Čo má spoločné Severná Kórea a Kuba? Nekúpite si tam Coca Colu

Coca Cola je jedným zo symbolov konzumu. Spoločnosť Coca Cola bola v minulosti priekopníkom v marketingu a tak sa nám spája s reklamou viac než mnoho iných značiek. Do histórie produktového marketingu sa zapísala najmä exkluzívnou spoluprácou s olympiádou. Fľaša Coca Cola vyvolala aj mimoriadny rozruch v kmeni Krovákov v slávnom filme a reklamu na tento nápoj nájdete aj v odľahlej Saharskej púšti v opustenej oáze u predajcu nápojov. Pôvodne bola predávaná ako liek v lekárňach, tvar fľaše získala vďaka inšpirácii ženským telom a na fotografiách musí byť vždy vychladená, orosená, inak nenavodí tie správne chute.

Coca Cola stála za vznikom Santa Clausa, postavy, ktorá predtým neexistovala a len postupne si ho moderná prevažne americká kultúra dotvorila do súčasnej legendy tučného chlapíka so sobím záprahom z Fínska. Coca Cola je v mnohom zaujímavá, a nachádza sa takmer všade. Naozaj takmer. Výnimkou sú Severná Kórea a Kuba.

Diktatúra a Coca Cola ako americký symbol

Kým pobočky Coca Cola, alebo aspoň distribútori, sa nájdu na celom svete, sú krajiny, ktoré pre zhoršené vzťahy s USA aj odmietajú všetko, čo by mohlo byť symbolom pre túto slobodnú krajinu. Aj v minulosti nám bolo USA prezentované ako symbol kapitalizmu, tak nebezpečného pre socialistické krajiny. Toto ďalej pretrváva v krajinách so silnou diktatúrou, hoci na Kube v poslednom roku trochu viac uvoľnenejšie. Kým tam značku ešte ako tak poznajú pamätníci, alebo pašeráci, Severná Kórea je príklad miesta, kde si nekúpite toho oveľa viac z typických amerických značiek, prevádzok a vôbec značkový tovar produkovaný USA. Hoci vďaka pašerákom to nie je až tak celkom neznámy tovar.