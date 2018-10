TOP 5 faktov o dovolenke v Turecku, ktoré ho charakterizujú - Cestovanie

Vyraziť na dovolenku mimo sezónu je dobrý nápad, hoci nie každý si to môže kvôli práci a škole vlastných detí dovoliť. Jesenné mesiace september a október ešte predstavujú dobrú príležitosť vyraziť za teplom, ktoré je porovnateľné s tým počas júla a augusta. Egypt je slnečný celý rok, znesiteľnejší je však práve od jesene. Chorvátsko je už chladné a upršané. Turecko vie ale očariť svojimi teplotami a možnosťami aj počas jesene. Tu je niekoľko postrehov, ktoré sa môžu s dovolenkou v Turecku spájať aj počas tohto obdobia.

Teplotne je na tom dobre

Pokiaľ hovoríme o Turecku a máme na mysli bežné turistické destinácie na juhu na Tureckej riviére, spoľahnúť sa dá na dobré počasie, dostatok slnečných dní a aj teplé more. Teplejšie, než počas júna. Aj dni sú tu znesiteľné a slniečko dostatočne silné, aby zanechalo spálenú pokožku, alebo v lepšom prípade vytúžený bronz.

Sezóna je skrátka sezóna

Letieť mimo sezónu znamená, že hotely nemusia byť preplnené na maximum. Samozrejme určite ten vás bude plný, ako zvykne recepcia tvrdiť pri výmene izieb, ale vo všeobecnosti to v letoviskách nebude cítiť. Letisko v Antalyi nie je tak poznačené šialeným počtom letov a čakaním v dlhých radoch. Ani na výletoch a po krajine nie je rozlezených tak veľa ľudí ako počas špičky sezóny.

Sezónne záležitosti

K jeseni sa viažu niektoré sezónne záležitosti. Ak patríte medzi tých, čo holdujú pivu a slávnostiam, sledujte Facebook svojho hotela. Neraz sa vďaka nemu dozviete, aké akcie už usporiadali a pravidelne opakujú, čiže ich môžete zastihnúť aj vy. Už od septembra sa vo viacerých hotelových rezortoch usporadúvajú zmenšeniny nemeckého Oktoberfest. Nebude chýbať pivo, dobré jedlo, zábava, možno trochu nemeckej tematiky, hoci chýbať budú bravčové pečené klobásy. V jeseni to ľudí láka a hotely s dobrým marketingom dokážu ľudí zaujať. Bez rozdielu toho, či sú to Rusi, Nemci, Česi a pod.

Kvalita

Pre Turecko je typická vyššia kvalita jedla a služieb celkovo. Niektorí odborníci cestovného ruchu tvrdia, že po sezóne je personál unavený a niektoré služby uberajú na kvalite. Nemusí to tak celkom byť. Tento trend možno sledovať v Egypte, v niektorých prevádzkach v Turecku, ale spôsob vedenia, manažéri, aj šéfkuchári slepí naozaj nie sú. Pri rokoch v cestovnom ruchu sledujúc priamo Turecko je ťažké povedať, že by služby ochabli a kvalita upadala v priebehu roka. Určite javy nájdeme vždy a všade, ale nejeden hotel prijme nových zamestnancov aj na jeseň. Stále badať dôslednosť a dobrú úroveň, aktivitu animátorov, či fungovanie služieb. Nemožno ale v žiadnom prípade počítať s ignoráciou hostí a zásadným oslabením fungovania turizmu pre „únavu“. Tento názor je mylný.

Turecko je jednoducho známe svojim rozsahom all inclusive a výberom jedál. Rovnako aj úrovňou, ktorá prevyšuje kvalitou európske destinácie, niekedy dokonca niekoľko násobne.

Menej letov a nižšia cena

Po sezóne do Turecka lieta menej letov. Na jednej strane to znamená menej zaťažený vzdušný priestor, na druhej obmedzený výber letov a počtov dní. V každom prípade však zájazdy nakúpite za nižšie ceny jednoducho preto, že vrchol sezóny už bol a deti musia do školy. Učiteľom sa ťažko vysvetľuje absencia pre rodinnú dovolenku a cestovateľskými chúťkami narúšať vzdelanie detí tiež akosi nie je svojim spôsobom správne :-). Menej letov ale tiež znamená menej vymýšľania a riskovania. V prípade neočakávaných udalostí je menej pravdepodobné, že nájdete let domov skôr, alebo ak ešte pred nástupom na letisko pomýlite čas a prídete neskôr, ťažko pre vás nájdu náhradný let. Dajte si preto pozor a buďte dôslednejší.

Nuž a prečo vyraziť vôbec do Turecka?

Je málo krajín, kde je síce islam, čiže odlišné náboženstvo a tým pádom aj kultúra, no tak blízka Európe. Krajina je zaujímavá svojou históriou, prírodou, pamiatkami, aj novinkami. Po finančnej stránke si pri dovolenke v Turecku môžete dovoliť oveľa vyššiu kvalitu a stravovanie na celkom inej úrovni, ako žiaľ pri destináciách v Európskej únii. Minimálne zdravotné riziká a ťažkosti, prípadne bezpečnosť na dobrej úrovni sú pritom tiež nie zanedbateľné prvky, ktoré môžu pri rozhodovaní zapôsobiť.