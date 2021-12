Reštaurácie a hotely svietia červenou #gastrokrvaca #cestovnyruchkrvaca

Súčasný stav v podnikaní v odvetví gastro a cestovný ruch je spojený s absurdným stavom, aký neprospieva v skutočnosti nikomu. Nezáujem politikov riešiť aspoň provizórne riešenia a pomoc pre dôležité odvetvie hospodárstva a celé odvetvie cestovného ruchu ako takého spôsobuje, že dennodenne vidíme zúfalé prevádzky rozpredávať stoličky, riad, či techniku z kuchýň a kaviarní. Najnovšia iniciatíva prichádza s jednoduchou myšlienkou. S farbou krvi vysvietiť svoje priestory a týmto svetlom poukázať na neriešenú situáciu a problémy pri pomoci gastro priemyslu a cestovnému ruchu. Iniciatíva, ktorú prepájajú hashtagy #gastrokrvaca a #cestovnyruchkrvaca zrejme nebude jedna z tých, ktoré nezaujmú verejnosť. Je totiž neprehliadnuteľná.

Na vybraných snímkach z tejto iniciatívy sú tatranské prevádzky Mondieu, Zbojnícka chata, hotel Morava (nedávno sme sa mu venovali ako slávnemu filmovému miestu), alebo Central Restaurant Starý Smokovec

Gastro a cestovný ruch v rámci tejto iniciatívy požadujú 5 jednoduchých podmienok prežitia.

pre prácu: otvorenie od 18.12.2021 v režime platnom aj pre ostatné prevádzky pre záchranu: navýšenie podpory na 20% z poklesu tržieb pre zamestnancov: obnovenie schémy Prvá Pomoc ++ pre rozbeh: 10% DPH pre gastro od 01.04.2022 pre budúcnosť: jasné pravidlá bez diskriminácie

Červené osvetlenie nebýva bežnou výbavou gastroprevádzok. Pre niekoho môže ísť o svetlo typické pre vykričané podniky, pripomínať môže holandský / amsterdamský Red Light District. Hodiť sa môže na Halloween, prípadne Vianoce. V aktuálnej situácii je však príznačnou farbou. V rámci symboliky krvácania je však neagresívnou, ale veľmi výraznou formou protestu proti situácii a devastácii podnikania. Otvorenie reštaurácie a kaviarne dnes je pokladané za samovraždu. Neistota v tejto oblasti spôsobila, že mnohí podnikatelia siahli do úspor, na vlastný majetok a v neistote, alebo v problémoch je už mnoho zamestnancov v týchto odvetviach.

Práca z domu pre kuchára, čašníka, sprievodcu v jaskyni, na hradoch… je skrátka nemysliteľná. Iniciatíva s červeným svetlom spája podniky. Ak narazíte na podnik vysvietený červeným svetlom, máte jasno v tom, čo to znamená. Kým to nie sú plamene ohňa, sú to plamene zúfalstva.

