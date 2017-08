Akvapark Tatralandia, Liptovský Mikuláš: bazény otvorené celý rok - ZN.SK

Pre silný marketing najznámejším akvaparkom a kúpaliskom na Slovensku je už dlhodobo akvapark Tatralandia v Liptovskom Mikuláši. Niet divu, veď je u nás najväčší a konkurenta nemá ani v okolitých krajinách. Areál, v ktorom sa akvapark nachádza, sa postupne stáva veľkou rekreačnou zónou plnou atrakcií, v ktorej už pribudol tunel s voľným pádom, heliport s domom otočeným naopak, ale aj kontaktná zoologická záhrada.

Akvapark je však jeden z najväčších ťahákom Liptova, aj v rámci dovoleniek v priľahlých Vysokých a Nízkych Tatrách jednoducho preto, že je prístupný celoročne a v rámci benefitov mnohých ubytovacích zariadení a zliav má o reklamu postarané.

Tatralandia a jej vlastnosti

Tatralandiu je nutné chápať ako rozsiahly areál s vodnými atrakciami, aké pred svojim vybudovaním u nás neboli v takomto rozsahu. Ako súčasť TMR (Tatry Mountain Resort) je toto zariadenie súčasťou siete, kde môžete uplatniť zákaznícke karty GOPASS. Pre majiteľov v pozadí sa zariadenie drží a investuje sa doň a do jeho údržby. Dlhodobo je známe, že akvapark má bazény so slanou vodou zo skutočného podzemného mora, pirátsku loď a tobogany. Trochu sa líši ponuka v lete a ponuka v zime. Vždy však platí, že hoci za vyššiu cenu, než v iných kúpaliskách na Slovensku, stále zažijete viac, keďže aj ponúka viac.

Návšteva Tatralandie

Vstupné sa delí podľa toho, či máte záujem aj o návštevu wellness priestorov. Pri všetkých kombináciách zliav nemusí byť prehľadné to, čo sa vám oplatí viac. No len čo dostanete náramky, otvárajú cestu do spoločných šatní, kde sa nerozdeľujú pohlavia a nedelia sa tak celé rodiny pri ktorých dcéry môžu ísť len s mamou a synovia s otcom. Čo v takom prípade urobí matka s dvoma synmi? Tatralandia, podobne ako iné akvaparky, teda nedelí šatne. Vo vnútri návštevníci nájdu prezliekarne, skrinku si každý vyberá podľa toho, či je voľná a zarezervuje a zamkne si ju jednoducho priložením vlastného náramku. Toalety a sprchy sú čisté, pravidelne udržiavané a nie je strach ich navštíviť.

Bazény a tobogany

V lete je otvorených 14 bazénov. Niektoré sú s morskou vodou, niektoré s termálnou a iné s čírou vodou. Celkovo je tu 26 toboganov v toboganovej veži, ako vonku na svahu. V zime je otvorená len toboganová veža. Pomerne slušne veľká je šasť pre najmenších. Malý návštevníci, ktorý sa s vodou zoznamujú, majú k dispozícií nízku hladinu, niekoľko šmykľaviek, nejaké sochy zvieratiek, vodné trysky a atrakcie. Jednou z atrakcií, ktorými lákajú hlavne dospelých a mládež, sú vlny a možnosť zasurfovať si. Je to spoplatnená služba nad rámec služieb, platiť je možné aj pomocou priloženia náramku.

V rámci toboganov je azda najväčším zážitkom veľký ružový tobogan, ktorý vychádza von do veľkého kotla v ktorom sa dvojčlenná, alebo jednočlenná posádka nafukovačky otáča a neskôr ju vtiahne do tunela až nadol. V zime je príjemné navštíviť horúci prameň, ktorý vychádza von. No celoročne sa celý akvapark pýši tropickým pavilónom s priesvitnou strechou. Teplota tam neklesá pod 30°C. Stred celého priestoru je vyplnený veľkou pirátskou drevenou loďou, ktorá je v spodnej časti priestorom pre animátorov a toalety, hore možnosťou návštevy a fotenia. Skrátka napriek tomu, že tí piráti tam nie sú ozajstní, si ich ľudia fotia a aj seba s nimi.

Miesta na ležanie sú tu viaceré. Na poschodí za pirátskou loďou je väčšinou vždy dostatok voľného priestoru, ktorý využívajú mamičky s malými deťmi aj pre detský kútik a malú kuchynku. Horšie je to s prístupom pre malých chodcov, ktorí sa len naučili práve chodiť. Celkovo je však interiér pekný, udržiavaný, čistý. Exteriér môže vo veľkom lákať fajčiarov. Ľudí, ktorí si pokojne zapália cigarety aj priamo v bazéne a strpčujú tým život ľuďom okolo. Tento jav je pomerne častý a netvorí ho len pár jednotlivcov. Občerstvenie vonku sa síce snaží, majú mimoriadne veľký nával objednávok. Avšak aj menej kvalitnú gastronómiu, používaný olej, gumové langoše a ďalšie nedostatky, ktoré žiaľ ku kúpaliskám s veľkým návalom ľudí akoby patrili.

Akvapark Tatralandia je najväčší

Na Slovensku je to najväčší akvapark. Ponúka najviac atrakcií, najviac bazénov a hlavne ojedinelosť v podobe morskej vody v niektorých bazénoch, vlny na surfovanie a ešte ďalšie atrakcie. Veľmi príjemný je wellness, ktorý sme otestovali už dávnejšie a len z pamäti ho hodnotíme dobrou známou. Zastúpených je niekoľko druhov sáun a možnosť masáží. Nechýbala voda na osvieženie a doplnenie stratených tekutín, personál starajúci sa o návštevníkov. Služby wellness zariadenia sú za príplatok.

Oficiálne stránky zariadenia sú: http://www.tatralandia.sk