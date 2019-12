Najľudnatejší ostrov na svete je Santa Cruz del Islote v Kolumbii - Zaujímavé novinky ZN.SK

Santa Cruz del Islote, malý ostrov s veľkosťou dvoch futbalových ihrísk ležiaci na juhu Karibského mora pri pobreží juhoamerickej Kolumbie, je považovaný za najľudnatejší ostrov na svete. O tento titul čisto štatisticky bojujú viaceré ostrovy, no v prípade Santa Cruz del Islote ide o reálny ostrov so skutočnou zástavbou, ulicami a domami ako v bežnom civilizovanom svete, so všetkým čo k bežnej ulici patrí. Nachádzajú sa tu štyri hlavné ulice a viaceré uličky, viac ako 150 domov a päť stoviek obyvateľov.

Foto: Google Street, v článku.

Karibský ostrov Santa Cruz del Islote patriaci Kolumbii

Susedný Islas de San Bernardo pôsobí ako veľký brat nad malou smietkou, akou západne od jeho brehov vyčnieva z mora malý kus zeme, ktorý celkom pokryla zástavba a nenároční miestni ľudia. Na celom ostrove nachádza priestor len zopár stromov, ktoré si miestni zasadili na malom dvore na okrasu a pre trochu tieňa. Pôvodné stromy už dávno zanikli. Z každej strany sa dá kotviť čln, zaujímavosťou sú miestne potraviny a hostel. Ďalej na západ sa nachádza Isla Mucura, ostrov, ktorý ťaží najmä z turistického ruchu.

Najľudnatejší ostrov prístupnejší vďaka Google Maps

Nečakajte žiadne preplnené ulice. Je možno najľudnatejší, no nie preľudnený. Jednoducho Južná Amerika, akú čakáte. Farebné ulice, nápisy, zábava na ulici, pouličný futbal, kresťanské tradície, posedávanie vonku, či rybári. Je zaujímavé, že si moderná technológia tento ostrov našla a prináša nám ho napríklad aj v Google Street.