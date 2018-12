Recenzia: Výkonná pamäťová karta Transcend 32 GB V90 SDHC S700

Pred pár rokmi sme si nedokázali predstaviť technológiu 4K vo vlastných rukách, vo vlastnej obývačke a dnes je to úplná realita. Kvalitný UHD televízor s rozlíšením 4K je dnes cenovo dostupný pod 500 EUR a tak sa aj technológia stáva dostupnejšou oveľa viac. Zmysel nachádzajú aj domáce kamery v takomto rozlíšení, keďže kvalita je kvalita a náročnosť rastie aj v rámci užívateľských nárokov. Mať ale kameru na 4K znamená počítať s náročnosťou a objemom dát, ktorými nie je namáhané ani tak zariadenie ako pamäťová karta.

Pre kamery s vysokým rozlíšením je nutná rýchla karta

Do kamier s vysokým rozlíšením síce môžeme vložiť klasickú SD, alebo SDHC kartu, no reálne môžeme čakať katastrofu, či poškodenie karty samotnej. Jej preťaženie nie je ničím neobvyklým. Karta, ktorá je pre takéto kamery jednoducho pomalá, je dnes akákoľvek bežná karta s pomalou rýchlosťou. Zaznamenať veľký objem dát znamená, že niektoré prístroje ani nespustia nahrávanie, prípadne ak spustia, vznikne nepoužiteľný súbor, ktorý sa nestihol uzatvoriť. Má preto zmysel popozerať sa po rýchlej karte, ktorá je vytvorená práve pre rýchle objemy dát cez kamery s vysokým rozlíšením.

Dobre, nejde pritom len o nakrúcanie 4K videí. Rýchla karta veľmi pomáha aj pri dávkových snímkach na zrkadlovkách. Máme možnosť testovať – plne okúsiť pamäťovú kartu Transcend 32 GB, ktorá nesie označenie 700S. Tieto karty vychádzajú vo variantoch 32 GB a 64 GB. Menej nie, keďže pri 4K rozlíšení počítame vždy s obrovskými dátami a aj celo a viac gigovými videami.

Transcend a jeho rýchla S700 karta

Transcend má ako výrobca na svedomí viacero druhov úložných zariadení a aj kariet má viacero typov. Táto konkrétna však zvláda zápis s rýchlosťou 180 MB/s čo, priznávame, je vôbec ťažké zmerať a otestovať, keďže súčasné bežné zariadenia si niečo také ani nevšimnú, respektíve nedokážu celkom doceniť rozdiel od iných kvalitných, hoci nie tak rýchlych kariet. Faktom je, že takúto rýchlosť zápisu ocenia všetky zariadenia budúcnosti. No aj dnes to prináša najmä vysokú rýchlosť pri práci so súbormi, nahrávaním dát, no značne je karta rýchla aj pri kopírovaní fotiek. Úspora času sa hodí pri mnohej digitálnej práci a časy, keď sme si odišli spraviť kávu, kým sa niečo nakopírovalo, sa stávajú minulosťou.

Rýchlosť čítania až 285 mb/s je na tom podobne. Kartu tak nezaťaží, ak si priamo z nej pozriete dáta. Znamená to zároveň aj to, že veľké objemné snímky si môžete na karte pozerať rýchlo. Na prístroji, na kamere či na fotoaparáte, ale hlavne viete medzi fotografiami cez obrázkový prehliadač prepínať pomerne rýchlo aj vtedy, ak ste v počítači a karta je v čítačke. Tu je nutné dodať, že podmienkou je rýchla čítačka, aby vôbec bolo možné doceniť vlastnosti a rýchlosť.

S čím sa vôbec predvedie v prípade digitálnej zrkadlovky?

Digitálna zrkadlovka s funkciami dávkového snímania, nemá problém. Pokiaľ stíha procesor, snímač a technológia samotného prístroja, dávkovanie nemusí čakať. Pri porovnávaní klasickej SD karty je výrazný rozdiel. Dávkové snímky si vyžadujú na klasickej karte čas, čo zobrazuje aj kontrolka fotoaparátu a aj uzávierka je podmienená tomu, ako rýchlo stíha zápis. Pri karte S700 32 GB je to práve prípad, kedy uzávierka tvorí samopal. Celé to pritom nie je len o zápise, ale aj o výsledku. Rýchly záznam, ktorý zapíše celé video bez chyby, sa dá reálne používať. Spoľahnúť sa tak na takýto typ kariet môže kameraman svadby, autor videa z akcií, či záznamov pre film. Že niektorí filmári nakrúcajú na klasické karty nie je žiadnou novinkou. Keď to karta vydrží, tak prečo nie?

Označenie V90 na karte znamená záruku minimálnej zápisovej rýchlosti 90 MB za sekundu, čo je tiež slušná rýchlosť.

S čím sa predvedie pri práci v počítači

Karta nenúti veľmi čakať, keď si prezeráte snímky a chcete vybrať konkrétnu. Veľké snímky, kde jedna má 20 až 40 MB netvoria problém, pri ktorom sa nevie Windows spamätať. Áno, je zvykom na niektorých kartách čakať cez bielu obrazovku a sledovať hlásenie na konci názvu okna (program neodpovedá). Niečo také sa nekonalo pri opakovanej práci s kartou.

Problém s kartou je niekde inde. Keď ju stratíte, alebo ju niekam založíte, musíte sa vrátiť k inej, bežnej pomalšej a vtedy je viditeľný rozdiel. Zároveň fakt, že si veľmi ľahko zvyknete.

Technické informácie a prednosti

V obchodoch nesie aj označenie ako: Transcend 32 GB Uhs-II Class 10 V90 SDHC Flash Memory Card

Číslo modelu uvádzané aj ako: TS32GSDC700S

Určenie:

pre nakrúcanie v 4K

pre náročné technológie,

pre 3D nakrúcanie

pre velké fotografie digitálnej fotografie

Dosiahnuteľné rýchlosti pre čítanie až 285 MB/s a pre zápis až 180 MB/s

Ochrany: statická – štandard EMC IEC61000-4-2, proti presvieteniu rontgenom na letisku – ISO7816-1

Odolnosť: voči otrasom, pádu aj vode do hĺbky 30 metrov.