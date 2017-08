18 vecí, ktoré radšej nikdy nepíš do reklamácie zájazdu - ZN.SK

Užívaš si dovolenku, keď tu zrazu problém a dôvod pustiť sa do reklamácie. Hotelová izba neponúka sľúbený komfort, v reštaurácii nie je dosť jedla, more je špinavé a na ulici vykrikuje priveľa obchodníkov. Sú problémy, ktoré sa dajú nazvať problémami, iné sú len kultúrnymi rozdielmi, pre ktoré cestujeme, aby sme ich spoznali a pri niektorých nedorozumeniach skrátka nevie ani ten hore, či za to môže naozaj cestovka, alebo len náhoda.

Už si pevne rozhodnutý, že si to nenecháš pre seba a všetko napíšeš do reklamácie zájazdu. Jasné, poď na to, máš na to nárok. Ale nie všetko patrí do reklamácie, aj keď to tam veľa Slovákov rado napchá. Áno, tento článok ti hneď od začiatku tyká. Povedzme preto, že bude dosť odľahčený. Ale nech už bude znieť akokoľvek, je písaný z reálnych 8 ročných skúseností v oblasti. Čiže žiaden fejk a výmysel. Pohodlne sa usaď a inšpiruj sa tým, ako to nerobiť. Minimálne preto, aby si len nebol ďalší do počtu, ktorý chcel pobaviť reklamačné oddelenie cestovnej kancelárie.

1. Umelecký popis ničoho

Nič nefunguje. Všetko je zle. Zlý pocit z personálu. Neschopnosť čašníkov… v reklamácii stále píšeš a píšeš, ale nič konkrétne. Priam akoby si bol umelec, ktorý ovláda umenie písať o ničom a predsa zaplniť celú stránku. V takejto reklamácii je vždy vidieť, že hľadáš niečo, čo sa ti nepáči. Rozhodol si sa tak preto, že si si uvedomil, ako veľmi veľa si za dovolenku zaplatil a hodilo by sa mať po návrate domov nejaké peniaze späť. Reklamácie o ničom sa dajú prekuknúť veľmi rýchlo, takže ich radšej nepíš. Skúša to veľmi veľa ľudí. V Čechách je to dokonca špecialita dôchodcov a prvocestovateľov.

2. Kde všade mi pracujú známy

Napísať do reklamácie, že ti bratranec robí v Reflexe, či strýko je redaktor v Lampárni… vieš koľko ľudí dostalo rovnaký nápad? Si myslíš, že sa cestovka zľakne z medializácie a okamžite rozhýbeš všetkými ľuďmi na reklamačnom, len aby si dostal cenu zájazdu, pre nejaké túlavé mačky v reštaurácii, naspäť? Ale no ták. To isté skúšajú v Čechách ľudia. „Občanské judo“ alebo rôzne relácie TV Prima asi zamestnávajú nejakého člena rodiny asi každému desiatemu Čechovi. Všetci majú známych v televízii a všetci sú pripravení písať o jednej pokazenej dovolenke. Nie je ale vzácne ani oháňanie sa kamarátmi z Denníka N, SME a podobne.

3. Celú cenu zájazdu, či polovicu

Zažil si nepríjemnosť, pochybenie cestovky, alebo hotela, po týždni si sa vrátil opálený s plným bruchom a ešte napíšeš do sťažnosti, že chceš vrátiť celú cenu zájazdu? Už len to, že si sa dopravil tam a späť bezproblémovým letom je dôvodom, prečo ti asi ťažko môže cestovka vrátiť celú cenu zájazdu. Väčšina ceny je totiž práve letenka a všetko to, čo fungovalo. Pokiaľ si dostal zlú izbu, mal si to riešiť s delegátom už po prílete, alebo po vyskytnutí problému. Nie, ty si ticho celý čas a vyrukuješ po mesiaci, čo sedíš doma na zadku, že vlastne by sa ti hodili peniaze naspäť a tak si vypýtaš celú sumu alebo aspoň polovicu. Nie, nebudeme takí prísny. Povedzme, že naozaj nastalo viacero problémov a ty žiadaš vrátenie celej sumy. Na to, aby sa ti vrátila celá suma v akejkoľvek cestovke, by si musel zažiť brutálny horor nezavinený tebou, ale cestovkou či hotelom.

4. Cudzia kultúra

Pár krát za deň sa z mešity ozýval muezín, všade sa stále spievalo, vadili ti miestne sviatky, tradície, tance, správanie… to je ale žiaľ len tvoj problém. Ak nemáš pochopenie pre cudziu kultúru a jej prvky, potom nechoď tam, kde táto kultúra žije. Hlavne nespomínaj do reklamácie nič o tom, že sa ti niečo z toho nepáči. Dokonca ak ťa vytáča, že si v Turecku nemôžeš kúpiť bravčové párky a ani nič z bravčoviny v reštaurácii nenájdeš, tak toto naozaj nepatrí do reklamácie.

5. Neznáme jedlá

Užil si si all inclusive a po pár dňoch máš pocit, že je to stále to isté. Stále žiadna pizza, špagety, vyprážaný syr, knedlíky, pečené mäso, bôčik, guláš. Nič z toho. Prečo asi? Niektoré hotely pripravia niečo z medzinárodnej kuchyne, ale to ochutnáš aj doma. Kto cestuje do zahraničia, musí a aj počíta s tým, že ochutná zahraničnú kuchyňu. Sú dovolenkári, ktorí sú schopní po slovensky nadávať personálu za to, že nikde nie je poriadny vývar so slížami, cesnačka, alebo pečené mäso s kapustou. Žiaľ ide o jednoduchých ľudí, ktorí si ani po príjazde do hotela stále nevšimli, že už nie sú doma.

6. Vulgarizmy a rasistické prejavy

Ľudia zvyknú v reklamáciách sem tam použiť invektívy na rasu ľudí, medzi ktorými sa ocitli. Dokonca aj ľudia, ktorí majú dosť na to zaplatiť si drahú dovolenku v Thajsku sú schopní v reklamácii nenazývať personálom personál ale „tí šikmookí smradi sa mi smiali do ksichtu.“ (citácia reklamácie, nie náš prejav). Vyhýbaj sa čomukoľvek, čo by mohlo mať za následok obrátenie problému na teba. Bol taký prípad, keď sa klient sťažoval na príšernú mentalitu juhoslovanskej „spodiny“ a reklamáciu zhodou okolností vybavovala rodená Srbka.

Častejšie sú vulgarizmy namierené na miestnych, na hotelierov, dokonca na politikov a iných klientov. Celkom najčastejšie sú sťažnosti na Rusov, ale o nich si ešte povieme. Keď sa ale začnú vulgarizmy namierené voči zamestnancom cestovky, či cestovku samotnú, mohol si si ušetriť písanie. Za také vyjadrovanie a urážky sa ťažko dočkáš odpovedí a reakcií, ktoré ťa potešia. Niektoré slovné útoky môžu pokojne skončiť žalobou a nebude to vo svete prvý krát.

7. Rusi či iná klientela, šup do reklamácie

Častým problémom, ktorý nám vie znepríjemniť dovolenku, sú iní klienti. Hluční, fajčiari na balkóne, fajčiari na spoločnej terase vedľa vášho spiaceho dieťaťa v kočíku, nevychované decká čo hádžu kamene zo skalky do bazéna hneď vedľa vás, alebo iní fagani, ohadzujúci sa pieskom na pláži. Všade je ruch, veľa ľudí na jednom mieste a musíte sa obrniť dávkou tolerancie. Ibaže najčastejším národom spomínaným v reklamáciách sú Rusi. Egypt, Turecko, Cyprus, obľúbené ciele Rusov. Majú osobitú mentalitu, ktorá prekáža iným. Najčastejšie sa skloňuje agresivita, alkoholizmus, nerešpektovanie pravidiel hotelov a ignorácia nočného kľudu. Áno, je pravda že aj v Turecku ich vnímajú ako často agresívnych, najmä ak sa posilnia alkoholom, no tvoria výrazný príjem do cestovného ruchu a nikto (ak netreba) neriskuje problémy a medzinárodný konflikt. Dokážu zničiť viac jedla, ako zjesť. No niektoré ich vlastnosti by sa hodili aj na českých a slovenských turistov. Cestovka ale nemôže za to, ako sa správajú ostatní hostia. Keď to je nutné, do reklamácie to uveď, ale nepočítaj, že tento fakt presvedčí cestovku, aby ti poslala čo i len pero s logom cestovky.

8. Čakal som, minul som

Je nepochopiteľné, kde berú istotu niektorí ľudia, že si dovolia reklamovať aj niektoré účty. Mal si čakať na delegáta a keďže ten sa fláka (možno zachraňuje iného klienta), dal si si v kaviarni drink. A účet chceš preplatiť, lebo ty si si musel kúpiť drink kvôli delegátovi. Nie to nie je vtip. Toto naozaj ľudia robia. Možno už pri kúpe danej veci kalkulujú s tým, že si to dajú preplatiť v cestovke. Možno sú tak zvyknutí z pôsobenia v zamestnaní, ale nič také nefunguje v cestovke. Neospravedlňuje ani čakanie na transfer, či čakanie na letisku. Nikto ti nič nepreplatí, ak sa ty sám rozhodneš minúť peniaze na nákupy.

9. Kúpil som si, sklamal som sa

Cestovku naozaj nezaujíma, že si si vybehol do bazaru pred hotelom a kúpil tam koberec. Cestovku dokonca nezaujíma ani to, koľko si za koberec dal a že si doma zistil kazy a dieru na dva prsty. Ani ti koberec nevyreklamuje, ani sa nepostará o jeho výmenu, ani ti nevráti peniaze. Je neuveriteľné, s čím počítaš, ak si myslí, že cestovka zodpovedá aj za tvoje nákupy. To je taká hlúposť ako keby si si prenajal byt a domácemu reklamoval, že potraviny oproti ti predali rožky namiesto lupačiek. To už znie ako väčšia sprostosť, čo? Tak prečo to chceš do reklamácie uviesť?

10. Len kvôli tomu som si to kupoval

Cestuješ do hotela s all icnlusive a množstvom ďalších vymožeností. Priam luxusná dovolenka sa ale zmení na horor. Náhodou si sa dozvedel, že tenisové kurty hotel práve rekonštruuje. Nevadí, že si raketu držal v obchode jediný raz, keď ti zavadzala v obchode pri hokejkách. Do reklamácie napíšeš na Slovensku obľúbenú frázu „Hotel som objednal len kvôli tenisovým kurtom. Nemohol som hrať a preto žiadam o vrátenie časti sumy zájazdu.“ Ty si naozaj myslíš, že jediná hlúposť ako je táto naozaj mohla byť dôvodom, že si vycestoval presne do tohto hotela? Čo tak výber destinácie, výber jedla, výber iných vymožeností? Veď tie tenisové kurty má aj 48 ďalších hotelov v ponuke. Keď vymýšľaš, tak aspoň nie s rovnakým klamstvom s akým to skúša 25 ďalších v jednom mesiaci.

11. Hmyz a iné zvieratká

Na hmyz v hoteli, ktorý priletel, a nedrží sa tam vďaka podporovanej liahni, zabudni. Do reklamácie nespomínaj, že si videl švába, kým ich nie je viac a opakovane. To, že šváb dorazí do hotela je niečo, čo hotel neovplyvní. Z nálezu rob problém až keď budeš mať istotu, že tam šváb žije, hotel má podmienky na jeho zachytenie a udržanie. Inak je to náhodný pocestný. Prečo ti nevadí ten vrabec, čo prilieta zo smetiska rovno na tvoj balkón? Mačky pri raňajkách a pri obede sú niečo, čo vie hotel ovplyvniť, ale ak sa očividne snažia mačky odohnať a pri okrajových stoloch im rodinky sypú mäsko rovno z taniera, tu sa asi ťažko môžeme rozčuľovať nad neschopnosťou zamestnancov. Celkom iná kategória ľudí sú tí, čo sa sťažujú na ryby v mori. Kriste pane! S tak šokujúcim faktom, že v mori môžu byť ryby, ťa nezoznámila už základná škola, rozprávky a ani animák Hľadá sa Nemo? Kde si doteraz žil?

12. Hotel ma celkom ignoroval

Vraj hotel ti za celý týždeň nevyniesol kôš, neprezliekol obliečky a uteráky si si musel vymeniť u chyžnej na celkom inom poschodí. Tak to musí byť drsné, žiť vo vlastnej špine tak dlho. V takom prípade sa naozaj hodí písať reklamáciu. Ak ale celý týždeň na tvojej kľučke visela visačka DO NOT DISTURBE (nerušiť) buď z nevedomosti, že sa ti páčila, alebo že si schválne nechcel, aby ti do izby niekto cudzí po celú dovolenku liezol, môžeš si za to sám. Cestovke môže byť celkom jedno, že si musel kradnúť toaleťák na záchode pri recepcii. Cestovka musí sťažnosť preveriť. Napíše delegátovi a ten sa v hoteli presvedčí, že chyžná izbu obchádzala kvôli záznamu neustálej ceduľky DO NOT DISTURBE. Áno, prekvapivo aj hotelové chyžné majú systém, ktorým vedia odôvodniť, prečo danú izbu neupratali a prečo boli skôr hotové, ako obyčajne.

13. Počasie bolo zlé

Chceš naozaj viniť cestovku za to, že si mal na dovolenke zlé počasie? Nuž, je to dosť na figu, to uznajú aj v cestovke, ale ovplyvniť počasie… také niečo dokáže len jediný človek na svete. Povedzme Donald Trump. Reklamovať počasie sa nedá, je to aj v podmienkach každej cestovnej kancelárie a predsa to toľkí skúšajú a skúšajú… vlastne občas sa im nemožno čudovať. Celý rok šetriť na nie lacnú dovolenku a nakoniec sa ani trochu neopáliť. Ale nikde neprší sedem dní v kuse počas leta, ak ide o cieľ známy kúpaním a plážovou turistikou. Stále sa dá robiť tak veľa vecí. Sem patrí aj fakt, že prídeš spečený ako rak, ledva sa vyspíš, s bolesťami obliekaš a za všetko môže cestovka.

14. Výlet od miestnych

V hoteloch máte na výber absolvovať fakultatívne výlety od delegáta z jeho ponuky a cestujete tým pádom s ním a v zazmluvnenom autobuse, alebo vás zaujme ponuka výletov niekde vonku. Neviete aká doprava, s akými licenciami, akými oprávneniami a s akými skúsenosťami vás kto kam zavezie. Tieto výlety často vôbec nie sú problém a ľudí si vážia po celom svete od Ázie po Ameriku, no problém tvorí tá menšina, ktorá v snahe zaujať a predať výlet, ponúka aj mačku vo vreci. Nemusia splniť čo nasľubujú, súčasťou často nie je obed a sú miesta, kde ak polícia zastaví šoféra a posádku turistov, ktorých šofér sprevádza bez potrebných papierov, na policajnej stanici sa ocitne celá posádka vozidla. Aj keby ste si nekupovali zájazd od miestnych predajcov výletov, ale len zobrali miestny taxík, autobus… čokoľvek, čo ste sa vy rozhodli a nemuseli – nič z toho nepatrí do vašej sťažnosti.

15. Dlho som čakal

Sú rady, v ktorých ak skysneš, tak tvoje ťažkosti nájdu pochopenie. Sú ale rady, v ktorých ak stvrdneš, do reklamácie ich nepíš. Rady na tobogany, rady v mestách, na lístky, dlhý rad na recepcii, zástupy ľudí v mestách, na atrakciách, v halách pred koncertmi. V sťažnostiach sú spomínané aj dlhé rady v detskom klube, na hojdačkách, atrakciách, pri skákacom hrade. Čo mala cestovka? Nahlásiť bombu a hodiť šírenie poplašné správy na nejakého vlastného obetného baránka v zálohe, aby pánko bol rýchlejšie vybavený?

16. Neupozornili ma na posun času

Čakal si, že menovite len k tebe niekto príde, po slovensky ťa upozorní, že informácia v katalógu na strane 100. uvádza informácie o posune času. A keďže k tebe nikto neprišiel a priamo ti to nepovedal, nevedel si o tom, že v Egypte je iný čas a tak si nenastúpil na transfer a tak si zmeškal lietadlo. Nie, to že sa posúva čas, možno zaznelo, ale ty si sa musel v autobuse po prílete baviť s ďalšími mladými a rozprávať, čo všetko si už zažil, takže ťa už nič nemôže prekvapiť.

17. Keď som bol na dovolenke vlani

Vážne nikoho nezaujíma, že si bol minulý rok v inej krajine, kde to bolo celkom inak. Čo to s tebou je, že máš pocit, akoby celý svet mal byť rovnaký? Ak si minulý rok bol na Rhodose a teraz cestuješ do Ománu, nemôžeš ani zďaleka očakávať to isté. Napríklad v Turecku dostaneš bezpodmienečne najlepší pomer služieb a kvality k zaplatenej cene, čomu sa nevyrovná Grécko, či Mallorka, kde zaplatíš veľa a získaš oveľa menej. To, že si v Egypte mal ležadlá už ráno rezervované a boli zadarmo neznamená, že ten uterák nájdeš aj na Malorke. Na drzovku prídeš, dáš uterák ráno na ležadlo a ešte čakáš, že tam zostane? Na Malorke či Menorke sú verejné pláže s prevádzkovateľmi ležadiel a tie sú platené. Každá krajina je iná. Dokonca ja hotely sú iné. Osobne milujem odborníkov na dovolenky typu „Minulý rok som bola v Egypte, už nikdy viac…“ – akoby počas toho roka vyskúšal naozaj všetky letoviská a z každého niekoľko hotelov. Rovnaký názor si človek spraví kdekoľvek na svete, stačí nasilu vyberať ten najlacnejší hotel a čakať to isté, čo dostala kamoška na dovolenke, ktorou sa chválila na facebooku.

18. Zranil som sa, takže…

Úplný gól bude, keď si dolámeš nohu, ale od cestovky žiadaš zľavu, či vrátenie časti sumy. Áno, dá sa to celé pochopiť ako veľká krivda. Keď zletíš, lebo do teba buchne letuška, delegát, zrazí ťa autobus s vodičom cestovky (nie preto, že sa mu postavíš do cesty), tak to sa ešte pochopiť dá. Ale ak všetci obúvajú topánky do vody a ty v snahe ušetriť miesto v kufri ideš na frajera bosou nohou na ježka… za to cestovka nemôže. Nebude môcť ani za rozbitú hlavu od fľaše na španielskej diskotéke a ani za bitku, do ktorej sa zapojíš. Častejšie sú v reklamáciách spomínané dôvody ako poranenie na koraloch, poškodené zuby od jedla, kostí, kôstok, črevné problémy a s tým spojená strávená doba na záchode. Je obťažujúce stále dávať bacha, čo dáš do úst, jasné. Ale zdravotné komplikácie rieši zdravotné poistenie. Ak sa pokazila dovolenka a nepodarilo sa ju užiť plnohodnotne pre fakt, že si sa nevedel vmestiť do kože a stratil si ostražitosť, aká ti doma nechýba, zabudni. Keď spitý ako doga niečo spravíš v hoteli, aj tam neraz existuje rôzny druh záznamu. Aj hotel môže potrestať, povedzme rovno volať políciu na vlastného hosťa. Následne, keď si ťa niekde podržia a ty sa nemôžeš váľať na pláži, ani neskúšaj písať do cestovky kvôli kompenzácii nevyužitých dní.