Cestovky majú problémy. Potrebujú verejnosť, aby ich zachránila

Nedávny krach cestovky Thomas Cook ovplyvnil svetový trh a aj náš cestovný ruch. Znie priam neuveriteľne, že niečo podobné, možno ešte vo väčšej miere, hrozí aj na Slovensku. Cestovný ruch na Slovensku sa už teraz stretáva s hromadným rušením zájazdov, pobytov, rezervácií. Hotely zatvárajú a odmietajú rezervácie. Firmy rušia kongresy. Čo je najhoršie, kľúčové cestovné kancelárie majú mimoriadne veľký problém. Slovenských zákazníkov rušiacich zájazdy.

Slovenská agentúra pre cestovný ruch a jej iniciatíva

SACKA na svojom pomerne malom Facebooku spustila iniciatívu s hashtagom #POMAHAMECESTOVNEMURUCHU, ktorá je zatiaľ veľmi čerstvá. Objavuje sa však ojedinele na individuálnych profiloch ľudí z cestovného ruchu a rôznych cestoviek. Jej zámerom je rozšíriť povedomie, že aj bežný Slovák môže byť súčasti záchrany cestovných kancelárií, ich zamestnancov na Slovensku, ale aj tých, ktorí zostali uviaznutí v zahraničných destináciách. (SACKA nemá silný marketing a špecialistu na online marketing, inak by stránky hashtag použili v klikateľnej podobe.)

Kolaps ktorejkoľvek cestovnej kancelárie alebo oslabenie cestoviek ako takých, negatívne zamieša kartami na trhu. Akýkoľvek nováčik, ktorý by prišiel po obnovení bežného života na Slovensku, však nebude môcť ponúknuť kvalitu, rozsah služieb, zastúpenie a dobré meno súčasných známych cestovných kancelárií. Na ich skúsenostiach a ľuďoch stojí niekoľkoročný úspech. Nejde pritom len o stabilnú značku len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Je dôležité si uvedomiť, že úspešné značky na slovenskom trhu ovplyvňujú aj úspech v zahraničí. V ponuke a v rukách nováčika zákazník dostane možno dobrú cenu, ale to je len časť pri nákupe. Iný pohľad sa objavuje po nastúpení na zájazd a na palubu lietadla.

Cestovné kancelárie žijú v strachu

Viacero obchodných odvetví a služieb sa strachuje o svoju budúcnosť. Už teraz ale nie je ružová pre slovenské cestovné kancelárie. Zájazdy, ktoré si už počas first minute akcií (predaj v úvode roka, alebo pred Vianocami s výhodnými first minute zľavami), alebo v posledných týždňoch Slováci kúpili, hromadne rušia. Napriek tomu, že sa konajú často vo vzdialenom termíne. Panika sa objavuje v rôznych oblastiach, no možno práve tu nie je na mieste.

Slovenský trh odvetvia tvorí domáci cestovný ruch, cestovné kancelárie Satur, Hydrotour, Kartago tours, Koala, Seneca, Pelikán a viacero ďalších. Ich existencia je závislá na zahraničí. Plavkové destinácie, ktoré tvoria podstatnú časť ponuky cestovných kancelárií v zahraničí, pre svoje fungovanie potrebujú záujem dovolenkárov. Potrebujú toho oveľa viac. Zmluvy s leteckými dopravcami, rezervácie a ubytovacie kapacity v zahraničí. Tak, ako sa bude potrebovať spamätať trh v zahraničných incomingových spoločnostiach a hoteloch, tak sa bude potrebovať spamätať aj na Slovensku. V prvom rade slovenský zákazník. Ten prepadáva panike a svoj zájazd ruší, pričom berie do úvahy len obavy vlastné. Napriek tomu, že cestovať plánuje, z jeho pohľadu to môže byť to isté. Z hľadiska cestovného ruchu je však zásadný rozdiel rušiť zájazd a neskôr rezervovať znova, ako len zmeniť termín na už zakúpenom zájazde.

Pomáhajme si, nikto iný nám totiž nepomôže

Nečakajme zahraničnú pomoc. V iných končinách sveta sú a tom horšie než my. Aj následky budú ešte rozsiahlejšie. Európske peniaze tak primárne pôjdu tam, kde sú škody najvyššie. Aj preto počítajme už teraz s tým, že si budeme musieť pomôcť sami. Drobné obchody, železiarstva, predajne, práčovne, kaderníctva, to všetko, čo nám poskytuje služby a tie sú momentálne ohrozené, potrebuje jediné. Zákazníkov. Rovnako tak služby, hotely, reštaurácie, wellness centrá, a cestovné agentúry a cestovné kancelárie. Najohrozenejšie sú práve služby, ktoré bude potrebovať zákazníkov, aby dokázali prežiť.

Možno ste to nevedeli, ale

Možno ste to nevedeli, no cestovné kancelárie sa navzájom potrebujú. Verejnosť to nevidí, no cestovné kancelárie si navzájom pomáhajú pri obsadenosti lietadiel (funkcia charter a sub-charter), ale tiež pri izbách, či posledných letenkách. Nepredstaviteľné možno v niektorých iných odvetviach. Na úspechu jednej značky stojí úspech inej. Aj zamestnanci jednej nachádzajú uplatnenie v druhej, dobré vzťahy v jednej, druhej, aj tretej pomáhajú štvrtej. Sú určité vzťahy, ktoré zaisťujú spokojnosť zákazníka, hoci zákazník do zákulisia nevidí. Dosiaľ existovala rovnováha na trhu a jej zachovanie si vyžaduje pomoc. Aj na to naráža SACKA a hashtag #POMAHAMECESTOVNEMURUCHU