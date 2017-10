Pred 80 rokmi začala história Detective Comics, neskôr DC Comics - ZN.sk

Jedna z dvoch najznámejších tovární na komiksové sny tento rok oslávila už 80 rokov. DC Comics, najvýraznejší producent komiksovej tvorby a priekopník. Svetu priniesol postavy superhrdinov slávnych mien ako Wonder Woman, Batman, Superman, Arrow, či Flash.

Vo filmovej histórii to bol hlavne Batman a Superman, ktorí sa dočkali niekoľkých sfilmovaní. Tým najznámejším sfilmovaním superhrdinu sa pre filmovú históriu stane séria s Christopherom Reevom.

1. diel komiksu Detective Comics

Komiksy prišli na začiatku minulého storočia do predaja v USA ako zábavný časopis. Kreslené príbehy v nich boli poskladané z okienok a popisovaných situácií presne tak, ako je tomu aj dnes. Niečo nevídané, keďže film nebol ešte tak rozšírený podobne, ako televízory. Z počiatku nešlo ani tak o superhrdinov, ako o rôzne príbehy z bežného života, vtipy, karikatúry. Až postupne sa objavilo niekoľko výnimočných bojovníkov za spravodlivosť, vojakov a hrdinov, ktorých neporaziteľnosť bolo nutné vysvetliť superschopnosťami.

História DC comics sa začala písať prvým dielom v roku 1937. Vo vydavateľstve National Allied Publications časopis s komixami vyšiel v marci, stál len 10 centov a dnes by ste ho vedeli vymeniť pokojne za lacnejšie Ferrari. Nedočítali ste sa v ňom o žiadnom superhrdinovi, len o detektívnych prípadoch. Už tie však mali u ľudí úspech. Čitateľmi boli všetky generácie, ba dokonca by sme mohli hovoriť o snahách dospelých zamedziť deťom čítať tieto detektívne príbehy.

Príchod Supermana a Batmana

Joe Shuster a Jerry Siegel stoja za vznik prvej postavy s nadprirodzenými schopnosťami. Uviedli ju však do novej série komixov nazvanej Action Comics počas júna 1938 a znamenal mimoriadny obrat v tom, čím boli komiksy pre čitateľov. Každé dieťa chcelo byť ako Superman, stal sa symbolom, pre vydavateľstvo mimoriadnym ťahákom a pre dvojicu autorov to bol nadštandardný príjem. Vydavateľ ale stále videl priestor na ešte jedného superhrdinu. Riskantné bolo ponechávať celý svet len Supermanovi a preto vznikla nová postava. Stáli za ňou Bob Kane a Bill Finger. V májovom čísle v roku 1939 sa teda po predošlej avizácii v Detective Comics objavuje muž v čiernom kostýme netopiera. Superman a Batman sa tak stali neuveriteľne mocnými postavičkami nie ani tak vo svete komiksov, ako vo svete marketingu.

V roku 1942 už má Batman spolubojovníka Robina.

Zlatá éra DC Comics a superhrdinov ovplyvnená vojnou

Len čo National Allied Publications pochopili, že príchod ďalších superhrdinov nebude konkurenciou Supermanovi a Batmanovi, ale len doplnením celkom nového žánru čítania, objavili sa Flash, vesmírnopozemský Green Lantern, aj mocná Wonder Woman. Superhrdinovia v tom čase riešili boj proti rovnako silným nepriateľom, aby ich moc mala rovnocenného nepriateľa. No prebiehajúca II. svetová vojna s úplnou samozrejmosťou inšpirovala kresličov do zapojenia vojnových konfliktov. Komiksy boli plné príbehov o boji superhrdinov proti nacistom, tajným zbraniam a superzbraniam ukrývaným v tajných laboratóriách. Stretávali sme sa s modifikovanými vojakmi a nepriateľmi vytváranými s mimoriadnou dávkou fantázie.

Dôležitým symbolom bola Wonder Woman s americkou hviezdnou symbolikou, ktorá napríklad vo filmovej podobe chýba. Wonder Woman sa stala symbolom vzdoru aj na vojnových plagátoch. Nebola vnímaná len ako postavička kreslených plátkov, ako je vnímaná dnes. Komiksy už vtedy tvorili výraznú časť kultúry a tlače. Čítali ich stále všetky generácie ľudí. Wonder Woman však bola žena, dodnes najvýraznejšia superhrdinka komiksového sveta. Mohla byť symbolom pre ktorúkoľvek ženu, ktorá zostala bojovníčkou doma. Bez muža bojujúceho v Európe, starajúc sa o celú domácnosť a výchovu detí.

Povojnové roky, najhoršie roky

Po vojne sa muži vrátili domov a prinášali svedectvá o smrti a bojoch. Spoločnosť sa začala meniť. Svet zažil hrôzy, o ktorých sa dozvedal v rôznych podobách. Komiksy sa postupne stávali nežiaduce. Už ťažko možno hovoriť o zlatej ére. Čokoľvek spojené so superhrdinami bolo vnímané ako detinské, nereálne a hlúpe. Stratilo sa kúzlo boja a vzdoru zlu. Zmenil sa aj obsah komiksov, pretože príliš akčné, bežne nereálne a prehnané príbehy sa stretávali s cenzúrou úradov, alebo hrozením úradov vydavateľstvám. Detective Comics ako komiks založený na akcii a prosperujúci práve na superhrdinoch bol nútený prispôsobiť sa a ponížiť mnohé svoje postavy do podradných úloh. Superman už nebol taký „super“, musel sa priblížiť realite a tak jeho sila zoslabla, spolupracoval s políciou a hasičmi. Zaniklo aj niekoľko jeho vlastností. Podobne na tom boli aj iné postavy.

Zrejme čoraz viac nedôverčivá a konzervatívna spoločnosť si vyžiadala aj zásadnú zmenu u Wonder Woman. Z nej sa stala domáca panička, ktorá doma varí, má detí a čas venuje rodine. Niečo nemysliteľné pre fanúšikov, no ani tí veľmi vyskakovať a protestovať nemohli. Tie kreslené plátky plné „hlúpostí“, už neboli brané vážne. Po pár rokoch túto takmer katastrofu zmenilo vydavateľstvo samo nasadením noviniek.

Zdroj: craveonline.com

Justice League

Objavil sa nový Flash. Už to nebol vážny vojak Jay Garrick, ale Barry Allen, zábavný, vtipný, pre úlohu Flash. Získal nezameniteľný červený kostým s bleskami. Dodal svojej postave celkom iný rozmer, popularitu a oživil tak záujem o komiksy. Pritiahol totiž čitateľov, ktorých si získal práve na svoj humor. Zmenili aj postavu Green Lanterna. Už to nebol Alan Scott ale Hale Jordan. Oživenia sa dočkali aj všetky pôvodné postavy. Pri Wonder Woman sa zabudlo, že mala deti, Batman vypratal turistov zo svojich laboratórií, opäť tieto miesta zahalil do tajomstva a aj ďalší superhrdinovia sa vyrútili do náruče svojich fanúšikov. Priebežne sme sa stretávali so spájaním postáv, čiže dielov, kedy sa objavili niektoré postavy spolu. Aj napriek tomu, že Batman mal svoj Gotham City a Superman Metropolis.

Čoskoro vzniklo Justice League, ktoré znamenalo samostatnú sériu komiksov DC Comics. V 50. Rokoch už nakladateľstvo nieslo názov DC Comics a Justice League ako spojenie najsilnejších superhrdinov bojovalo proti ešte mocnejším nepriateľom. DC Comics samotné ale muselo bojovať proti konkurencii. Najmä veľmi úspešnej čerstvej značke, ktorá je vďaka filmu dnes známejšia.

Marvel vs DC Comics

Marvel si získal najmä detské publikum a platí to dodnes. Vytvorením jeho Spidermana, Hulka, Kapitána Ameriku, Iron Mana a mnohých iných, cielili na mladé publikum skôr ako na všetky generácie. V časoch filmov a seriálov tak dokázali mládež pritiahnuť ku komiksom oveľa výraznejšie ako DC Comics a preto aj DC Comics musel zmeniť stratégiu. Niektoré postavy opäť zmenil, pridal viac temna, tajomna, viac obohatil vysvetlenie ich opôvodu a aj vďaka britskej komixovej tvorbe boli nútení viac upustiť od imaginárneho sveta a čarov a mnohé veci viac vysvetliť. Aj tento boj prinútil DC Comics prísť s niečím novým. Šancu dostal Alan Moore a jeho Strážcovia – Watchmen, ktorí neboli ani slušní, ani neprekypovali dobrými vlastnosťami, ale v mnohom boli skôr opakom klasických superhrdinov.

Od roku 1993 pod hlavičkou edície Vertigo vznikali ďalšie príbehy, napríklad postava Sandman od spisovateľa Neila Gaimana, alebo komiksová postava John Constantine v sérii Hellblazer.

***

Pokračovanie Filmová história DC Comics a konkurenčný boj s Marvel Comics

Zaujímavosti z histórie sfilmovaných komiksov DC Comics, postáv ako Batman a Superman na striebornom plátne sa na televíznych obrazovkách. Už čoskoro sa článok objaví na ZN.SK.