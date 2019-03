Prečo sa mobil prehrieva: Ako zamedziť prehrievaniu a kedy pozor

Mobilné telefóny, tablety, aj notebooky sú zariadenia, ktoré sú bežnou súčasťou nášho dňa. Používame ich, keď sme sami v pohybe. Ich mobilita je pre nás výhodou, no spočíva najmä v batérii a osobitne riešenej elektronike v zariadení. Prispôsobenej na možné výkyvy príjmu elektrickej energie. Z času na čas sa nám môže zdať, že je zariadenie horúcejšie, než inokedy.

Je to bežné a nie je nutné sa znepokojovať. Prehrievanie treba brať ako reakciu zariadenia v ktorom prúdi elektrická energia. Čím je jej viac, tým viac tepla vytvára a samozrejme tým viac hardwaru zapája do fungovania. Čím výkonnejšiu aplikáciu, alebo hru máte spustenú, tým viac sa v zariadení odohráva javov a teda spálenej elektrickej energie. Lenže, čo ak už je miera prehrievania väčšia a zdá sa vám, že nie je všetko v poriadku?

Ako znížiť prehrievanie mobilného telefónu?

Prehrievanie mobilov je pomerne bežné. No z času na čas sa objavia prípady, kedy to znamená aj niečo viac. Aby sme predišli kolapsom, je dobré nabíjať zariadenie na tvrdom stole, či inej tvrdej podložke. Vyhýbajte sa posteliam, dekám a obrusom, ktoré udržiavajú teplo a môžu ho tak hromadiť v samotnom mobile. Používať mobil počas nabíjania tiež spôsobuje jeho prehrievanie, pretože hardware vo vnútri mobilu dostáva zabrať oveľa viac ako keby ste ho používali bez nabíjačky. Zariadenie sa totiž musí vysporiadať s nabíjaním a zároveň s procesmi. Držať nabíjaný mobil znamená to isté, ako pod mobilom mierne podkúriť. Dlaň je izolant a ak máte zdroj tepla (mobil) v dlani, potom sa toto teplo kumuluje.

Prehrievanie môžu spôsobiť spustené aplikácie, príliš veľa procesov a príliš veľa rôznych stránok, dokumentov, funkcií, ktoré bežia súčasne. Mobil je nutné si predstaviť ako maliara, ktorý aby docielil v živom prenose čo najkrajšie diela, musí sa mimoriadne snažiť. Jeho štetce však nemusia stíhať a preto sa z maliara parí a všetko prská naokolo. Prípady vybuchnutých batérií súviseli s výrobnými chybami, ktoré však neznamenajú bežnú reakciu prehrievania, sú však kuriozitou, ktorá už niekoľko stála ucho, či inú časť tela. Prehrievaniu preto nie je na škodu venovať pozornosť.

Aplikácie, ktoré sú schopné kontrolovať prehrievanie, chladiť telefón a signalizovať problémy:

Poznámka: aplikácie zadarmo môžu byť preplnené reklamami, vďaka ktorým nemusíte mať pohodlné ovládanie.

Na čo veľký pozor

Veľký pozor je dôležité dať na to, kde mobil skladujeme a položíme. Bežne sa stáva, že sa mobil položí na radiátor kvôli dostupnosti káblu nabíjačky od zástrčky. Prípadne na piesku, ventilátor, či iné predmety, ktoré môžu vytvárať teplo. Veľkým rizikom je slnko, ktoré ak sa oprie do zhasnutého čierneho displeja, dokáže mobil zohriať na nebezpečné teploty, kedy aj látky v batérii reagujú nechceným spôsobom a po explózii batérie je mobil nepoužiteľný, občas vrátane SIM karty. Mobil zohriaty na slnku sme mali sami, aj s problémom spomínanej explodovanej batérie. Zabudované ochrany niektorých mobilov dokážu volať o pomoc a znížiť fungovanie mobilu, prípadne ho vypnúť s varovnou správou zobrazenou po zapnutí.

Pozor aj na to, ak telefón odkladáte na palubnú dosku auta, kde sa tiež hromadí teplo a slnečné lúče vedia dosiahnuť priamo do mobilu. Spolu s čiernym podkladom palubnej dosky si môžete mobil položiť rovno na piecku a výsledok bude rovnaký.

Pozor: mobil nikdy nedávame do chladničky, alebo mrazničky. Ľahko ho po chvíľke už nikdy nebudete vedieť zapnúť, zoskratujete všetko na základnej doske mobilu, alebo si ho len vážne poškodíte desiatimi ďalšími spôsobmi.