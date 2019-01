Kamera do auta Transcend DrivePro 230, tentoraz posilnená Wifi a GPS

O význame kamery do auta sme nikdy nepochybovali. Neraz sa vďaka nim podarí zaznamenať nejaký zaujímavý dej, alebo len priebeh toho, čo sa udialo, než vám rozmlátili auto. Autokamery sú hitom už niekoľko rokov a kým v susednom Rakúsku za ne hrozí pokuta, na Slovensku ich využívame. Autokamery Transcend sme už mali viaceré. Od minulých modelov DrivePro sa však model DrivePro 230 líši najmä vylepšeniami v podobe Wifi a GPS. Práve to GPS je pomerne zaujímavá vlastnosť a vysvetlíme si prečo.

DrivePro 230 po fyzickej stránke

Kamera sa dizajnovo výrazne nelíši od iných svojich predchodcov. Jej telo je tvorené podlhovastým štvorcom a štyrmi tlačidlami pri pomerne veľkom displeji. Po ľavej strane sa nachádza slot pre TF / MicroSD kartu a EMERGENCY tlačidlo. Po strane pravej je port pre pripojenie kábla nabíjania, alebo dátového kábla k počítaču. Upevnenie na okne je riešené pomocou polguľovej mierne výsuvnej prísavky a drobným ramenom. Chce to naozaj pevné upevnenie s vlhkým podkladom a potom si môžete užiť vlastnosti kamery.

Napájanie je riešené pomocou dlhého kábla, ktorý však má svoju dĺžku zámerne. Dokážete ju od kamery v strede predného skla viesť popri hornom okraji okna až dole k zásuvke autonabíjačky. Tým sa spĺňa podmienka, ktorú radi dopravní policajti pripomínajú, a to fakt, že ani kábel by nemal zavadzať vo výhľade pri jazde vozidlom. V škatuli môže byť súčasťou pamäťová karta MicroSD Trancend 16 GB, čo tiež nie je na zahodenie. S takouto kapacitou sa totiž dá zaznamenávať aj dlhá jazda a nemusíte tak rýchlo prísť o staršie záznamy.

Práca a ovládanie

Všetko ovládanie na kamere počas jej používania zvládnete na štyroch tlačidlách. Ich ovládanie prekvapivo nie je komplikované a dá sa pochopiť. Zámerne toho nie je tak veľa, aby bolo možné kameru naozaj obsluhovať aj počas jazdy, čo asi dopravná polícia nerada číta. Dobre, povedzme že spolujazdec.

Možnosti nastavenia kvality a rozlíšenia videa sú: 1080P(FHD) / 720P(HD)

Svetelnosť sa dá upraviť aj manuálne s hodnotami: +2.0/+1.5/+1.0/+0.5/0/-0.5/-1.0/-1.5/-2.0

Dĺžka videosúborov sa dá nastaviť na: 1 minútové, 3 minútové alebo 5 minútové

Informácie zobrazené vo videu sú vypnuteľné. Na videu ide o záznam GPS polohy, čase a rýchlosti.

Vypnuteľný je mikrofón, alebo je možné nastaviť osobitnú hlasitosť medzi hodnotami 0-7 pričom 0 je celkom ticho.

Svetelná frekvencia je medzi 50Hz a 60Hz

Funkcia Time-lape video

G-senzor a nastavenie citlivosti

Nastaviteľné sú jednotky rýchlosti Km / míle

Funkcia upozornenia vychýlenia sa z jazdného pruhu

Rýchlostný limit je nastaviteľný na niekoľko hodnôt, pri jeho prekročení sa ozve píp.

Parkovací režim

Nastavenie vypnutia po X sekundách od odpojenia z napájania, či automatické vypnutie displeja pri nahrávaní počas jazdy po 1, 3 minútach, alebo vôbec nevypínať.

Pripomienkovač svietenia

Nastavenie navigačného systému: GPS alebo Glonass

Upozorňovač na dlhú jazdu nastaviteľný na hodnoty 1 hodinu, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny alebo vôbec

Samozrejme nastavenia času, dátumu a jazyka, ktoré vás tak či tak nenechajú prejsť ďalej, pretože sú prvými nastaveniami po zapnutí vôbec. Bez nich nevie kamera, čo dávať do videí.

Tých nastavení je naozaj dosť. Model DrivePro 230 je technicky vyspelejší, než niekoľko iných predchodcov. Ponúka najmä všetky základné funkcie, ktoré očakávate od dobrej autokamery. Niektoré ďalšie sú už len čerešničkami na torte. Pri dlhej ceste na diaľnici dokonca využijete hneď niekoľko funkcií naraz, nie len ukazovateľ a upozorňovať prekročenia 130 km/h, ale napríklad aj upozorňovač na pridlhú jazdu.

Ovládanie nie je komplikované. Nemá dotykový displej, takže je fungovanie postavené na zvolení možnosti rolovaním a potom rolovaní v jej obsahu. Kamera má svoju batériu na krátke použitie. Dokáže fungovať v prípade nárazu ešte nejaký čas a zaznamenávať dej. Po dlhšej dobe si ju ale mimo auta nezapnete a ako vybitú nepozriete. Dátový kábel k bežnému mobilu s Androidom však postačí na spojenie s počítačom a nabitie.

Foto: príklad vlastností trojminútového záznamu *.MOV

GPS funkcia má svoje výhody

Záznam GPS presne ukáže polohu. Údaj sa zapisuje do videa do dolného rohu a v prípade potreby je tak dôkazom o tom, kde presne sa odohrala udalosť na zázname. Niečo také je ťažšie falšovať najmú pre neustálu zmenu tejto hodnoty. Vďaka GPS je možné presnejšie merať aktuálnu rýchlosť.

DrivePro Toolbox je ďalší level výhody GPS

Aplikácia DrivePro Toolbox je software zo stránok výrobcu kamery, ktorý pracuje s údajom GPS v jednotlivých videozáznamoch. V praxi to znamená jednoducho to, že informácia o GPS na videu nie je len na parádu, ale po nahratí do počítači si viete vďaka tejto appke pozrieť priamo polohu na mape. Poloha pritom pracuje s rôznymi zobrazeniami Google mapy, aké poznáme z bežného Googlu a ukazuje živú polohu. V samotnej aplikácii si viete vybrať videá podľa dátumu, alebo podľa skupín (rozdelenie počas jednotlivých jázd).

Je celkom zábavné pozrieť si spätne celú trasu, aj v závislosti od svojej rýchlosti. Priamo na mape vidíte, akú vzdialenosť v akom čase, ako rýchlo a ako súvislo ste prešli. Vodič nadšenec pre podobné vychytávky objaví aj iné zaujímavé fakty spojené s touto aplikáciou a funkciou.

WIFI?

Wifi na autokamere je vychytávka, ktorú nedoceníte, ak nemáte smartphone. Je rok 2019, čiže možno je takáto veta už zbytočná. Aj keď… smartphone s iOS alebo s Androidom si môžu stiahnuť aplikáciu DrivePro, ktorá je bezplatná a vďaka nej si môžete stiahnuť priamo do mobilu nahrávané videá, či sledovať dej pred kamerou. Celé toto nastavenie je jednoduché. Na kamere len zapnete tlačidlo pre WIFI a na mobile dáte vyhľadávať dostupné WIFI siete. Nájdete za krátko medzi nimi aj tú, ktorá označuje model vašej kamery. Pripojte sa a ako heslo vložte to, čo máte v manuáli priložené k svojej kamere. Tým dôjde k spojeniu.

Hodnotenie

Hlavné prednosti



GPS samotné je jedno veľké plus. Ukazuje a zaznamenáva.

Súčasťou balenia je pamäťová karta

Full HD záznam v dobrej kvalite, ideálne počas dňa, kedy viete doceniť všetky vlastnosti, kvality obrazu aj zvuku.

Prepojiteľnosť so smartphonom a s aplikáciou Toolbox so zobrazovaním trasy z videa

Viacero možnosti nastavení a vychytávok

Zobrazovanie súradníc priamo na videu s ďalšími vlastnosťami

Jednoduché ovládanie

Vlastná batéria pre prípad prerušenia napájania

Jazykové nastavenia neponúkajú toho veľa. Angličtinu, nemčinu, niekoľko ázijských jazykov, francúzština, španielčina, nemčina, ruština, taliančina, portugalčina, gréčtina, turečtina, ale žiadna čeština, slovenčina. Nakoniec ale nejde o veľké mínus, pretože jazyku je v kamere i tak minimum. V tmavých podmienkach na nočných cestách nie sú celkom zreteľné značky iných vozidiel. Napriek iným kvalitám, tu niekedy badať nedostatok, hoci kvalita nahrávania v nci je dbrá. Pozr len, aby ste mali kameru na mieste, kde stierače kn čistia a nedržia sa nečistoty, či prach. V noci takéto okno menej prepúšťa svetlo a znižuje kvalitu záznamu. Čisté okno ju zlepšuje.

Kamera je v skutku jedna z tých lepších. Jej softwarová a technická výbava jej pomáha získavať pozitívne hodnotenia a môže nimi zaujať záujemcov napríklad aj o kontrolu prejazdených trás. Funkcia GPS teší, ba môže byť dôležitým faktorom pri výbere. Full HD nahrávanie je už dnes samozrejmosť. V mnohom postačujúce vlastnosti a neraz v niektorých smeroch lepšie robia z modelu DrivePro 230 slušného pomocníka vo vašom aute. Či už pre zábavu, pre lov úlovkov na svoj Yuotube kanál, alebo pre získavanie argumentov pre poisťovňu.

Pár technických dodatočných informácií:

Rozhranie siete: Wi-Fi 802.11n

Displej: 4″ color TFT LCD

Uhol pre šošovku 130° (diagonálny)

Svetelnosť F/2.0

Operačná teplota -20°C (-4°F) ~ 65°C (149°F)

Skladovacia teplota -25°C (-13°F) ~ 70°C (158°F)

Vstupná voltáž 12V ~ 24V

Výstupná voltáž 5V / 1A