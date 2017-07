Dovolenka a rabovanie v hoteli: čo všetko sa dá ukradnúť? - ZN.SK

Nie, toto nie je vtip. Niekto pravidelne, niekto po prvý krát. Každý z nás sa ocitne jedného dňa po prvý krát ako hosť ubytovaný v hoteli. Slovenská, ale aj česká, poľská, maďarská, ruská…. nátura očakáva, že všetko, čo hotel ponúka, je naozaj pre vás. Automaticky získaný pocit, že použiť danú vec, alebo si ju odložiť (do vlastného kufra) je vlastne to isté, sa môže mýliť. Hotel vám ponúka rôzne predmety a prostriedky, aby tým pokryl základné potreby, prípadne pomohol pri bežných peripetiách.

Šampón, mydielko, ceruzka, hotelový papier… žiarovky, káble, spotrebiče…

Slovenský dovolenkár neraz rabujúci dovolenkár

Najideálnejšie by bolo napísať, že v hoteloch sa nepatrí brať nič, čo vám nepatrí. Respektíve nič, čo nepotrebujete. To by sme však nemohli byť ľuďmi. Je pravdou, že našinec je väčší nájazdník, ako nemecký, či francúzsky dovolenkár. Avšak aj tí sa postupne vplyvom akejsi podivnej doby menia na kobylky, záležiac nejeden krát od sociálnej vrstvy. Bežný Slovák siahne po mydielkach, šampónoch, či telovom mlieku. Možno je to ten pocit, že je to zadarmo a doma tak ušetríte, alebo to jednoducho musíte vziať, lebo to budete ľutovať. Dlho som zvažoval, ako tento článok poňať a nakoniec bude najideálnejšou cestou rebríček jednotlivých kategórií predmetov a vybavenia hotela. Nemá ísť totiž o návod k tomu, ako čo najlepšie hotelovú izbu vyrabovať, ale ide skôr o zamyslenie, kedy to už preháňate a kedy ste to už totálne prehnali.

1. Zdravé rabovanie – nulové riziko

Predmety, ktoré často krát považujeme za samozrejmosť, sú zväčša použiteľné jeden krát. Sú to predmety osobnej hygieny, prípadne darčekové predmety s logom hotela.

Mydlo

Šampón

Toaletný papier

Hygienické potreby na jedno použitie

Papierové jednorazové papuče do wellness

Listový papier s logom hotela a obálka

Písacie potreby ponechané v hotelovej izbe, alebo zápalky

Cestovná sada na šitie

2. Drobný prešľap – mierne riziko (záleží podľa hotela)

Za drobný prešľap považujme krádež niečoho, čo keď bude odhalené, nebude to až tak veľký trapas. Dobre, tá jedna žiarovka dokáže človeka strápniť poriadne.

Uterák

Žiarovka (bez srandy, žiaľ celkom bežné)

Potraviny a nápoje, ktoré neboli súčasťou zaplateného minibaru, či nakúpené v obchode

3. Stredné rabovanie – menšie riziko až stredné

Čokoľvek z týchto predmetov ak zmizne, môže si to hotel vyriešiť s pomocou vlastnej bezpečnostnej agentúry, alebo kontaktovať cestovnú kanceláriu, čím tak informuje o vašich vlastnostiach s akými sa asi bežne nechválite. Napríklad textilné župany nie sú nikdy bezplatné a textilné papuče rovnako tak. Wellness hotely ich musia ponúkať, ale Slováci to chápu ako vyfasovaný darček.

Kabeláž

Viac uterákov a osušiek

Viac žiaroviek

Popolníky a rôzna keramika bez umeleckej hodnoty

Niečo z plateného nezaplateného minibaru

Hotelové knihy

Župany a papuče

Závesy, vankúše, deky a iný interiérový textil

Obrázky na stenách a tlačiarenské reprodukcie

Spotrebiče (podľa hodnoty)

Biblia (povinná súčasť amerických hotelov)

4. Poriadna zlodejina – „risepšn, kól polís“

Je to zvláštne, ale niektorí ľudia majú naozaj pocit, že im tie predmety majú patriť. Upratovačka dorazí skontrolovať izbu. Na stene chýba televízor, v kúpeľni vysúšač vlasov. Vráti sa do skladu, vyberie z každého nový kus v obrovskom sklade náhradných kusov a doplní chýbajúce v hoteli. Kdeže! Hotely majú nie len že vaše údaje, ale aj kontakt na cestovnú kanceláriu. Pri veľkých krádežiach sú veľmi jednoducho schopné kontaktovať cestovnú kanceláriu, zástupcov, vodiča a pokojne niekde na odpočívadle tak môžu povyťahovať z vášho kufra všetko nakradnuté pred zrakmi ostatných cestujúcich. Pozor, dnes má každý mobil a Nový čas si na takom materiály zgustne priam okamžite. Pochopiteľne zadarmo, odmenu nečakajte.

Televízor

Obrazy a umelecké diela

Vysúšač vlasov

Kompletný, či väčšinový nezaplatený minibar

Hasiaci prístroj

Interiérové doplnky

Iné technické alebo bezpečnostné zariadenie hotelov, čokoľvek, za čo by šiel sedieť ktokoľvek iný.

Ak už cítite silné nutkanie a potrebu „získať za svoje peniaze niečo viac“, skúste získať príjemné zážitky, ochutnať zaujímavé jedlá, akých sa inokedy ani nedotknete, alebo siahnuť maximálne po prvú úroveň. Minibar nie je bezplatný ak to samotný hotel neuvádza. Slúži na uspokojenie nočných žravcov, alebo nedočkavcov. Pokiaľ ste však mali pocit, že niektoré body sa tu uvádzajú celkom zbytočne, opak je žiaľ pravdou. Článok vychádza z viacročnom pôsobení v cestovnej kancelárií na viacerých pozíciách, v teréne ako aj na reklamačnom oddelení, prípadne na oddelení prvého kontaktu klientov napríklad aj v prípade problémov priamo v destinácii.

Napriek realite je článok najmä pre pobavenie.