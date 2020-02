Spišský hrad: fakty a zaujímavosti o hrade. Ako mohol vyzerať?

Spišský hrad je jednou z najvýznamnejších historických pamiatok na území Slovenska. Na travertínovom kopci spišského hradného vrchu je stále výraznou dominantou napriek tomu, že ide o zrúcaninu. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza už z roku 1209, no okolie bolo osídlené už v časoch Keltov. Aj hradný kopec mal už v 1. storočí obranné valy a drevené konštrukcie, no neskôr už meisto nebolo niekoľko storočí výraznejšie využívané. Rozsiahla stredoveká pevnosť, ktorá sa od 13. storočia na hradnom kopci rozrastala, bola len vystihnutím významu tohto regiónu od dávnych dôb. Viedli tu dôležité obchodné cesty, nie tak ďaleko je Kežmarok alebo Levoča. Aj výhľad je odtiaľto mimoriadne dobrý do veľkej diaľky. Vidieť aj nezameniteľný žehriansky kostol v obci, pod ktorú katastrálne hrad patrí – obec Žehru.

Hrad výrazne rástol počas 13., aj 14. storočia. Posledné významné stavebné úpravy vykonali rody Thurzovcov a Csákyovcov. Koncom 18. storočia v časoch úpadku významu hradu, slabla aj posádka, údržba a hrad začal postupne pustnúť. Keď ho v roku 1780 zachvátil požiar, len spečatil sud tohto hradu. Jeho odľahlosť, rozsahlosť aj nákladovosť neumožnila rýchlu obnovu, ba ani počas požiaru väčšie nasadenie na záchranu samotnej stavby. Hrad je významný aj preto, že je súčasťou viacerých historických udalostí, ako aj osudov významných osobností uhorských a teda našich dejín, súčasne poľských. Historické zaujímavosti bližšie popisuje stránka www.spisskyhrad.sk

Zaujímavosti a fakty:

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1209

Spišský hrad je od roku 1993 zapísaný na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

Spišský hrad je od roku 1993 zapísaný na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Oficiálne je hradné bralo od roku 1990 na zozname chránených prírodných výtvorov Slovenska a od roku 1996 na zozname národných prárodných pamiatok ako Spišský hradný vrch.

Hradu vďačí za svoj názov priľahlé mestečko Spišské pohradie, ktorého názov je odvodený od hradu, no samotný hrad katastrálne patrí obci Žehra.

Hrad je verejne prístupný, má niekoľko zrekonštruovaných priestorov

Nakrúcali sa tu filmy Posledná légia s Collinom Firthom v hlavnej úlohe, ale tiež v roku 1994 film Dračie srdce .

Nakrúcali sa tu filmy Posledná légia s Collinom Firthom v hlavnej úlohe, ale tiež v roku 1994 film Dračie srdce. Dokáže vyvolať záujem u turistov z Číny a Kórei, odrádza ich len vzdialenosť od bežných turistických trás

V blízkosti sa nachádza ďalší zaujímavý prírodný výtvor Biela brada s kaplnkou, ktorý je však vzhľadom na svoj význam veľmi zanedbaný. Významná z duchovného a historického hľadiska je Spišská kapitula z ktorej je výhľad na hrad.

V blízkosti sa nachádza ďalší zaujímavý prírodný výtvor Biela brada s kaplnkou, ktorý je však vzhľadom na svoj význam veľmi zanedbaný. Významná z duchovného a historického hľadiska je Spišská kapitula z ktorej je výhľad na hrad. Spišský hrad je jeden z najvýznamnejších pozorovateľných míľnikov tých, ktorí cestujú po D1 z medzi východom a západom.

Hradný kopec sa týči do výšky 634 metrov nad morom, čo je oproti okoliu prevýšenie o dve stovky metrov.

Hradný kopec sa týči do výšky 634 metrov nad morom, čo je oproti okoliu prevýšenie o dve stovky metrov. Počas zimnej sezóny môže byť hrad uzatvorený pre návštevníkov. Preto je vhodné nazrieť na stránky hradu a informovať sa o otváracej dobe. Letná sezóna je od apríla do septembra.

Od roku 1970 začali prvé oficiálne archeologické a dokumentačné práce a pokračujú prakticky dodnes.

Od roku 1970 začali prvé oficiálne archeologické a dokumentačné práce a pokračujú prakticky dodnes. Rekonštrukčné práce pokračujú aj v súčasnosti. Návštevníci, ktorí prichádzajú s odstupom času pravidelne môžu vidieť postup prác a vnímajú priestory, ktoré sa postupne obnovujú a z ruín sa stávajú obnovené.

3D vizualizácia zo 17. storočia

Fanúšikovská tvorba 3D modelára na internete predstavila možnú predstavu vzhľadu v 17. storočí. Jendotlivé stavby v nej získavajú zastrešenie a areál hradu prináša viac života, suchého priestoru nepoznačeného poveternostnými podmienkami, dažďom, bez rozpadnutých múrov a hradieb.

Je nepravdepodobné, že do tohto, či jemu podobného stavu sa vôbec hrad niekedy dostane. Záujem reškontruovať zrúcaniny sa nestretáva so záujmami historikov a pamiatkarov. Obnova zrúcanín do podôb hradu v našich končinách nie je možné pre náklady, ale aj pre značné odborné obmedzenia.

