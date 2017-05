All inclusive náramky: keď si vás hotel okrúžkuje farebným pásikom, ZN.SK

Každý jeden dovolenkár, čo už má niečo za sebou v rámci dovoleniek all inclusive sa s nimi stretol. Farebné plastové, či dokonca papierové náramky, ktorými si nás hotely okrúžkujú, sú zaužívané v posledných 15 rokoch vo väčšine dovolenkových destinácií. Je to jednoduchý spôsob označenia vlastných hostí, ktorý bol prijatý pomerne bez ťažkostí a ktorý má jasné jednoduché pravidlá. Hotely pri sebe nepoužívajú zásadne rovnaké farby. Nedajú sa len tak ľahko odstrániť a majú viacero úloh, ako by sme si mysleli.

3 hlavné dôvody, prečo ich neznášame

Ten prvý dôvod, prečo tieto náramky ľudia neznášajú, je, že sú označkovaní. Tí, čo nad tým priveľmi premýšľajú, v tom vidia problém. Tí, čo majú pochopenie pre schopnosť hotela rozlišovať medzi každý týždeň novými stovkami tvárí, sú ticho. Druhý dôvod je, že škriabu. Zachytávajú sa o oblečenie, môžu porezať, porania malé deti, keď ich držíte a neraz poškriabu aj iné miesta, o ktoré nestojíte. Nakoniec je to prekliaty dôvod, s ktorým bojujú mnohí. Slnko a opaľovanie, pri ktorom na ruke zostáva pásik neopálený. Komu sa darí neustále pásik posúvať, si neopáli poriadne vždy a rovnomerne celú roku. No kto na to našiel systém, ten je vo výhode.

Dôvody, prečo náramky „all inclusive“ majú opodstatnenie

Uvádzajú, čo máte zaplatené

Aj keď v niektorých hoteloch je jediný spôsob stravovania vopred daný, používajú náramky. No sú hotely, ktoré ponúkajú aj polpenziu. Prípadne príplatok za Ultra All inclusive a vtedy sa dávajú iné náramky. Len pomocou náramkov je možné získať služby, ktoré majú iní za poplatok. Respektíve služby, ktoré si iní nemuseli zaplatiť. Pomocou farbených náramkov môže hotel ľahko rozoznávať svojich klientov s polpenziou a all inclusive, či plnou penziou. Iný odtieň môže znamenať dokonca deti, či špeciálnych hostí. Je na hoteli samotnom, čo ponúka, a ako si hostí rozdelí.

Jazyk už nie je problém

Ak už si pýtate drink, či nápoj pri bare a barman nevie, či máte nárok na danú vec, stačí mu náramok. Nemusíte ovládať cudziu reč. V bežnom hoteli v Turecku, Egypte, Tunisku, určite v Chorvátsku a aj v iných lokalitách si Slováci vystačia so slovenčinou, rukami a nohami. Získať čo chcú od barmana sa podarí pomerne ľahko. Pre zhovorčivosť niektorých Slovákov a Čechov sa nejeden barman naučí tých pár fráz a slov veľmi rád.

Hotel si pozná svojich

Ak sa rozhodnete cez pláž navštíviť iný hotel a vyskúšať jeho tobogany… Áno, aj na to sú tieto náramky. Cudzích hostí skrátka do hotela nevpustia a ak aj prekĺznete, môžete byť vykázaní. Návštevy z iných hotelov sú samozrejme možné. Napríklad ak si to návštevník z hotela A vybaví v hoteli B, zaplatí vstup a upozorní na to aj recepciu, ktorá umožní vstup a naviguje daných hostí na správne miesta. Takéto možnosti ľudia zväčša nevyužívajú, ale sú možné. Napríklad v Turecku. No je nutné, aby sa o nich vedelo a boli jasne identifikovateľní, alebo s nimi personál prichádza priamo k toboganom, ak sú cieľom tejto návštevy a personál upozorní napríklad barmana, či ochrankára, že hostia sú vítaní. V každom prípade pásky slúžia na rozpoznávanie hostí.

Hotel spozná votrelcov

Ak už viete, že v hoteli A robia fantastické syrové špeciality a chcete si na nich pochutiť, no nie ste klientom, je to ťažké. Preliezť plot a skúsiť to je risk. Nemusia vás vôbec vpustiť a už vaša návšteva bez náramku môže byť v niektorých hoteloch problém. Počas obedov sa môžu objaviť ľudia bez náramku. Sú to však zamestnanci, alebo zástupcovia cestovných kancelárií, či sprievodcovia a delegáti. Aj ich obedy sú dohodnuté na strane manažmentu hotela a vedia o nich, preto nevyvolávajú prekvapenie a mobilizáciu ochranky. A nemožno sa tomu čudovať. Dnes ľudia dokážu vymyslieť všeličo.

Keď sa stratíte

Ak už nepoznáte vôbec reč a netušíte, kde ste sa mimo hotela ocitli, náramok pomôže polícii, ale napríklad aj ochotnému pocestnému vás správne navigovať. Pomôže veľa krát aj taxikárom, aby vedel, kam vás dopraviť. Nuž a nakoniec je tu dôvod, o ktorom sa len pošuškáva, no nahlas o ňom nikto nepovie. Náramky údajne slúžia na to, aby sa podarilo nájsť hotel aj morskými prúdmi zatúlaného utopenca. Je to síce morbídny dôvod, ktorý sa vymenúva, ak už hľadáme naozaj všetky, ale kto by sa šiel topiť, keď už si horko-ťažko zarobil na letnú dovolenku pri mori?