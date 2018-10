Najslávnejšia čierna stavba sveta je v Barcelone. Slávna Sagrada Familia

Stavba, ktorú môžeme označiť aj ako za najdlhšie trvajúcu stavbu jedného diela, je ikonou mesta Barcelona. Priam neodmysliteľne k chrámu s názvom Sagrada Familia patria aj vysoké žeriavy, ktoré ju obklopujú. Napriek tomu, že ju stavajú už neuveriteľných 136 rokov a stále nie je dokončená, toto monumentálne dielo nezačali stavať so stavebným povolením, ktoré by bolo v súlade s tými, aké je nutné v modernom Španielsku. To jediné, ktoré sa týkalo nejakej formy povolenia sa týkalo pôvodnej dedinky Sant Martí, ktorú neskôr pripojili k Barcelone, no ani jej náležitosti nespĺňajú žiadne z noriem a nutných povolení, aké jednoducho Sagrada Familia nemá ani dnes.

Sagrada Familia ako Chrám svätej rodiny

Monumentálna stavba, ktorej náklady a výstavbu už viac ako sto rokov rozhádajú Španielov, je najnavštevovanejšou pamiatkou Barcelony a symbolom neraz aj celej krajiny. Navštívi ju údajne ročne viac ako 4 milióny turistov, ktorí platia vstupné a tým čiastočne riešia financovanie nákladnej stavby. Metropola Katalánska ťaží zo záujmu o túto budovu, ktorú začali stavať v roku 1882 podľa návrhov architekta Francisca de Paula del Villar. Rok neskôr ale plány prevzal Antonio Gaudí (1852-1926) a zmenil aj návrhy. Jej dokončenie je naplánované na rok 2026 kedy by malo uplynúť aj sté výročie od Gaudího smrti.

Zaujímavosťou je, že samotný Gaudí síce katedrálu zachytávajúcu život Ježiša Krista navrhol, ale veľmi dobre vedel o jej nákladoch a náročnosti. Dokonca o nej pohŕdavo tvrdil, že dokončiť túto stavbu bude ťažké a dokončí ju podľa jeho slov až „Svätý Jozef“.

Stavebné povolenie a stanica metra

Sagradu Familiu poznačil veľký požiar v tridsiatych rokoch, aj zničené pôvodné plány, ktoré obnovovali z Gaudího poznámok a návrhov do pôvodnej podoby. Po dokončení stavby je však otázne, či zmiznú žeriavy. Stavba je tak stará, že počas výstavby prebieha aj množstvo rekonštrukčných prác. Niektoré časti sú totiž predsa len staré už viac ako sto rokov. Niečo také je vo svete skrátka výnimočné. Momentálne prebiehajú prípravy na dodatočné stavebné povolenia, aby bolo možné vykonať aj ďalšie zásadné zmeny v stavbe. Tou najzaujímavejšou je, že jedna z metro staníc Barcelony, bude mať vyústenie priamo v chráme.