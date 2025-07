Čo sa v minulosti používalo, keď ešte neexistoval toaletný papier?

Moderný toaletný papier je pre nás dnes samozrejmosťou, no v minulosti si ľudia pomáhali rôznymi spôsobmi. Hygiena po vykonaní potreby sa riešila podľa dostupnosti materiálov, miestnych zvykov a kultúrneho kontextu. Výsledkom bola pestrá škála alternatív, ktoré by dnes často vyvolali prekvapenie, ak nie priamo úsmev.

Prírodné materiály a improvizácia

V dedinských a poľnohospodárskych oblastiach sa často používali listy stromov, tráva, mach alebo kukuričné šupy v Amerike a postupne aj u nás po dovezení a rozšírení kukurice aj v Európe. Napríklad v severských oblastiach, kde bola často zima, sa využívala aj kôra stromov, vlna alebo sneh. V niektorých prípadoch sa dokonca používali tvrdšie predmety ako napríklad mušle, ktoré sa na pobrežiach dali ľahko nazbierať. Ich tvar a tvrdšia konštrukcia umožňovali istý druh „zoškrabávania“ nečistôt. Niektoré kultúry používali na čistenie aj piesok alebo popol.

Antické a stredoveké praktiky

V starovekom Grécku sa používali keramické úlomky zvané pessoi. Tie boli zvyčajne oblé a hladké, aby sa dali pohodlne používať. V Rímskej ríši existoval nástroj zvaný tersorium – drevená tyč s pripevnenou špongiou, ktorá sa po každom použití opláchla vo vode alebo octovo roztoku. V Číne sa zasa objavili bambusové alebo drevené paličky obalené v hustom papieri alebo textílii, ktoré sa neskôr považovali za predchodcov toaletného papiera. Je potrebné podotknúť, že v severnom Uhorsku, čiže u nás, sú známe prípady, kedy na hradoch chovali mačky. Mačiatka potom používali na vytieranie… Podrobnejšie sa tomu venuje náš starší článok. Sme radi, že nám ho doteraz neskopíroval iný magazín ako obrovskú senzáciu, ak si neurobili tú námahu študovať v archívoch a nájsť si tú zmienku osobne.

Časy bez komfortu

V 18. a 19. storočí sa na vidieku aj v mestách často používali noviny, staré listy z kníh alebo katalógy. Stále však papier možno považovať za vzácnosť a tak ide o využitie, ktoré bolo menej časté. V USA sa stal legendou katalóg firmy Sears, ktorý bol zavesený vedľa latríny. Papier z týchto tlačovín mal niekedy ostrý povrch, a tak sa nie vždy hodil na citlivé miesta, ale bol dostupný a bezplatný. V niektorých oblastiach sa ešte v 20. storočí používali noviny ako bežná náhrada. Za socializmu sme mali v Československu nepochopiteľné malé hárky rezaného papiera. Ukladal sa v poličkách, veľký bol len niečo okolo formátu A6, na jednej strane hrubý, na druhej lesklý. Vývoj, šírenie a predaj tohto toaletného papieru v hárkoch bol trestuhodný a nepochopiteľný. Papier neplnil svoju funkciu a iba rozotieral, čo rozotierať nemal.

Kultúry vody

V mnohých častiach sveta bola a stále je bežnou praxou čistota pomocou vody. V islamských krajinách, v Indii, ale aj vo viacerých častiach juhovýchodnej Ázie je bežné, že sa používa voda namiesto papiera. Slúžia na to kanvice, džbániky, alebo jednoducho bidety. Sú súčasťou letísk, hotelov a umývajú, čo má byť umyté. Tento spôsob je často hygienickejší a ekologickejší, aj keď v mnohých krajinách sa z praktických dôvodov kombinuje s použitím papiera.

Príchod papiera

Toaletný papier v takej forme, ako ho poznáme dnes, sa začal predávať v 50. rokoch 19. storočia v USA. Prvý patent si zaregistroval Joseph Gayetty v roku 1857. Spočiatku šlo o voľne balené hárky, niekedy s aromatickou vrstvou. Rolovaný papier s perforáciou sa objavil až v roku 1890. Na Slovensko sa bežne dostupný toaletný papier dostal až v druhej polovici 20. storočia, spočiatku šlo o hrubý, sivý papier bez perforácie, ktorý si mnohí pamätníci dobre vybavujú. V tom čase mu (ne)konkuroval spomínaný rezaný na malé hárky.

História toaletného papiera je pestrá, niekedy nekomfortná, no o to viac fascinujúcá. Ukazuje, ako si ľudia v rôznych obdobiach poradili s potrebou hygieny aj bez moderných vymožeností. Od špongie v starovekom Ríme po noviny v americkej latríne, každá generácia mala svoje spôsoby. A hoci dnes berieme toaletný papier ako samozrejmosť, nie je to tak dávno, čo bol luxusom len pre niekoľko šťastných krajín.

