Tesco a Scan&Shop: vyskúšali sme osobný skener pre rýchly nákup - ZN.SK

Tesco prichádza s novinkou, ručným skenerom, s ktorým si pípnete každý jeden kód a pri pokladni len potvrdíte súhrn celého nákupu. So zaujímavou novinkou sme sa stretli v Nitre v nákupnom centre Galéria. Novinka je zaujímavá hneď z niekoľkých dôvodov. Pri Slovákoch trochu riskantná inovácia však ľudí zaujala a vyzerá, že funguje.

Skener a praktický vylepšovák nákupov v Tesco

Princíp na akom funguje nový ručný skener a služba Scan&Shop nie je nijako komplikovaný. Zákazník si pri vstupe berie zo stojanu skener, s ním “opípne” jednotlivé EAN kódy na potravinách a na miestach, kde EAN kódy nie sú, postačí modrá ceduľka vedľa cenovky. Na displeji s Androidom vidíte všetko, čo ste si do košíka dali a predtým oskenovali. Máte možnosť zmeniť počet kusov jednotlivého tovaru, nazrieť na cenu a vidíte tak ihneď aj to, čo koľko zaplatíte za jeden tovar, ako aj za všetko. Nová inovácia, služba Scan&Shop, má tak zopár výhod. Viete, čo zaplatíte a nič vás nemôže prekvapiť. Viete stornovať svoje položky na zozname, len je nutné ich nezabúdať označovať pred vložením do košíka. Tým, že ide o novinku a je nezvyk pre ľudí pred vkladaním do košíka označovať kódy, môže sa stať pomerne ľahko, že obchod okradnete. Aj preto sú občasné kontroly nákupov v závere nákupu.

Novinku sme vyskúšali a zažili v Nitre neplánovane. Aj tak sme si mohli všimnúť, že úspešná je najmä u rodín s deťmi, kde hlava rodiny riadi toto „elektronické“ nakupovanie. Keďže len zopár vozíkov malo aj držiak pre túto novinku, nebolo ho nutné držať počas celého nákupu. Jednoduchá obsluha je zakončená vjazdom do samoobslužných pokladní, kde postačí odpípnuť výsledok z displeja vášho ručného skeneru druhým skenerom na pokladni – tým sa načíta záver nákupu do pokladne a začne nabiehať celá rekapitulácia. Krátko po nej zaplatíte nákup klasicky gastrolístkami, kartou, či v hotovosti a idete domov. Rovnaký panel z akého ste si mohli skeneri brať je aj pri samoobslužných pokladniach, kde sa odovzdáva. Nič komplikované. Niektoré potraviny nemajú svoj kód, čiže napríklad pečivo je možné nablokovať pomocou kódu na modrom štítku pri cenovke.

Inovácie sú plusom

V súčasnosti je plusom a konkurenčnou výhodou akákoľvek inovácia. Tá totiž môže svojou zábavnou, ale povedzme hlavne praktickou stránkou, zaujať určitú časť ľudí. Práve tá sa neskôr rozhodne pre Tesco skôr ako pre inú značku. Inovácia nebola určite lacná. Ľudí však podľa nášho pozorovania zaujala. Boli to najmä muži a mladí ľudia. Aplikácia s technologickým vybavením okrem prehľadu o celom nákupe v jeho priebehu má ešte jednu nespornú výhodu. V rukách máte neustále overovač aktuálnych cien a vidíte aj to, koľko peňazí nakoniec pri pokladni zaplatíte.

Nepotrebujete skener, ak máte smartphone

Zvláštnosťou je, že nebude nutné používať ich android skenery, ak máte svoje vlastné android zariadenie. Myslí sa tým smartphone, pomocou ktorého získate cez QR kód aplikáciu a môžete tak nakupovať so svojim vlastným mobilom, jeho fotoaparátom. Aplikáciu sme priamo pri nákupe netestovali, avšak vzhľadom na jednoduchý princíp je celkom možné očakávať zavedenie po celom Slovensku. V konečnom dôsledku sa aplikácie na vlastnom mobile s Androidom nemusia líšiť od ich skenerov priamo v predajni.

Plány spoločnosti

Oslovili sme aj samotné TESCO, ako je to s rozšírením tejto novinky v jednotlivých predajniach. Nitra nie je jediná. Martin Krajčovič zo spoločnosti Tesco nám uviedol, že v súčasnosti rovnakú novinku možno nájsť aj v Bratislave v predajniach na Zlatých Pieskoch a v Petržalke, zároveň v Trnave, Trenčíne a Košiciach.”Do konca tohto roka sa táto služba rozšíri o 12 ďalších obchodov. Čo sa týka Scan and Shop mobile, do konca roka plánujeme pokryť Hypermarkety a 32 menších supermarketov” spresnil za TESCO najbližšie plány Krajčovič. Toto vylepšenie sa nebude týkať menších predajní Tesco Express.