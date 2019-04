Najnovšie STAR WARS IX: Rise Of The Skywalker odhaľuje prvý trailer

STAR WARS nie v žltej, ale v modrej. Najmä však STAR WARS epizóda deväť, STAR WARS 9, alebo ak chcete – STAR WARS IV. Pre fanúšikov série Hviezdnych vojen je radosťou každý jeden trailer, alebo teaser, ako sa hovorí ochutnávke v štýle krátkeho navnadenia ako je toto. Star wars: The Rise of Skywalker nám za dve minúty svojho času ukáže niekoľko zaujímavostí.

Teaser či trailer, skrátka množstvo otázok

Scénku z púštnej planéty, kde sa postaví meč proti rozbehnutému stroju. Vieme už z predošlého dielu, že Harrison Ford chcel skončiť a tak sa už neobjaví, ho zaujímavý je návrat Carrie Fischer, ktorá je po smrti. Do akej miery pôjde o počítač a do akej miery ešte o originál, ešte len uvidíme. Zaujímavý je určite názov, ktorý hovorí o Skywalkerovi… lenže ktorom? Symboly Hviezdnych vojen C3PO a R2D2 stále žijú a prežívajú aj ďalšie postavy z predošlého dielu. Poteší však návrat aj ďalšej postavy zo starších dielov a rovno do cockpitu. Že by Millenium Falcon a náhrada za Han Sola? Presne toto robí teaser – vytvára otázky.