TOP 5 zaujímavosti o dovolenke v Turecku, orientované na Slovákov - ZN

Viete, čo všetko zaujímavé nájdete v Turecku? Vydáte sa sem spoznávať krajinu, ale realita je iná. Len málo Slovákov zavíta do Istanbulu, ešte menej do Ankary a málo ich je aj na západnom pobreží. Jednoducho preto, že najväčší záujem o Turecko sa týka Tureckej riviéry. Preto, že cestovné kancelárie ponúkajú Tureckú riviéru a aj preto, že ľudia samotní túto lokalitu poznajú a ona pozná ich. Je to teda Turecká riviéra, kam Slováci mieria a aj vzhľadom na dlhoročné skúsenosti v cestovnom ruchu môžem potvrdiť, že patrí medzi to najlepšie po stránke kvality a ceny. Prečo? Aj to sa dozviete v dnešnom súhrne najdôležitejších zaujímavostí, ktoré sa týkajú Tureckej riviéry a Slovákov.

1. Pomer cena a kvalita dovolenky v Turecku

Pri výbere zájazdov ešte na Slovensku má mnoho ľudí podmienku, že si neželajú arabské krajiny. Možno pre skúsenosť Božky z vedľajšieho domu, či pre tak veľmi dobre medializované udalosti pred dvoma rokmi, či pred niekoľkými rokmi, že sa niekde v turistickej lokalite strieľalo. Oveľa častejšie sa však strieľa na Slovensku, napríklad na idúce autá. Obmedziť svoj výber na blízke nearabské krajiny znamená zaplatiť oveľa viac za nie vždy dostatočnú kvalitu stravovacieho programu – all inclusive či vzácnejšia polpenzia, zaplatiť oveľa viac na ležadlách a slnečníkoch a zaplatiť oveľa viac aj pri množstve iných služieb. V hoteloch narazíte častejšie na ultra all inclusive. Turecko je počítané niektorými dovolenkármi medzi Európu, inými medzi arabské krajiny. Turecko je však príklad, kde sa dá získať za menej peňazí naozaj luxusná strava, vynikajúca úroveň služieb, hygiena na výbornej úrovni a rovnako tak aj všeobecne služby hotelov. Dôvodom je fakt, že turecká vláda investuje do rozvoja turizmu a hlavne hoteliéri svoj zisk nemíňajú na vlastné jachty, ale podstatná časť zisku hotela ide na ďalšie rozvíjanie a udržanie vysokej kvality. Hotely sa pretekajú v tom, aby mohli ponúknuť vyšší štandard, hoci oni to vnímajú len ako štandard. Vyšší je pre nás, keď začneme porovnávať s inými krajinami.

2. Pamiatky Tureckej riviéry

Aj Slováci chodia spoznávať. Cez cestovné cestovky organizované zájazdy majú vždy aj svoju ponuku výletov. Ak vás nezaujme táto ponuka, pozrite sa na ponuky iných cestoviek, rovnako tak vo vašom hoteli. Málo kto vie, že to ide, ale je to celkom bežné. Pokiaľ máte cestovné poistenie, delegát inej cestovky nemusí mať žiaden problém zaregistrovať si vás na zájazd s jeho klientmi. Turecká riviéra je výnimočná viacerými miestami. Antické mestá staré 2000 rokov Sagalassos, Thermessos, Side, Phaselis a mnoho ďalších dodnes zachovávajú pozostatky amfiteátrov, či divadiel, kúpeľov, rôznych hradieb, obydlí, či trhov.

Napríklad Side je lokalita vybudovaná nie na troskách, ale medzi troskami starého antického mesta a ak navštívite Alanyu, neexistuje šanca, že by ste si nevšimli mohutnú pevnosť Kale na kamennom polostrove, prípadne červenú vežu na opačnej strane s najnovšie sprístupnenými hradbami. Tieto miesta môžete často objavovať sami. Zo všadiaľ počuť slovenčinu alebo češtinu, čiže už vám bude pripadať divné sa otáčať a usmievať… či naopak, skrývať sa a byť nenápadní. Pokiaľ to vydržíte, vyrazte do Pamukkale a antického mesta Hierapolis, okúpať sa v liečivej minerálnej vode, pozrieť múzeá, či vyskúšať známe Kleopatrine kúpele.

3. Hotely a záhrady

Z pohľadu dovolenkára je možné badať niekoľko rozdielov oproti iným európskym letoviskám, prípadne mentalitou, cenami a rozsahom služieb podobným letoviskám. Turecké hotely sú väčšinou veľké rezorty. Kvôli obľube ruskej klientely je možné veľa krát naraziť na prezdobenosť a doslovný gýč. Vysoké stavby mestských hotelov sú menej časté. Skôr sa s nimi stretávame v hustej zástavbe. Počítať pri nich však je nutné s tým, že v mestách sú mestské pláže s „premávkou“ cudzích ľudí a prenájmom ležadiel a slnečníkov. Turecký štandard je však opačný. Sú to hlavne veľké rozľahlé hotely, ktoré si zakladajú na tom, aby ponúkli svojim klientom veľkú plochu, v ktorej sa dá stratiť v tieni, ľahnúť a odpočinúť, ďalšie služby a wellness, typický hammam, najmä však pohodlie, animácie… je toho viac. Byť záhradník a návrhár záhrad má v Turecku väčší význam. Než v niektorých iných dovolenkových krajinách. Záujem je o nich aj v Beleku, kde sú svetovo známe golfové ihriská, niektoré navrhnuté hráčmi TOP hráčmi sveta. Golf veľa Slovákov nehráva a najmä golfbag nepatrí medzi častú batožinu ľudí letiacich z Bratislavy a Košíc. No nejde o nič výnimočné a cestovné kancelárie sú na tento typ batožiny pripravené.

4. Angličtina a ruština

Do Turecka nemusíte prichádzať s jazykovou výbavou. Kto vie po rusky, má výhodu, pretože turizmus krajiny je postavený na najvýraznejšom záujme práve ruských turistov. Problémom nie je ani nemčina, no bezproblémová je angličtina. Na trhoch v obchodoch, v lekárni, nemocniciach, všade. Veľakrát narazíte na personál recepcie, ktorý ovláda reálne nemčinu, angličtinu a ruštinu. Sú hotely v kategórii 5*, kde neexistuje možnosť nedohovoriť sa niektorým z týchto jazykov vrátane turečtiny. Po slovensky sa veľmi nedohovoríte, no ak by ste boli v poriadnych problémoch, vo väčších mestách by ste dokázali s pomocou miestnych nájsť ľudí, ktorí po slovensky alebo česky hovoria. Delegáti, sprievodcovia, alebo len milovníci Turecka bývajú v Alanyi, Side, Antalyi aj v iných mestách.

5. celkové prostredie

Turecko vám môže v mnohom pripadať blízke. Automobily, elektronika, naše zástrčky, bežné značky nápojov, alkoholu, mobily, sociálne siete, spôsoby zábavy. Svojim prostredím a kultúrou sú bližšie k Európe a aj preto sa tam toľko ľudí cíti dobre. Turecko má klasické písmo pozostávajúce z latinky, cestná doprava sa riadi totožnými pravidlami a orientácia je pomerne jednoduchá ak máte navigáciu či automapu. Celkovo je však prostredie v Turecku teplejšie a lokálne menej zelené ako naše končiny. Vyššia teplota je dôvodom, prečo je krajina tak lákavá aj pre našincov. Ak k tomu pridáme aj pohodlie a služby hotelov, pláže, more a všetky atrakcie, dôvod vycestovať sem je jasný. Netreba sa báť viac ako v ktorejkoľvek inej krajine.

Na pokec je možné prisadnúť si azda ku komukoľvek, kto vám ponúkne miesto na sedenie na ulici, či v jeho obchode. Do Turecka sa jazdí aj za nákupmi, čiže objavíte aj typických predajcov, ktorí sa snažia a presviedčajú. Na každom kroku spoznáte oddanosť jedinej osobnosti tureckých dejín, ktorú krajine iné krajiny závidia. Sú to najmä politici, ktorí sa inde vo svete netešia takej obľube ako Mustafa Kemal, Ataturk, najväčšia turecká osobnosť, ktorá je zodpovedná za to, že je Turecko viac európske ako islamské. Bližšie je tak aj nám Slovákom, ktorým ide vždy hlavne o to, aby nezaplatili veľa a získali čo najviac.