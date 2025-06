Seriál Shifting Gears na Disney+: Tim Allen a Kat Dennings

Streamovacia služba Disney+ pripravuje pre svojich divákov zaujímavú júlovú novinku – komediálny seriál „Shifting Gears“, ktorý sa odohráva v prostredí autodielne na obnovu klasických automobilov, no jeho skutočným jadrom je rodina. V hlavnej úlohe sa predstaví známy herec a komik Tim Allen, ktorý opäť stvárni silného, tvrdohlavého muža vo svete plnom výziev, žien a citov.

Rodina, garáž a druhé šance

Dej sa sústredí na Matta, ovdovelého majiteľa dielne na renováciu klasických áut. Jeho život sa obráti naruby, keď sa k nemu nasťahuje jeho odcudzená dcéra Riley so svojimi deťmi. Zatiaľ čo Matt denne zachraňuje veterány pred zabudnutím, zároveň sa pokúša obnoviť aj vlastné rodinné väzby.

Seriál sľubuje kombináciu nostalgie po starých automobiloch, jemného humoru, rodinných konfliktov aj momentov dojatia. Hoci sa dej odohráva v prostredí typickom pre reality šou ako „Overhaulin’“ alebo „Fast N’ Loud“, „Shifting Gears“ nie je dokumentárnou reláciou, ale klasickým hraným sitcomom. No už prvá ukážka nám dáva jasno, že chlapi v dielni autá poznajú a bude sa na čo pozerať (v ich dielni).

Známe herecké obsadenie

Tim Allen ako Matt

Americký komik a herec Tim Allen je legendou televíznych sitcomov. Preslávil sa v deväťdesiatych rokoch ako Tim „The Toolman“ Taylor v populárnom seriáli Home Improvement, za ktorý získal Zlatý glóbus a niekoľko ocenení People’s Choice. Neskôr uspel aj v komediálnom hite Last Man Standing, kde deväť sezón hral otca troch dcér v domácnosti plnej žien.

V posledných rokoch sa Allen vrátil do sveta Vianoc ako Santa Claus v sérii The Santa Clauses pre Disney+ a do dabingu v pripravovanom filme Toy Story 5 (2026), kde opäť prepožičia hlas Buzzovi Rakeťákovi. Allen je známy svojim typickým „mužským“ humorom, no v seriáli Shifting Gears ukáže aj zraniteľnejšiu stránku muža, ktorý sa musí naučiť, ako funguje rodina po strate manželky.

Kat Dennings ako Riley

Postavu Riley, Mattovej dcéry, stvárňuje Kat Dennings, známa napríklad zo sitcomu Two Broke Girls, kde hrala jednu z dvoch čašníčok snívajúcich o vlastnom biznise. Objavila sa aj v marvelovských filmoch Thor a seriáli WandaVision, kde stvárnila vedkyňu Darcy Lewis po boku Elizabeth Olsen.

Dennings má komediálny talent aj schopnosť pôsobiť civilne a presvedčivo, čo z nej robí ideálnu voľbu pre rolu Riley – ženy, ktorá sa vracia do domu otca, s ktorým si roky nerozumela, a zároveň vychováva dve deti.

Seann William Scott ako Gabriel

Divákom je najznámejší ako nezabudnuteľný Stifler z komediálnej série Prci, prci, prcičky (American Pie). Seann William Scott má za sebou aj filmy ako Road Trip, Goon, Old School či The Rundown.

V posledných rokoch prekvapil aj dramatickými výkonmi, napríklad vo filme Bloodline či seriáli Welcome to Flatch. V Shifting Gears sa predstaví v úlohe Gabriela, o ktorom zatiaľ nie je veľa známe, no je isté, že jeho prítomnosť dodá príbehu energiu a humor.

Kto ešte stojí za projektom?

Na seriáli spolupracujú známe televízne mená: Michelle Nader, Marty Adelstein, Becky Clements či John Pasquin – dlhoročný režisér Allenových seriálov. Produkciu má na starosti štúdio 20th Television, ktoré stojí aj za ďalšími úspešnými sitcomami pre ABC a Disney+. Kat Dennings sa zároveň podieľa aj ako producentka, čo naznačuje, že jej postava nebude len vedľajším doplnkom, ale kľúčovou súčasťou deja.