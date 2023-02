Ženy s menom aké má Kim Čong-unova dcéra musia premenovať

Úrady v Severnej Kórei, ktorej vládne diktátor Kim Čong-un, podľa zahraničných médií začali v krajine kontaktovať rodičov detí, ako aj jednotlivých obyvateľov ženského pohlavia s menom Ču-e (Ju-ae), aby si zmenili meno. Musia sa premenovať. Dôvodom je, že meno Ču-e nesie aj dcéra vodcu Kim Čong-una. Ázijské médiá (aj tie čínske) z tohto nariadenia šokované nie sú. Už v minulosti sa objavili štátne príkazy, respektíve zákazy používať mená, ktoré sú zhodné s menami vodcov. Aktuálne nariadenie, pri ktorom sú na úrady predvolávaní obyvatelia s menom Ču-e sa týka všetkých generácií žien. Zmena dokladov, samotnej identity a života s iným menom môže byť zásadnou zmenou, no názor bežného ľudu Severnú Kóreu nezaujíma.

foto: ilustračná fotografia, súsošie Kimovcov v Pchjongjangu

Absurdných príkazov, tvrdení, zákonov a obmedzení základných slobôd je v Severnej Kórei, ako jednej z azda najprísnejších diktatúr sveta, je mnoho v mnohých podobách. Hoci oveľa jednoduchšie, lacnejšie a logickejšie je prijať nové jedinečné meno. Diktatúra sa rozhodla ísť cestou prikázanej zmeny na strane bežného ľudu v celej krajine. Tá pritom nie je spojená internetom, skôr nedokonalou telefónnou sieťou. Komunikácia úradov s jednotlivými osobami v odľahlých regiónoch je tak tiež otázna. V krajine pritom panujú nariadenia, ktoré určujú, aké mená majú rodičia deťom dávať. Mená netradičné, alebo západné spôsobujú následne ťažkosti deťom, no najmä rodičom. Ak sa bude severokórejské dieťa volať v preklade „Bomba“, „Pištoľ“ alebo „Vesmírna družica“, tak je to v poriadku. V súlade s nariadeniami.

Ču-e by mohla byť budúcou vodkyňou diktatúry

Kim Čong-unova dcéra Ču-e sa začala po jeho boku vo vyššej miere objavovať len nedávno. Keďže informácie o nej sú prísne utajené, zvyšok sveta len odhaduje jej približný vek na 9 alebo 10 rokov. Vzhľadom na posledné obdobie jej zviditeľňovania médiá a aj zvyšné ázijské krajiny špekulujú, že práve z nej plánuje urobiť Kim Čong-un budúcu vodkyňu severokórejskej diktatúry. Aktuálna snaha o to, aby bola so svojim menom jedinečná v celej krajine a neváha to zaviesť príkazom voči všetkým ženám, by to len potvrdzovala. Ak bude jedinou nositeľkou tohto mena v celej krajine, bude jedinečnou a táto jedinečnosť je pritom aj pre ďalšie vytváranie kultu osobnosti veľmi dôležitou súčasťou. Za cenu represií a pokút pre tie ženy, ktoré by zmenu odmietli.

Ak by nariadili premenovať všetkým menovcom iní…

Ak by dal Hitler premenovať počas svojej vlády všetkých Adolfov v krajine, v tom čase by to bola sizifovská úloha. Meno bolo mimoriadne obľúbené s presahom do Československa. Vladimír Putin by mal čisto teoreticky pri totožnej snahe poriadny problém opäť pre mimoriadnu obľúbenosť mena. Severnú Kóreu však nepoznáme a rovnako ak nie je isté, ako populárne je meno Ču-e. Ak bolo po narodení dcéry uvádzané, je vysoko pravdepodobné, že sa jeho popularita zvýšila v snahe uctiť si, alebo preukázať priazeň silnému kultu rodiny Kimov. Deti tak mohli pomenovať práve ako prejav úcty, či náklonnosti. Odmenou takýmto rodičom za to je teraz paradoxne trápenie s dokladmi, úradmi a zavádzaním nového života detí s novou identitou.

Výstrelky diktátorov a vodcov vojnových štátov poznáme rôzne. Informácie zo Severnej Kórei nás už však nemôžu ničím prekvapiť. O živote v Severnej Kórei je aj drsná kniha Dievča so siedmimi menami.

