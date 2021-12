Americké filmy, ktoré vznikali na Slovensku. Vedeli by ste, ktoré to boli?

Nie vždy sa americkí filmári spoliehajú pre svoje filmy len na hollywoodske ateliéri. Neraz siahnu aj po Európe. V susednom Maďarsku sa každý rok nakrúti niekoľko kinohitov, kým budapeštianskym ateliérom sekunduje Praha. Slovensko nemá filmové ateliéry a tie na Kolibe sa spájajú skôr s nehoráznym amaterizmom pri rozhodovaní o kultúrnej (filmovej) budúcnosti Slovenska pri privatizácii. Napriek tomu sme ale dokázali zaujať filmárov prírodou, rozpadnutými budovami, či hradmi. Tie sa ocitli v niektorých zahraničných filmoch.

Zaujímavá kniha venovaná filmovým miestam vychádza práve v novembri. Nesie názov Filmové miesta, vydáva ju vydavateľstvo Dajama a pripravil ju Tomáš Galierik, skúsený cestovateľ, roky pracujúci v cestovnej kancelárii, vyštudovaný kulturológ a známe meno pre niektoré filmové spoločnosti. Približuje nám, aké zaujímavé zahraničné filmové kúsky vznikli na Slovensku. Dokazuje to, že na Slovensku dokázali filmári nájsť vhodné scény pre filmy dobové, vojnové, aj rozprávkové. Máme všetko, a pri drobných úpravách kulisami je možné dosiahnuť naozaj čokoľvek. Ktoré zaujímavé kúsky teda u nás vznikli?

Americké a (ne)americké filmy zo Slovenska

Za nepriateľskou líniou / Behind Enemy Line

Gene Hackman, David Keith, Owen Wilson sú len niektoré z mien, ktoré poznáme aj vďaka známemu vojnovému filmu, ktorý zachytáva situáciu v Juhoslávii z pred pár desaťročí. Len málokto si dnes pri pozeraní pozorne všíma lesy, všetky budovy a detaily. Nesledujte len dej filmu, ale pozorne sa zadívajte na prírodu a aj na anjela, ktorý je ústredným symbolom filmu. Pozeráte sa na Slovensko.

Vojenský areál v Kuchyni, ale hlavne chemické závody Juraja Dimitrova v Bratislave, kde vybuchujú nálože pri starej továrni, ale hlavne scény zo Zádielskej doliny na východnom Slovensku. V obci Háj dodnes stojí pamútník, socha bieleho anjela, ktorú presunuli z lesov do obce. Ako dar filmárov pre obec. Aj takéto detaily odhaľuje kniha Filmové miesta (Dajama, 2021) a ešte oveľa viac.

Mierotvorca / Peacemaker

George Clooney, Nikol Kidman a ešte niekoľko známych tvárí sa v tomto filme vydávajú na lov teroristov, ktorí plánujú odpáliť atómovku v New Yorku. Scéna sa v určitej časti odohráva aj v Európe. Mnoho miest Európy si však dokázali filmári spraviť na jedinom mieste na Slovensku. V Bratislave. Predstavovala hneď niekoľko krajín. Hlavne však Viedeň a jej ulice. Dokonca aj kostol na newyorskom Manhattane nenakrúcali v drahom New Yorku, ale použili interiér Dómu sv. Martina v Bratislave. Bratislava tak úžasne zastúpila hneď niekoľko miest a pri nej to ešte stále neskončilo. Slovensko si opakovane zahralo iné miesta a tvorilo tak “filmový zástup“.

Dračie srdce / Dragon Hearth

Film nakrúcaný v roku 1992 bol veľkou skúsenosťou pre slovenských filmárov. Hrad Strečno, ale aj zrúcaniny hradu Čachtice v ešte nerekonštruovanej podobe, vieme rozoznať aj dnes. Filmovalo sa aj na rôznych prírodných miestach nepoznačených ľudskou činnosťou. Film bol príležitosťou, ako zaujať amerických filmárov a urobiť si dobré meno. Hlavne pre kulisárov, vďaka čomu sa im naskytlo ešte zopár možností.

foto: Čachtický hrad

Posledná légia / The Last lergion

Colin Firth, Ben Kingsley a ďalší v koprodukčnom historickom filme o poslednej rímskej légii zavítal aj na Slovensko. K Spišskému hradu, no hlavne na Červený Kameň. Červený Kameň však už opakovane dovtedy a aj dávno potom lákal filmárov z Európy. Dokonca tu vznikala aj nemecká verzia Pirátov z Karibiku a množstvo slovenských filmov. Napríklad aj film Kull dobyvateľ, s Kevinom Sorbom v hlavnej úlohe. Film zo série o Barbarovi Conanovi, hoci inak nazvaný pre nezáujem Arnieho pokračovať v sérii. Červený Kameň v Poslednej légii využili pri „vytvorení“ pevnosti z dôb antického Ríma. Rovnaká pivničná časť hradu má ešte viacero filmov, ktoré spomína kniha Filmové miesta.

Červená volavka / Red Sparrow

Tento špionážny kúsok patrí medzi tematicky tvrdé filmy. Na Slovensku zaujal najmä tým, že k nám pritiahol Jennifer Lawrence, oscarovú herečku slávnu pre sériu Hunger Games, alebo pre film Pasažier. Keďže sa dej odohráva počas Studenej vojny a filmári potrebovali budovy s komunistickým nádychom Sovietskeho zväzu, nemuseli do Ruska, ale postačilo im Slovensko.

Budova Istropolisu postačila pre scény pre Červenú volavku podobne ako interiéry obrátenej pyramídy, budovy Slovenského rozhlasu. Nakrúcalo sa ja v Petržalke.

foto: Istropolis pri Trnavskom mýte v Bratislave

Drakula

Je pravdou, že už prvý horor, Upír z Nosferatu vznikal na Oravskom hrade, no Dracula sa v inej podobe na hrad vrátil aj v roku 2019. Trojdielny film z Netflixu nakrúcali v Banskej Štiavnici a zároveň na Oravskom hrade. Obe miesta je krásne vidieť a sú ľahko rozpoznateľné. Aj preto sa oplatí siahnuť po tomto zaujímavom spracovaní slávneho príbehu Brama Stokera.

Kull Dobyvateľ

Kniha Filmové miesta spomína aj tento film. Dokonca na viacerých miestach po Slovensku.

Lev v zime

Knižka spomenie aj tento film. Inak ide o remake slávneho Lev v zime s Katharine Hepburn, Petrom O’Toole, Anthonym Hopkinsom a Timothym Daltonom. Film nakrúcaný na Slovensku bol ten v podaní Patricka Stewarta a Glenn Close.

Krvavo červené nebo / Blood Red Sky

Blood Red Sky, krvavý horor odohrávajúci sa na palube lietadla, nakrúcali aj na popradskom letisku pod Vysokými Tatrami. Bolo to v roku 2020 a samotný film uvedený v preklade ako Krvavo červené nebo / Krvavě rudé nebe zožal úspech medzi nadšencami upírov a krvavých filmov. Pôsobí ako americký, aj keď… v skutočnosti je hlavne nemeckou produkciou.

…a ešte mnoho ďalších filmov, ktoré sa spájajú so slovenskom možno už menej a majú zmienku v knihe Filmové miesta.

Seriálová tvorba

Filmy nie sú všetko. Aj tie rozkúskované u nás majú svoje miesto. Zaujímavým je určite seriál Marco Polo streamovacej televíznej spoločnosti Netflix, ktorý siahol po Vysokých Tatrách a niektorých nižšie položených lokalitách. Predstavovali hlavne cestu po Mongolsku. Z inej seriálovej tvorby sa v médiách objavil hlavne Jack Ryan. Akčný seriál nakrúcali na severnej D3 pri Skalitom na Kysuciach počas jesene 2021. Na uzatvorenej diaľnici vznikali niekoľko minútové scény. Tento prípad je práve príkladom toho, ako sa dá skĺbiť údržba diaľnice a jej uzávera so zámerom filmárov nakrúcať niečo, kvôli čomu mohli ísť aj inam. No oslovilo ich práve Slovensko.

Kniha Filmové miesta však siaha do oveľa väčších detailov, do jednotlivých scén a na mnohé iné filmy. Spomína hlavne domácu a československú tvorbu. Zaujme tak cestovateľov, no hlavne nadšencov pre film. Nezaškodí pritom vedieť, čo všetko sa nakrúcalo v okolí. O to viac, ak hľadáme neustále zaujímavosti a príležitosti pre rozvoj turizmu v jednotlivých lokalitách na Slovensku.

Knihu kúpite v každom dobrom kníhkupectve, alebo na martinus.sk a bux.sk.