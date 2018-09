5 krajín a miest, ktoré sa oplatí navštíviť aj po letnej sezóne

Priznajme si to, toto leto bolo náročné. Teploty dosahovali rekordné hodnoty a nech ste sa vybrali na dovolenku alebo výlet kamkoľvek, boli tam hordy ľudí so zrejmým úmyslom prekaziť vám pokojne strávené dni. S koncom prázdnin a prvými závanmi jesene vo vzduchu však začína skutočný cestovateľský raj. Cestovanie mimo hlavnej sezóny má svoje nepopierateľné výhody – menej ľudí, nižšie ceny, miernejšie počasie. Vybrali sme pre vás 5 destinácii, ktoré je podľa nás najideálnejšie navštíviť práve na jeseň.

Írsko

Pre našincov síce nie je Írsko úplne tradičnou dovolenkovou destináciou, jesenná návšteva tejto zelenej krajiny by však mnohých určite presvedčila. Počas letných mesiacov sa Írsko zaplní návštevníkmi, turistami a backpackermi, a rozhodne sa nebudete môcť spoľahnúť na počasie. Akonáhle sa však deti vrátia do škôl a prídu prvé jesenné dni, prílev turistov sa zastaví. Aj počasie je na jeseň v Írsku stabilnejšie, s pomerne vysokým počtom jasných dní s dokonale modrou oblohou. Treba si však pribaliť teplejšie oblečenie.

Južne od Dublinu, v oblasti Wicklow Mountains, nájdete dych vyrážajúce scenérie v zlatých a červených odtieňoch. Poteší vás množstvo vodopádov, celá sieť perfektne situovaných turistických chodníkov a kopa tradičných írskych krmičiek s pukotajúcim ohňom a čapovaným tmavým írskym pivom. Dokonalé, nie?

Havaj

Ak sa vyberiete na opačnú stranu sveta, na Havajské ostrovy, teplejšie oblečenie si rozhodne baliť nebudete musieť. Havaj je vysnívanou destináciou po celý rok, len s malými zmenami v počasí, prečo je teda najlepšie navštíviť ho na jeseň? Pretože práve to je obdobie, kedy má najbližšie k niečomu, čo môžeme nazvať „mimo sezóny“.

Nedá sa povedať, že by ste v tomto období dorazili do Honolulu a prechádzali sa prázdnymi ulicami, ale množstvo ľudí bude predsa len nižšie ako inokedy. Jeseň je aj prechodné obdobie medzi suchým obdobím a obdobím dažďov, z čoho môžete ťažiť – užijete si veľa slnečných dní s lacnejšími cenami ubytovania a služieb.

Island

Mnohí ľudia žijú v domnienke, že Island sa dá navštíviť iba v lete. Samozrejme, leto tam má svoje výhody. Krajina sa z veľkej časti zbaví snehovej pokrývky a naplno ukáže všetky svoje farby. Nie je však pravda, že navštíviť Island aj v inom období sa neoplatí. Prečo si myslíme, že Island sa oplatí navštíviť aj na jeseň?

Na Islande žije 350 000 tisíc obyvateľov, ročne však ostrov navštívi viac ako 2 milióny turistov – väčšina z nich v lete. S príchodom jesenných mesiacov nápor turistov slabne, čo môže byť skvelá príležitosť pre vás. Nehovoriac o tom, že klesnú ceny za ubytovanie aj služby, ktoré sú na Islande pomerne vysoké. No a nakoniec – na jeseň začína sezóna polárnej žiary, a to je určite viac ako dobrý argument!

Toskánsko

Toskánsko bezpochyby patrí medzi najkrajšie časti nielen Talianska, ale aj celej Európy. Táto povesť mu prináša nielen obdiv, ale stojí aj za rozvinutým turistickým priemyslom. Regiónu z neho plynú nemalé zisky, na druhej strane, množstvo turistov v mestách ako Pisa alebo Florencia, nehovoriac o pobreží, dosahuje v letných mesiacoch neúnosné čísla.

Úplne inak to však vyzerá po lete. Nápor dovolenkárov zoslabne a ostanú len tí skutoční cestovatelia, ktorí si prišli vychutnať malebnosť a rozprávkovosť krajiny. Keďže ide o oblasť známu svojimi vínami, jedlom a malebnými scenériami, jeseň je ideálna voľba.

Lisabon

V Lisabone si nájde každý to svoje – mesto je známe svojou históriou, umením, kultúrou, skvelými podnikmi, jedlom a nočným životom. Portugalské hlavné mesto patrí medzi najkrajšie na kontinente, a ak ste ho ešte nenavštívili, odporúčame to urobiť v najbližších týždňoch alebo mesiacoch. Najzápadnejšie hlavné mesto kontinentálnej Európy je známe horúcimi letami a miernymi zimami, a jesenné obdobie je ideálnym prechodným obdobím, v ktorom si síce užijete teplo, ale nebudete mať pocit, že sa nachádzate v rozpálenej peci.

Nezabudnite sa na jesenné cesty pripraviť

Jesenné cestovanie môže byť v niektorých lokalitách trochu ošemetné. Dni sú ešte celkom dlhé a teplé, nepodceňte však množstvo oblečenia, večery už bývajú chladnejšie, je dobré sa na to pripraviť. Ak sa chystáte do hôr, nenechajte sa prekvapiť prvým snehom vo vyšších nadmorských polohách.

Nepodceňte ani cestovné poistenie. Nielen leto prináša svoje riziká. Bola by škoda pokaziť si ideálny idylický jesenný výlet úrazom alebo nehodou, ktorá by vôbec nemusela byť vážna, ale bez poistenia by sa zbytočne predražila. Cestovné poistenie online sa dá dnes vybaviť behom niekoľkých minút, tak prečo riskovať?