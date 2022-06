Navštívte najdlhší visutý most na svete a iné atrakcie Dolnej Moravy

Milovníci adrenalínu už nemusia za zážitkami cestovať tak ďaleko. Dolná Morava je raj pre cyklistov, ktorý ponúka oveľa viac adrenalínových aktivít, ako by ste si mysleli. Keď sa vydáte na výlet alebo na dovolenku k našim západným susedom, pre istotu uzavrite aj poistenie Česko, pretože v zahraničí je vždy dobré byť krytý.

Visutý most Sky Bridge 721

Visutý most Sky Bridge 721 je najdlhší visutý most pre peších, a prechádzku po 721 m dlhom moste môžete zažiť aj vy. Most spája dva horské hrebene, Slamník a Chlum, a musíte sa pripraviť na to, že pod sebou budete mať hĺbku 95 m. Po prejdení mosta si ešte môžete užívať krásnu prírodu a prejsť aj náučný chodník Most času.

Vstup na visutý most vás bude stáť 390 Kč pre dospelú osobu a 270 Kč pre deti mladšie ako 15 rokov, pričom je jednosmerný a regulovaný. Vstupenky si preto môžete rezervovať aj online na konkrétny čas, aby vám tento zážitok neušiel. Počas letnej sezóny môžete Sky Bridge 721 navštíviť každý deň v čase od 9.00 do 20.00.



Mimochodom, ak sa vám chce za väčším a podobným adrenalínom cestovať trocha ďalej a Sky Bridge 721 vám nie je postačujúci, môžete navštíviť most Bach Long vo Vietname. Most s dĺžkou 632 metrov patrí aj podľa Guinnessovej knihy rekordov k najdlhším skleneným mostom pre chodcov na svete. A keďže má sklenené dno, zážitok z pešej chôdze po jeho povrchu sa vám doslova vryje do pamäti.

Chodník v oblakoch

Chodníky v oblakoch sú obľúbené miesto na výlet a máme ich aj na Slovensku. Ak sa ale vyberiete na potulky Českom a budete na visutom moste, zastaviť sa môžete aj pri tejto atrakcii. Chodník v oblakoch (Sky Walk) je atrakcia sama o sebe, ale adrenalín zažijete aj v odpočinkovej sieťovej kvapke, tobogane s dĺžkou 100 m alebo v rukáve, čo sú ďalšie atrakcie, na ktoré počas návštevy chodníka natrafíte. Cestou po lávke na vás čaká aj 12 informačných tabúľ, na ktorých si prečítate rôzne zaujímavé informácie o samotnom chodníku aj o jeho okolí.

Chodník v oblakoch je postavený v nadmorskej výške 1 116 m. n. m. a výška chodníka je 55 m. Keď vystúpite až na vrchol, naskytne sa vám výhľad na masív Králického Sněžníku, údolie Moravy, ale aj na hrebeň Jeseníků, Suchý vrch a Krkonoše.

Zdroj obrázka: Jan Pasler / Shutterstock.com

Za vstup zaplatíte 340 Kč za dospelého a 240 Kč za dieťa, ak by ste chceli ísť k chodníku sedačkovou lanovkou, jedna cesta vás bude stáť 250 Kč, resp. 170 Kč. Aj v tomto prípade je možná rezervácia online.

Trail park a cykloturistika v Dolnej Morave

Fanúšikovia cyklistiky si v Dolnej Morave určite prídu na svoje. Je to ideálne miesto na cykloturistiku s deťmi, ale aj na adrenalínovejší zážitok v Trail parku. Všetky vekové kategórie bez ohľadu na kondíciu a skúsenosti si v Dolnej Morave nájdu svoju trasu.

V rámci cykloturistiky sa môžete vydať na trasu, ktorá začína od chaty Slaměnka, pokračuje cez zjazdovku Slamník a po panoramatickej trase, ktorá je označená červenou, sa dostanete späť do údolia Dolná Morava. Dĺžka trasy je 15 km a najlepšie ju zvládnete na trekovom bicykli, ktorý si môžete požičať v miestnej požičovni.

Cykloturistika v zahraničí si určite žiada aj krátkodobé cestovné poistenie, pričom zvážiť môžete aj pripoistenie rizikových športov. Pripoistiť je možné aj cyklokros a cyklotrial. Aj keď ste skúsenejší cyklista, posúvanie svojich limitov a získavanie nových skúseností si občas vyžiada svoju daň. Dobré cestovné poistenie je vtedy na nezaplatenie. Ak si chcete vyskúšať single trail, v Trail parku máte na výber štyri trasy.

Najľahší je Mlýnský trail s dĺžkou 8 km, ktorý je vhodný pre začiatočníkov a rodiny s deťmi. Mierne pokročilý biker si trúfne aj na 7 km dlhý Selský trail, o niečo náročnejší je Lesní trail s dĺžkou 5,2 km a s viacerými skokmi. Technicky najnáročnejšia trať určená pre expertov je Mamutí trail. Jeho dĺžka je len 3,2 km, ale ide o náročnú trať s veľkými skokmi. O adrenalín a príjemné zážitky teda nebude pri takejto trati a vďaka vhodne zvolenému poisteniu žiadna núdza.