Tradícia zahaľovania zrkadiel: Prečo sa zakrývajú zrkadlá? - Zaujímavosti

V rôznych kultúrach po celom svete sú zrkadlá vnímané rôzne. Ešte aj dnes v modernej dobe je zrkadlo interiérovým doplnkom, pomocníkom, no zároveň symbolom spojeným s mágiou. Pre niektoré národy je to brána do inej dimenzie, iného sveta v ktorom žijeme my všetci náš druhý život a stretávame sa s týmto životom vždy pri rovnakom zámere nazrieť na toho druhého. Zrkadlo je prakticky len odrazom, no historicky a kultúrne má v sebe oveľa viac. Aj na Slovensku totiž zrkadlá starší ľudia, či niektoré aj mladé rodiny zahaľujú. Prečo je tomu tak?

Ľudová mágia a spojenie s mŕtvymi

Bežná ľudová mágia v minulosti verila, že mŕtvi k nám môžu prejsť cez zrkadlo. Aj preto sa mnohí báli pozrieť do zrkadla, ak im zomrel niekto blízky, alebo práve naopak, cielene hľadeli do zrkadla a čakali, že sa za nimi zjaví prízrak blízkeho a mohli sa s ním rozlúčiť. Kedysi sa verilo aj to, že mŕtvi prídu a zoberú si so sebou niekoľko ďalšieho. Preto sa zakrývali nie len zrkadlá, ale skrývali sa aj obrazy so sklom, v ktorých boli odrazy, zrkadielka z petrolejky, či sa zahaľovali sklá na oknách, aby netvorili odraz.

Tradície na východnom Slovensku, ktoré prežívajú dodnes, spomínajú zahaľovanie zrkadiel spolu s ďalšími úkonmi bežnými pri úmrtí v rodine. Kukučkové a mechanické hodiny sa symbolicky zastavujú, alebo nastavia na hodinu úmrtia a ponechávajú niekoľko dní. Zahaľujú sa rovnako tak mimo zrkadlá aj sklenené výplne. To najmä preto, aby si do domu nenachádzali cestu nie len mŕtvi, ale spolu s nimi aj nechcené prízraky.

Pôvodom je tento zvyk židovský a vykonáva sa aj inde vo svete pomerne bežne. Zahaľuje sa čiernou plachtou, čo je aj samotným symbolom úmrtia v rodine pre kohokoľvek, čo o úmrtí nevedel.

Ďalšie povery

Zrkadlá sa zahaľovali aj v prípadoch, keď vonku vyčíňali silné búrky. Ľudia sa balí, že práve cez zrkadlo domov preletí blesk, lebo práve zrkadlá mali priťahovať blesky. V minulosti to mohla byť pravda, ak práve na zrkadle mali ľudia kovový rám, avšak aj tu by muselo ísť o zrkadlo vonku. Zrkadlá sa zahaľovali aj vtedy, ak boli doma príliš malé deti. Tvrdilo sa totiž, že by mohli zrkadlá pohltiť dušu malých dietok a tie mohli zomrieť, zblázniť, alebo ochorieť. Známe sú aj povery, ktoré tvrdili, že prináša nešťastie pozerať sa do zrkadla v niektoré konkrétne dni. Ľudové povery si to spájali najmä s dušičkovým obdobím a opäť mŕtvymi, ktorí mali v tom čase k nám najbližšie už od takzvaných pohanských čias.

Názor feng šuej

Ľudia, ktorí sa riadia pravidlami o usporiadaní domácnosti a podľa filozofie feng šuej, zahaľujú zrkadlo preto, že samotné zrkadlá nie sú vítané. V spálni, či v spoločenských miestnostiach. Znásobujú počet ľudí aj na miestach, kde nie sú vhodní. Preto sa zrkadlá v niektorých domácnostiach zahaľujú bez ďalšej veľkej mágie a bez pozadia spojené s našimi vlastnými tradíciami.