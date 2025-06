Literárny turizmus vo svete: výber najpopulárnejších knižných miest

Literárny turizmus vo svete existuje dlhšie, ako ten filmový. Tomáš Galierik, špecialista na netradičné druhy turizmu a kultúr vo svete upozorňuje aj na fakt, že literárny turizmus možno považovať za predchodcu filmového, no v niektorých prípadoch idú ruka v ruke. Napríklad vtedy, ak je film nakrúcaný dôsledne do takej miery, že si dáva záležať na autenticite filmovacieho priestoru. Takým je napríklad Vojna policajtov (2024) nakrútená podľa knihy Hnev – Vtedy na východe a zahrnutie, či zasadenie príbehu do Košíc.

Ktoré miesta poznáme vo svete ako miesta významné z hľadiska literárneho turizmu?

1. Edinburgh, Škótsko – „Harry Potter“ od J. K. Rowlingovej

Mesto, kde autorka J. K. Rowlingová písala veľkú časť série Harry Potter. Viaceré kaviarne ako The Elephant House sú pútnickými miestami fanúšikov. Mestské uličky, ako Victoria Street, údajne inšpirovali Rokfortskú uličku (Diagon Alley).

Zaujímavosť: Rowlingová napísala posledné riadky v Balmoral Hoteli – na stole je dodnes jej podpis.

2. Oxford, Anglicko – „Zlatý kompas“ od Philipa Pullmana

Oxford je domovom hlavného hrdinu Lyry Belacqua. Autor popisuje paralelný svet, ktorý sa zrkadlí s reálnym Oxfordom. Mesto má aj tematické prehliadky „His Dark Materials“.

Zaujímavosť: Niektoré miesta z knihy sú presne identifikovateľné – napr. Jordan College je inšpirovaný Exeter College.

3. Forks, Washington, USA – „Twilight“ (Súmrak) od Stephenie Meyerovej

Neveľké daždivé mestečko sa stalo medzinárodnou atrakciou kvôli romantickému príbehu Belly a Edwarda.

Zaujímavosť: Turizmus v meste stúpol o tisíce percent, aj keď autorka tam nikdy pred písaním nebola.

4. Neapol, Taliansko – „Geniálna priateľka“ od Eleny Ferrante

Séria silne prepojená s mestskými časťami Neapola. Fanúšikovia chodia po stopách Lili a Eleny – od štvrte Rione Luzzatti až po Ischiu.

Zaujímavosť: Niektoré ulice v knihe nie sú presne pomenované, ale miestni podnikatelia vytvorili tematické trasy.

5. Prince Edward Island, Kanada – „Anna zo Zeleného domu“ od Lucy Maud Montgomeryovej

Ostrov je neoddeliteľne spojený s Annou Shirley a jej zeleným domom. Ročne ho navštívia desaťtisíce fanúšikov z celého sveta, najmä z Japonska.

Zaujímavosť: Existuje aj múzeum venované Anne aj jej autorke.

6. Dublin, Írsko – „Ulysses“ od Jamesa Joycea

Román mapuje jeden deň v živote Leopolda Blooma. Mesto Dublin sa mení na literárnu mapu.

Zaujímavosť: 16. jún – „Bloomsday“ – sa každoročne oslavuje po celom meste so sprievodmi a čítaniami.

7. Salinas a Monterey, Kalifornia – diela Johna Steinbecka

Romány ako „Na východ od raja“ alebo „Cesta s Charleym“ pevne zakotvili tieto miesta v americkej literatúre.

Zaujímavosť: Monterey má vlastné Steinbeckovo múzeum a literárne prechádzky.

8. Haworth, Anglicko – diela sestier Brontëových

Rodné mesto Emily, Charlotte a Anne Brontëových je cieľom milovníkov „Búrlivých výšin“ a „Jany Eyrovej“.

Zaujímavosť: Brontë Parsonage Museum uchováva originálne rukopisy a osobné predmety sestier.

9. St. Petersburg, Rusko – „Zločin a trest“ od Fiodora Dostojevského

Kultový román zasadený do reálneho mesta. Fanúšikovia sledujú trasy Raskolnikova cez presné adresy a ulice.

Zaujímavosť: V meste nájdeš aj tematické prehliadky podľa kapitol románu.

10. Baker Street, Londýn – „Sherlock Holmes“ od Arthura Conana Doyla

Hoci fiktívna adresa 221B Baker Street neexistovala, dnes je tu múzeum Sherlocka Holmesa. Fanúšikovia prichádzajú v kostýmoch, navštevujú puby a miesta z kníh.

Zaujímavosť: Mesto kvôli záujmu turistov vytvorilo „falošné číslo“ 221B práve pre turistické účely.