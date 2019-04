Joker, Joaquin Phoenix a ďalšia postava DC Comics vo filme v októbri

Postava Jokera je každému milovníkovi komixov a sfilmovaných komixov rovnako tak dobre známa z príbehov o Batmanovi. Dosiaľ však nemala svoj vlastný film, ktorý by vysvetľoval jeho príbeh a pozadie. Z čias, keď ho hral Jack Nicholson a podobal sa na komédiu, vieme o chémii. Z čias Heatha Ledgera by sme povedali, že za tým stála psychická choroba. Zabudneme trochu na seriál Gotham a ešte spomenieme podobu zahranú Jaredom Letom. Stále je tam náznak dobrého herectva a psychického problému postavy.

No ako sa vôbec z Arthura Flecka zrodí Joker v podaní najnovšieho filmu, sa môžeme už čoskoro presvedčiť na vlastné oči. Už na prvý pohľad to vyzerá na ťažké psycho a nič pre pohodový večer.

Joker, v hlavnej úlohe – Joaquin Phoenix

Ďalšia z postáv DC komiks, ktorá získa svoj film. Chce to len vydržať do jesene. Film, ktorý nebude vôbec nič pre kaulrofobikov, ľudí so strachom z klaunov, prichádza do slovenských kín už 3. októbra v hlavnej úlohe sa predstaví ideálny ksicht, Joaquin Phoenix, známy z filmov Gladiátor či životopisného filmu o Johnnym Cashovi, Walk The Line.