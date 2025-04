Mobilné hry a nekonečný boj s reklamou. Prečo z nás robia hlupákov?

Mobil už dávno nie je len na telefonovanie. V bežnom mobile je viac ako len jedna hra. Mobilné hry nám skracujú čakanie, nudné chvíle, niekomu aj čas pred spaním. Motivujú nás premýšľať, zapájať logické myslenie a zamestnávajú našu myseľ. Stačí si otvoriť obchod s aplikáciami, stiahnuť hru a ponoriť sa do sveta virtuálnej zábavy. Problém však nastáva, keď sa z hrania stane boj nielen so samotnou hrou, ale aj s reklamami, ktoré nás nútia k sledovaniu v nepredstaviteľnom množstve.

Mobilné hry sú totiž vytvárané v súčasnosti najmä tak, aby nám neustále zobrazovali reklamy. Alebo nás nútili zobrazovať reklamy. Pokusy otvoriť reklamu a nesledovať ju pritom môžu byť sledované a mobil môže vypnúť obrazovku. Vtedy mobil nepracuje pre vás, ale spolupracujú jeho vnútorné funkcie s reklamným systémom. Odmena, či pokračovanie hry príde až po svedomitom sledovaní reklamy. Zdá sa vám to normálne? Dôvodom sú peniaze.

Reklamy ako nevyhnutná súčasť bezplatných hier

Vývojári hier venujú čas vývoju hier a obsah reklám v hrách je v podstate forma našej odmeny smerom k nim za vývoj a čas, ktorý hrám venovali. Ak ich aplikácia nemá priame platby, nájdu si iný spôsob zárobku – reklamy. Hry, ktoré sa prezentujú ako „zadarmo“, si v skutočnosti svoju cenu vyberajú inak. Konkrétne našim časom a trpezlivosťou. Väčšina hier ponúka hráčom možnosť získať rôzne bonusy, vylepšenia či pokračovanie v misii výmenou za pozretie reklamného spotu. Ak hráč odmietne, často ho čaká dlhšie čakanie na splnenie úlohy alebo dokonca nemožnosť postúpiť ďalej.

Keď to už vlastne nie je o hre, ale o reklame

Vyskúšali sme si len za účelom sledovania aktuálnych trendov a populárnych hier, ako to je v prípade takých hier, ktoré sa spoliehajú na bonusy z reklám. Za sledovanie reklamy má prísť odmena. V prípade viacerých známych hier však nachádzame prostredie, v ktorom sa stáva nereálne splnenie samotnej misie bez reklamy. Postup cez jednotlivé levely, ako tomu je v hre Screwdom a mnohých podobných je v určitých leveloch takmer nemožný bez investície do sledovania reklám. Na rozdiel od svetovo populárnej aplikácie Sudoku (od sudoku.com), ktorá funguje po vypnutí dát a Wi-Fi bez reklám a reklamy nepozmeňujú priebeh hry.

Slepačí simulátor Egg, Inc je na tom podobne. Hra, ktorá je náročná na klikanie na pole produkujúce nosnice (vyžaduje veľké množstvo kliknutí, spôsobuje kŕče v prstoch a rukách – podobný štýl nájdeme aj v známom mravčom simulátore), no akonáhle príde úloha získať nejaké vylepšenie, je nutné získať potrebnú sumu na nákup. To sa vám môže podariť takmer výlučne len pri neustálom sledovaní reklám. Do hry prinášajú dodávky priebežne aj bonusy, prípadne sa objavujú lietajúce drony. V priebehu hry sa však objavujú aj kľúčové obohatenia, ktoré však získate len vtedy, ak si pozriete reklamu 30 – 45 ba dokonca sme zažili 70 sekundovú reklamu, alebo set dvoch naraz. Bez reklamy hráte dva týždne a misia zostáva nesplnená. S reklamou deň a pol v pokročilejšej misii a aspoň tak dosiahnete úspešný koniec. Niečo zrejme nie je v poriadku. To už totiž nie je o hre.

Reklama ako nástroj manipulácie

Nie je to len o pasívnom sledovaní reklám. Reklamy v mobilných hrách sú čoraz premyslenejšie a využívajú psychologické triky na prilákanie hráčov. Ukážky iných hier sú často zostavené tak, aby vyvolali frustráciu – hráč na obrazovke zlyháva v očividne jednoduchých úlohách, čo v nás vyvoláva potrebu „ukázať, ako sa to robí správne“. Po kliknutí na reklamu nás hra presmeruje do obchodu s aplikáciami, čím vývojári dosahujú svoj cieľ – prinútia nás stiahnuť si ďalšiu hru.

Lenže mnoho ukážok hier je postavených tak, že nám dovoľujú dva alebo tri ťahy a následne sa nás snažia presmerovať. My sme však začali niečo skladať a chceme pokračovať. Pri ďalších pokusoch sa opakovane otvára možnosť nákupu, či stiahnutia aplikácie, hoci chceme pokračovať. Sú ukážky, ktoré nám zasiahnuť nedovolia, alebo sa len tvária, že sú hrateľné a nápis „TAPE HERE“ v skutočnosti nespustí ukážku, ale inštaláciu. Aj táto taktika žiaľ vychádza. Opakovane toľkokrát reklama smeruje na stiahnutie aplikácie, až človek podľahne a dá hre šancu. Kde si nerušene zahrať onen level, ktorý mu práve funkcie reklamy obmedzili, alebo neustále vypínali. Skrátka zobrazovaniu reklám sa vo výraznej miere prispôsobili ťahy na zákazníka.

Emócie hráča sú vyprovokované keď:

v ukážke modelové situácie zámerne ukážka kazí. Sledovač reklamy vidí, že ide o nepochopiteľné chyby a chce vedieť, ako hra pokračuje, alebo čo sa deje ďalej. Zámerné chyby v ukážke to ale znemožňujú a evokujú zlosť. hrateľná ukážka dovolí len pár ťahov, navnadí, vzbudí záujem a následne už opakovane vyvoláva okno na stiahnutie. Ak podľahneme a nechceme vyskakovacie okno, ale len hladko nerušene hrať… majú nás. za nebezpečnú reklamu považujeme všadeprítomné absurdné reklamy so situáciamizúfalých ľudí, ktorí požičajú svoj telefón neznámemu a ten zúfalec má na stiahnutých dátach celú hru Plinko, na ktorej okamžite vyhráva peniaze. Tak to vidíme v reklamách, no ide o neuveriteľné klamstvo absurdné v samotnej reklame a absurdnejšie v tom, čo máme možnosť v týchto reklamách vidieť. Reklamy sú žiaľ často nereálne zámerne a zachycujú dej niekoľkých dní, či až týždňov napasovaný do pár sekúnd.

Otravné reklamy medzi úrovňami

Nie všetky reklamy sú odmenou za bonusy. Čoraz častejšie sa stretávame s reklamami, ktoré sa zobrazujú automaticky medzi jednotlivými levelmi či po každej neúspešnej misii. Krátke 15-sekundové reklamy síce vyzerajú neškodne, no keď sa objavujú po každej akcii, zábava sa rýchlo mení na frustráciu. A ak chceme získať odmenu, musíme často sledovať ešte dlhšie – 30-sekundové či dokonca minútové reklamy.

Časť hernej ponuky nám dovoľuje spustiť aplikácie bez internetu. Nie vždy je možné takéto mobilné hry jasne odlíšiť od tých, ktoré majú reklamu na inej priečke dôležitosti. Znamená to tak, že pred ich spustením môžeme odhlásiť WIFI a vypnúť dáta. Získať tak môžeme oveľa viac času, viac rozhrania, menej preskakovania a sledovania nevyžiadanej reklamy. Sú však hry, ktoré sa vám s vypnutým internetom nezapnú.

Je ešte možné hrať mobilné hry bez reklám?

Dnešné mobilné hry sa čoraz viac menia na reklamné platformy. Namiesto nepretržitej zábavy sme často len pokusnými králikmi v dobre premyslených marketingových stratégiách. Ak chceme skutočne hrať bez reklám, máme len dve možnosti – buď si zaplatíme prémiovú verziu hry, alebo sa zmierime s neustálym sledovaním reklám ako cenou za „bezplatnú“ zábavu. Hranie s reklamou však výrazne predlžuje samotné hranie. Bezplatné mobilné hry, ktoré nás počas hrania, medzi hraním, alebo pred spustením neotravujú reklamou, sú však na trhu stále. Jednou z nich je Pokémon Go už od roku 2016. Má len platenú sekciu, ktorú nie je nevyhnutné využívať, ak chceme fungovať a loviť pokémonov vo svete okolo nás.

Problém má riešenie. Sme to my – používatelia týchto hier, ktorý vytvárajú svet, ktorý je prijateľný alebo akceptovaný. Vývojári nemajú odozvu. Nemajú hodnotenia a ak majú, nie vždy je v nich zhodnotená skutočnosť a reálne plusy a mínusy. Ak teda píšete hodnotenia, venujte sa im dôsledne. Alebo si hodnotenia iných prečítajte skôr, ako hru nainštalujete. Hry preplnené reklamou jednoducho nehrajte. Ľahko sa hovorí, ťažko sa splní?

