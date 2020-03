Turisti v New Yorku objavili Bronx, vďaka filmu Joker a schodom

Film Joker žne pozitívnu kritiku na všetkých frontoch, kde len môže. Nemožno sa preto čudovať, že čokoľvek s filmom sa môže automaticky stať rovnako tak úspešné, ak má vo filme podstatnú zmienku. Miesto, ktoré sa vďaka nemu stalo charakteristické a dostalo slušný priestor, boli aj schody, na ktorých predvádza svoj tanec. Kým vo filmovej scéne boli tieto schody ľudoprázdne, v skutočnosti sú historickou súčasťou štvrte, ktorej sa bežne turisti vyhýbajú. To bolo. Súčasnosť je iná.

Schody ako turistická destinácia číslo 1.

Bronx sispájame s vyššou kriminalitou, lacnejším bývaním v rámci New Yorku, ale tiež mnohými filmami, ktoré New York predstavovali ako špinavú dieru plnú kriminálnikov. Túto nálepku táto mestská časť má už nejaký čas. Keď sa však objavil film Joker a v ňom scénka zo schodov, pomerne rýchlo sa medzi New Yorčanmi rozšírilo, kde tie schody sú. pre úspech filmu pritiahli záujem všetkých, ktorí dovtedy o Bronx nemali záujem ako súčasť poznávania New Yorku. Štvrť sa teraz stáva mimoriadne obľúbenou. Nie len podľa slov miestnych taxikárov (podľa vyjadrení cestovateľa Petra Ševčíka), ale aj podľa toho, čo na mieste vidieť.



Bronx nepredstavuje žiadne zásadné nebezpečenstvo. Schodov je tu viacero, no len jedny sú turistickou destináciou číslo jedna. Sú nimi tie medzi ulicami Jerome Avenue a Anderson Avenue. Ak si myslíte, že Jokerovu chôdzu v nich napodobníte a bude to vyzerať ako vo filme, ste na omyle. Schody sú pomerne rušné a pre film samotný muselo dôjsť k ich uzávere. Dnes je ľudí stojacich na schodoch, či tancujúcich mnoho. Menej v noci. Možno to má niečo spoločné so zaužívaným povedomím o Bronxe a tmavej noci.

