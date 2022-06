Spánok je kľúčom k zdraviu. Toto možno robíte zle

Ničím nestrávime v živote viac času ako spánkom – približne tretinu života prespíme. Už len to značí, že by sme sa mali usilovať o to, aby sme tento čas strávili spánkom kvalitným. U mnohých ľudí to ale neplatí.

Nemáte kvalitnú posteľ

Až na výnimky, ako je stanovanie alebo cestovanie, spíme v spálni vo svojej posteli. To je dôvod, prečo by ste mali investovať do kvalitnej postele a matraca. Posteľ by mala poskytnúť potrebnú stabilitu. Nemala by pri spánku nijako pružiť, hýbať sa alebo vydávať zvuky ani v prípade, že sa počas noci zavrtíte napríklad kvôli prevaleniu sa na druhý bok.

Okrem toho pri posteli nezabudnite na praktickosť. Mala by ponúknuť úložné priestory. Osoby s obmedzenou mobilitou zase môžu využiť elektricky polohovateľné postele. Dôležitou súčasťou postele je tiež rošt, na ktorom je umiestnený matrac. Aj ten by mal byť stabilný oporou, zároveň umožní matracu dýchať.

Máte matrac, ktorý nevyhovuje vášmu telu

S matracom sme pri spánku v priamom kontakte, je úplne kľúčovým aspektom zdravého spania. Matrac musí vytvoriť prirodzenú oporu chrbtici a rovnomerne rozložiť váhu vášho tela. Vďaka tomu by pre vás spánok mal byť skutočnou relaxáciou – nebudú vás trápiť ranné bolesti bedrovej chrbtice alebo odkrvené končatiny. Zaistenie ničím neobmedzeného krvného obehu je pre kvalitný spánok úplne zásadné. Telo krvou doručuje do všetkých častí tela potrebné živiny, prebieha regenerácia. Dvojnásobne to platí po náročnej fyzickej aktivite, alebo dokonca v prípade zranenia.

Na spánok sa nepripravujete

Zaspávate pri televízii alebo do poslednej chvíle hľadíte do počítača či telefónu? Potom robíte zásadnú chybu, ktorá výrazne znižuje kvalitu vášho spánku. Už pred spaním by ste mali svoje telo „upokojiť“. Minimálne hodinu (ideálne ale 2 až 3 hodiny) pred spánkom by ste nemali vykonávať náročnú fyzickú aktivitu, saunovať sa, nekonzumovať žiadne pokrmy ani alkohol a kofeín a nemali by ste pozerať do obrazovky. Radšej sa rozprávajte s rodinou, prečítajte si obľúbenú knihu alebo si vychutnajte v prítmí obľúbený čaj bez kofeínu. Spánok vďaka tomu bude oveľa kvalitnejší.

Ruší vás vonkajšie svetlo

Spánok by mal prebiehať v noci. Pre človeka je prirodzené chodiť spať po zotmení a vstávať s východom slnka. V dnešnej ľudskej spoločnosti je ale takýto režim nezlučiteľný s realitou. Preto by ste mali mať zatiahnuté okná, aby ste ráno nespali pri svetle. Spánok za svetla je totiž menej kvalitný.

Platí to aj v prípade splnov alebo pouličného osvetlenia, ktoré ožaruje vašu spálňu. Pri spánku skrátka potrebujete tmu.

Vzájomne sa rušíte s partnerom

Áno, je romantické spať na veľkom dvojlôžkovom matraci pod francúzskou prikrývkou. Realita je ale taká, že spojený matrac spôsobuje, že sa partneri pri spánku vzájomne rušia. Stačí malé prevalenie a vibrácie sa rovnomerne šíria po celej posteli. Perinu si zase môžu partneri vzájomne „kradnúť“.

Radšej stavte na praktickosť a kúpte si do manželskej postele dva jednolôžkové matrace, dva vankúše a dve periny. Keď budete mať náladu sa pritúliť, nič vám v tom ani tak nebráni. A kvalita vášho spánku bude vyššia.