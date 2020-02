Najväčší vodný svet a akvapark Park of Poland otvorili pri Varšave

V poľskej dedinke Wrecza pri meste Mszczonów neďaleko Waršavy vybudovali jeden z najväčších akvaparkov na svete. Akvapark však nie je celkom správny názov. Ide o vodný svet, ktorý má ponúknuť množstvo atrakcií, oddychových zón a akvapark je len jednou časťou. Má byť aj rozsiahlou exotickou biosférou, ktorá nadchne mnohých aj bez toho, aby šli do plaviek. Nesie názov Park of Poland a stavali ho od roku 2017 ako najväčší akvapark Európy.

Teraz po otvorení vyvoláva doslova ošiaľ. Niektoré dni má na rezerváciách celkom vypredané a zatiaľ spúšťajú ponuku rezervácie len na najbližšie mesiace. Láka totiž ľudí nie len z metropoly Poľska, ale celej krajiny, vrátane Nemecka, Česka a nepochybne aj Slovenska. Slovákov už pritom neraz prilákal aj iný poľský zábavný park, Enegylandia.

Park of Poland ako svet, z ktorého sa nadšenec pre kúpanie zblázni

Prvá vybudovaná časť s názvom Akvapark Suntago Water World nesie futuristický vzhľad pripomínajúci morskú raju ležiacu na morskom dne. Celkovo jeho budova pokrýva 67 000 m2. V časti Saunaria sa má nachádzať niekoľko sán, solárií, maséžne služby a špeciálne relaxačné a 4 mineralizované bazény. Sáun je celkovo 8 rôznych a ich celková rozloha je 2 500 m2. V časti s názvom “Relax” má ísť o rozsiahlu oddychovú plochu so špecifickou klímou, v ktorej rastie niekoľko stoviek skutočných teplomilných paliem v prostredí s krytými bazénmi, ale aj bazénmi, ktoré prechádzajú vonku. Rastliny majú pochádzať zo Strednej Ameriky a aj ich cieľom bude navodiť atmosféru týchto svetových končín. Pokrývať má plochu 3500 m2.



Jedna z očakávaných pripravovaných častí Vodná džungľa Jamango má ponúknuť množstvo toboganov, ktoré majú celkovo dosahovať neuveriteľnú dĺžku až 3,2 kilometra. Keďže má ísť o rozsiahly bazénový svet, už teraz je jasné, že návštevníci sa tu doslovia roztopia, kým vyskúšajú všetky atrakcie a odjazdia všetky tobogany a šmykľavky. Jedna z nich má byť podľa oficiálnych údajov dlhá až 320 metrov. Miestna záhrada má 20 000 m2 a vonkajší veľký bazén má teplotu 34°C. Pripravených je 2 500 parkovacích miest, zároveň niekoľko autobusov pre záujemcov cestujúcich smerom do Wrecze z hlavného mesta.

Megaúspech už po otvorení

Celé zariadenie ponúka celoročné kúpanie a zážitky. Nie len vo vode, ale aj v miestnom hoteli a reštauráciách. Vodný svet má limitovanú kapacitu. Mimoriadny úspech a zvedavosť ľudí spolu s marketingom prinášajú preplnenosť niektorých termínov. Nevyhnutná je rezervácia online na oficiálnych stránkach, kde napríklad už dnes nenájdete niektoré termíny vôbec dostupné. Víkendy sú plné rovnako ako najbližšie dni v čase prípravy článku.

Dospelí zaplatia za všetky tri zóny Saunaria, Reax a Jamango Water Jungle na celý deň 139 PLN (okolo 33 EUR), na 4 hodiny 119 PLN (okolo 28 EUR) alebo 2 hodiny 99 PLN (okolo 23 EUR). Za vstup do Relax Suntago a Jamango Water Jungle bez sáun stojí na celý deň 124 PLN (okolo 29 EUR), na 4 hodiny 104 PLN alebo na dve hodiny 84 PLN (okolo 20 EUR). Deti do 120 centimetrov majú vstup len do Jamango Water Jungle s cenou na celý deň 89 PLN (okolo 21 EUR), na 4 hodiny 69 PLN (okolo 16 EUR) a na 2 hodiny 49 PLN (okolo 11 EUR). Mládež od 16 do 18 rokov zaplatí na celý deň 139 PLN, na 4 hodiny 119 PLN a na 2 hodiny 99 PLN (okolo 23 EUR). Pre vstup len do Water Jungle zaplatí na celý deň 109 PLN, na 4 hodiny 89 PLN a na 2 hodiny 69 PLN.

Zaujímavosťou je, že svoj vlastný cenník tu majú tehotné ženy, ktoré sa rozhodnú vodný svet navštíviť. Zľava je tak zaujímavým spestrením pre ženy v očakávaní, čo bežné určite nie je.

Oficiálny Instagram: https://www.instagram.com/parkofpoland/

Oficiálne stránky v angličtine: https://parkofpoland.com/en/

360° fotografia z leta 2019 počas prebiehajúcej výstavby