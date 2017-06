Baleársky ostrov Menorka: zaujímavosti, fakty a miesta na ostrove - ZN.SK

Menorka, alebo ak chcete Menorca, je druhý najväčší ostrov súostrovia Baleáry. Je menej známa a taktiež v cestovných kanceláriách menej zastúpená ako najväčší ostrov Mallorca. Dokonca existujú miesta, ktoré Menorku považujú za cudzí názov pre Mallorcu, avšak ide o celkom iný ostrov. Aj tu návštevníci nájdu tyrkysové pobrežie, pieskové pláže a viacero lokalít stvorených pre aktívnu dovolenku, no celkovo ostrovu nechýbajú ani miesta s luxusnými hotelmi, miesta pre aktívny nočný život a zábavu všetkých druhov. Ostrov má celkovo 95 000 obyvateľov a rozlohu 358 metrov štvorcových.

Prehistorické známky osídlenia v podobe kamenných stavieb.

Hlavné mesto je Maó, španielsky Mahón, ktoré obýva približne 30 000 obyvateľov. Najvyššia hora Monte Toro je vysoká 358 metrov. Ostrov má poriadne bohatú históriu. Nachádzajú sa na ňom prejavy najstarších civilizácii Stredomoria, vplyv minojskej kultúry, vpád Vandalov a ďalších narušiteľov. Písala sa na ňom história byzantská, aj islamská história, ako aj turecké výboje. Úradnými jazykmi sú katalánština a španielčina.

Klíma, ovzdušie a teploty

Menorka je najnavštevovanejšia od mája do októbra, najhorúcejšie sú mesiace júl a august, no čím viac zachádzate do jesene, tým častejšie sa môžu objavovať zrážky. Práve vrchol sezóny sa spája aj s vyššími cenami. Menorca je oveľa viac rovný ostrov ako Mallorca. Ovzdušie na Menorke je považované za mimoriadne čisté. Na celom ostrove sa totiž nenachádza žiadne výrazný znečisťovateľ ovzdušia, alebo aj životného prostredia. Aj preto takýto stav využíva miestna správa na ďalšiu propagáciu a posilňovanie ekológie. Význam miestnej prírody vystihuje aj fakt, že je Menorca biosférickou rezerváciou zapísanou aj na zozname UNESCO. Znamenať to môže obmedzenia nie len výstavby a rybolovu, ale tiež obmedzenie vývozu prírodného bohatstva, či vstupu do niektorých parkov mimo vyznačené chodníky.

Pláže a príroda na ostrove Menorka

V rámci cestovného ruchu sú obľúbené viaceré pláže. Vápencové útesy na južnom (Cala en Porter, prípadne svetlé pláže Cala Mitjanetta, Cala Mitjana a Cala Fustam) a východnom pobreží (Cala Galdana) sú prerývané miestami s pieskovým vstupom do vody, kde sa ľahko ohrieva voda. Na severe nájdete aj pieskové pláže. Hoci je tu menej členitý terén ako na Mallorce, stále môžete nájsť zaujímavé mieesta a hornaté výnimky. Rovnako tak zaujmú jaskyne, z ktorých najzaujímavejšou je pobrežná jaskyňa Cova de Xoroi v Cala en Porter. V rámci prírody je najdôležitejším cieľom na ostrove národný park Es Grau, ktorý je domovom viacerých druhov stromov, zelene, najmä však vtáctva a hmyzu. Na ostrove žije takmer tisícka druhov rôznych rastlín, ale tiež endemitov. Najvýznamnejšie sú ojedinelé druhy orchideí, ktorých kvety vynikajú najmä počas prvej polovice roka. Z hmyzu sú to hlavne vážky a motýle.

Miestne zvyklosti

Miestni sa vítajú aj bozkami na obe líca. Nestretnete sa s tým len v podnikoch, vo vzťahu predajcu a zákazníka, či v hoteloch. Menorčania síce pijú drinky, no nepijú až do opitosti. Ak aj pijú, zväčša ich nevidíte. Zaujímavé je, že miestni sú pomerne skromní obdarúvači, čo sa prepitného týka. Službám a v podnikoch dávajú veľmi malé, alebo žiadne prepitné. Je nemysliteľné, aby ste na pláži nechali neporiadok a odpadky, ktoré ste tam sami priniesli. Ak sa tak stane, zväčša pôjde o nezodpovedných turistov, ktorým zrejme vadilo, že žiadne odpadky tam sami nenašli.

Doprava na ostrove

Neponúka tak vysoké hory a rozľahlý členitý terén. Aj preto je vhodný spôsob dopravy bicykel. Ak požičiavate auto, nejde o nič výnimočné. Je pomerne bežné, že si návštevníci požičajú vozidlo a navštevujú pláže po celom ostrove. Aj na požičanom vozidle zodpovedáte za výbavu. Podľa miestnych zákonov je nevyhnutnosťou mať dva výstražné trojuholníky, vesty podľa počtu cestujúcich, náhradnú rezervu a žiarovky. Na ostrove je veľa radarov, takže sa neoplatí dupať na plyn. Takzvaná cesta koní Cami de Cavalls je trasa dlhá 180 kilometrov vedúca po obvode ostrova. Áno, aj kone sa na ostrove nachádzajú a sú ponúkané ako spôsob dopravy, hoci len ako turistická atrakcia.