Toaleta na vesmírnej stanici funguje inak. Keď sa pokazí, je to v aj pri pr...

Vykonanie potreby vo vesmíre je vtip sám o sebe. Stav beztiaže totiž môže spôsobiť, že by sa vám pri konečníku nahromadil neželaný obsah, prípadne pri silnom opustení vášho tela by mohol obsah pokračovať aj neželaným smerom. Nie je celkom jasné, ako si s niečím takým poradil Jurij Gagarin a aj tí neúspešní zamlčaní, ktorí boli pred ním. V každom prípade súčasní kozmonauti od čias MIRu po ISS používajú komplikované zariadenie fungujúce na princípe pumpy. Tá to z vás vypumpuje. A keď sa pokazí, znamená to horor. Horor o ktorom sa až tak veľmi nehovorí.

Pokazená toaleta

Toaleta na vesmírnej stanici ISS sa pokazila už niekoľko krát. Jej výpadok potom znamená rýchle núdzové riešenie, ktoré sú medzi posádkou a veliteľstvom, no my bežní ľudia sa k nim nedostaneme do chvíle, než sa s nimi nepochvália samotní aktéri improvizácie. Keď sa toaleta pokazila v máji v roku 2008, jej urinálny (odvádzanie moču) diel pumpy museli poháňať kolegovia ručne, aby vôbec mohla plniť svoj účel. Nebol to až taký veľký problém, keďže zhodou okolností mal priletieť raketoplán Discovery o dva týždne.

Prípady zlyhania toalety na ISS sa zopakovali aj v roku 2014, 2015, či dokonca aj v roku 2018, kedy sa pokazila v americkom module. Keďže však NASA sama nelieta, poslala žiadosť o opravu Rusom.

Hami-papi-Ciki-kaki a iné tomu podobné

Mimochodom, vedeli ste? Kozmonauti sa stravujú z polotovarov, zo špeciálnej stravy, v ktorej musí byť vyvážaná nejedna hodnota, a moč sa recykluje a opätovne sa z neho vytvára voda. Voda sa získava aj cez systém odvlhčovania, aby sa eliminovali riziká oxidácie elektroniky, ktorá kozmonautov a astronautov neustále obklopuje.

Foto: ilustračné foto, toaleta v ruskom module Zvezda, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Zvezda_toilet.jpg