Filmová história DC Comics a konkurenčný boj s Marvel Comics - ZN.sk

DC Comics je vo svete komiksov dôležitým hráčom. Priniesol svetu supehrdinov, akých poznáme dodnes ako neporaziteľných bojovníkov na strane dobra (väčšinou). Popularita komiksov rástla aj klesala podľa toho, čo sa dialo vo svete. Predošlý článok o histórii DC Comics tak priniesol prehľad historických zaujímavostí a povojnových rokov. Úpadok komiksov bol zaznamenaný ešte niekoľko krát, dokonca aj pred niekoľkými rokmi, čo výrazne naštartovalo The Avengers od Marvel. Náš komiksový seriál je však zameraný na DC Comics. Dnes sa venujeme filmu, ktorý dokázal úspešne pritiahnuť ďalšie generácie ku komixom, ale aj oživiť mnohé postavy a filmovom plátne.

Boj o filmového a televízneho diváka

Konkurenčný boj komiksov sa rozpútal až v modernej dobe. Stalo sa tak postupne a celkom nenápadne. Tak ako pri tlačenom komikse, aj vo filme si však DC Comics drží viacero prvenstiev. Veď čiernobiely seriál o Batmanovi od Columbia Pictures sa objavil už v roku 1943 s veľkým úspechom. Hral ho Lewis Wilson a už sa objavil aj Robin, ktorého stvárnil Douglas Croft. Vtedy ešte plnili úlohu tajných amerických vládnych agentov. Aj v našich končinách sa však stal nezabudnuteľný v podobe seriálu z roku 1966. Vytvorila ho televízia ABC s veľkou dávkou humoru.

foto: Adam West v úlohe Batmana, 1966

Predstaviteľom Batmana bol Adam West a Robina Burt Ward. Bol ikonicky známy svojim dopĺňaním zvukov „splashmi“ s nápismi, ktoré sa stali často parodovaným charakteristickým prvkom seriálu. Ďalšie podoby seriálu a jeho animovanej podoby sa Batman dočkal v rokoch 1968 a 1977 a v roku 1992 v známej animovanej podobe na televízii FOX. Seriálových podôb však bolo niekoľko. Viac či menej úspešných.

Strieborné plátno od útokom superhrdinov len pomaly

Prvý sfilmovaný komiks sa objavil v roku 1978, už spomínaný Superman s Christopherom Reevom v hlavnej úlohe a neskôr v pokračovaní. Šlo o mimoriadne veľký filmový hit, ktorý bol nakrútený tak, aby zapôsobil na všetkých bez rozdielu veku a pohlavia.

Foto: Christopher Reeve v úlohe Supermana

V roku 1989 sa objavil prelomový Batman. Štúdio Warner Bros a režisér Tim Burton vytvorili Batmana ako tvrdého ochrancu dobra s osobitným šarmom, hoci je to človek z mäsa a kostí bez žiadnej nadprirodzenej schopnosti. Šlo o životnú úlohu Michaela Keatona a film získal Oscara. Nasledovali Batman sa vracia (1992) a Batman Navždy (1995), kde Keatona nahradil Val Kilmer a George Clooney a režiséra Burtona Joel Schumacher.

Výkony Jima Carreyho a ešte viac Jacka Nicholsona v úlohe Jokera dokonca miestami boli výraznejšie, ako výkony predstaviteľa Batmana samotného. V televízii sa tešil čoskoro aj známy televízny seriál prinášajúci príbehy Clarka Kenta z Metropolitných novín s názvom The New Adventures of Superman. Pre televíznych divákov šlo o najrozsiahlejšie dobrodružstvá Supermana v podaní Deana Caina a Teri Hatcher.

Aj v novodobej histórii seriálová podoba Supermana známa ako Smallville chcela prinášať príbehy známeho Superhrdinu, no šlo o príšernú frašku, ktorá si získala mladé publikum, ale skôr pohnevala fanúšikov predlohy. Seriálu chýbala logika, súvislosť so Supermanom a dalo by sa povedať, že bol seriál vytváraný na objednávku toho, aby zapôsobil na mladých.

Významným filmovým spracovaním bolo v roku 2005 oživenie Batmana režisérom Christopherom Nolanom a Christianom Baleom v hlavej úlohe. Dočkal sa s úspechom aj pokračovania Temný rytier v roku 2008, v ktorom sa ukázal aj najslávnejší a Oscarom ocenený Joker, posledná úloha Heatha Ledgera. Opäť by s atak dalo povedať, že Joker zatienil Batmana.

Foto: Heath Ledger a Christian Bale, Warner Bros.

Tretí The Dark Knight Rises (2012) predstavil Toma Hardyho v absolútne nerozoznateľnej podobe a aj vrátil späť Catwoman. Joker sa však objavil neskôr aj bez Batmana, v podaní Jareda Leta v celkom dobre odpornej podobe vo filme Jednotka samovrahov. V nej sa predstavilo viac známych tvárí v úlohách zločincov, ktorých trest sa zníži, ak budú slúžiť dobru.

Konkurencia DC Comics vs Marvel vo filme

Celkom prvý film X-men, ťahák Marvelu, prišiel na trh celkom nenápadne. Režisér Bryan Singer v roku 2000 v prvom filme priniesol viacero postáv, ktoré dodnes hrajú svoje úlohy. Storm, Profesor Xavier, Wolverine, Magneto. Ani si mnohí neuvedomili, že to môže byť počiatok boja DC Comics a Marvel v kinách. Stalo sa. Krátko potom prišiel prvý Spiderman, hoci neskôr sme sa dočkali aj o niečo viac realistického viac technicky ako geneticky zmeneného Amazing Spiderman. No keď sa objavil Hulk, Ironman, Kapitán Amerika a Thor, bolo jasné, že má Marvel navrh pred DC Comics. Zdanie však môže klamať. DC comics neskončilo. Ukázalo boj Batmana proti Supermanovi, film o ktorom sa s istotou nevedelo, či bude, no prezradilo ho niekoľko symbolov, napríklad rozpadnuté reklamy vo filme Ja Legenda, ktorý mal byť práve z blízkej budúcnosti.

Film Batman vs. Superman nemal veľký úspech, čo mohlo byť spôsobené obsadením Bena Afflecka do úlohy Brucea Waynea, čím sa poprel stále žijúci a schopný Christian Bale. Ešte pred týmto Supermanom sme mohli vidieť novšie jeho novšie spracovanie, ktoré zaujalo médiá viac pred vydaním filmu, ako po ňom. Svojich fanúšikov si pochopiteľne ale našiel. Supermanom bol odvtedy Henry Cavill a zostane ním minimálne do Justice League (2017).

Na stranu DC comics výrazne pozornosť pritiahla Wonder Woman, ktorú si v podaní izraelskej herečky Gal Gadot mohli všimnúť pozorní diváci už v Batman vs. Superman bez toho, aby bolo na postavu Wonder Woman vôbec upozorňované. V plnej sile s odhalením svojho pôvodu vyrazila až v rovnomennom filme tento rok a stihne to ešte raz v Justice League.

Čoskoro sa dočkáme aj spojenia najznámejších superhrdinov DC Comics v samostatnom filmovom spojení, ktoré je známe aj z komiksového sveta. Viac o Justice League, pripravovanej premiére nájdete v našom článku. DC zatiaľ boduje aj na poli seriálov, kde mal úspech seriál ARROW, Flash, ale zaujali aj Kazateľ, Licifer, alebo iZombie. Nepočítame aj bohaté využívanie postáv DC Comics v počítačových hrách, ktoré je známe v hneď niekoľkých podobách, aj zábavnom LEGO variante.