Filmová Bratislava a filmové lokality: kam sa vydať po stopách filmu?

Bratislava je jedným z najviac vyťaženejších miest na Slovensku filmovým priemyslom. Nie len preto, že je to hlavné mesto, ale hlavne preto, že poskytuje naozaj rozsiahle zázemie filmovému priemyslu Lokácie dobové, moderné, zaujímavé, ošarpané, historické aj sídliskové. Našli by sme viacero prídavných mien, a vždy by sme nevyčerpali všetky možnosti.

Bratislava je jeden veľký filmovací pľac… občas

Ak by sme pichli prstom na mape kdekoľvek na území Bratislavy, našli by sme niečo, čo sa tam nakrúcalo. Film, alebo seriál. A to aj napriek tomu, že po sprivatizovaní filmových ateliérov na Kolibe nie je čo obdivovať, alebo by sme mohli povedať, že ani veľmi čo s Bratislavou spojiť. V minulosti sa toho na Kolibe nakrútilo naozaj veľa. Dnes na jej adrese nájdeme len TV JOJ. Naďalej však pôsobí niekoľko spoločností, ktoré svoje ateliéri používajú skôr na seriálovú tvorbu. Filmári sa naučili výrazne improvizovať a vyťahovať svoje scény do exteriéru a reálnych priestorov. Historických stavieb, či prenajatých skladov, bytov a podobne.

Unikátny je podľa knihy Filmové miesta film Učiteľka, ktorý vznikal celý v priestoroch pôvodnej budovy Slovenskej televízie v Mlynskej doline. Kto pozná jej interiér, ľahko spozná letiskové priestory a školskú chodbu, ktoré sú v skutočnosti známe priestory RTVS. Podobnú improvizáciu badať aj pri mnohých iných filmoch. Dnes si predstavíme Bratislavu v rýchlej salve paľby v spolupráci s úžasnou knihou Filmové miesta. Encyklopédia filmových miest na Slovensku prezrádza množstvo detailov a sprevádza čitateľa po naozaj zaujímavých, zabudnutých, malých aj veľkých filmových miestach, ktoré na Slovensku máme.

Poďme do historického centra Bratislavy

V samotnom historickom centre sa toho odohrávalo viac než dosť. V Dóme sv. Martina nakrúcali hollywoodsky filmári s Georgom Clooneym a Nicol Kidman scény pre Mierotvorcu. Scénky, ktoré predstavovali newyorský Chrám sv. Patrika na Manhattane. Presne tu sa pritom nakrúcala aj seriálová Mária Terézia. Mimochodom, išlo o scénu korunovácie, ktorá sa presne na rovnakom mieste naozaj odohrala aj čase jej panovania. O trochu ďalej sa na Ventúrskej a Kapucínskej odohrávalo množstvo slovenských aj zahraničných filmov.

Na Hviezdoslavom námestí sa preháňali opäť slávne spomínané mená Georga a Nikol, pričom krátko predtým vyrazili z Primaciálneho paláca. Bratislava predstavovala Viedeň. Primaciálny palác napríklad vo francúzskom filme Bel Ami predstavoval šermiareň. Budova SND poslúžila filmárom amerického The Performance v jeseni 2021. Námestie SNP sa stalo dejiskom nakrúcania rôznych filmov. Aj spomínaného Bel Ami, ako aj medializovaného amerického projektu The Performance. O kúsok ďalej na Štúrovej ulici nakrúcali atentát vo filme Kandidát. Ak by sme sa vrátili na Kamenné námestie, to sa objavilo vo filme Utekajme, už ide. Ten sa ale najviac spája s Petržalkou a ešte novými panelákmi na konkrétnych adresách. Kniha Filmové miesta však zachádza aj na Grosslingovu ulicu, ktorá je známa modrým secesným kostolíkom a budovou gymnázia. To je známe ako škola zo seriálu Škriatok.

Ďalej k Medickej záhrade by ste sa ocitli na Špitálskej ulici. Tam nakrúcali Červeného Kapitána podľa predlohy Dominika Dána. V Medickej záhrade sa odohrávajú niektoré jeho scény, podobne ako scény seriálu Víťaz z produkcie HBO. Celé blízke Americké námestie až Krížnu ulicu je hlavným dejiskom slávneho čiernobieleho filmu s Františkom Dibarborom s názvom Skalní v ofsajde. Kniha Filmové miesta ide podrobnejšie a upozorňuje aj na niekoľko zaujímavostí. Nie len k tomuto filmu. Do historického centra zavítali aj herci zo seriálu Milenky a to opakovane. Podobne ako Juraj Bača s Rexom v prerábke pôvodne rakúskeho seriálu Komisár Rex.

Ďalšie miesta Bratislavy

Jedno z najslávnejších miest, aké Bratislava má a spája sa s filmom dodnes, je to na ulici Kupeckého v blízkosti Záhradníckej. Neďaleko od dopravného uzlu mestskej hromadnej dopravy na zastávke Saleziáni. Uprostred takmer uzavretého dvora sa nachádza slávna fontána z filmu Fontána pre Zuzanu. V obrátenej pyramíde nakrúcali Červenú volavku so slávnou Jennifer Lawrence.

S Bratislavou sa spája mnoho významných filmov staršieho dáta, aj trezorových. Jeden z tých, ktorí provokovali dobu a hlavne neuveriteľnou zhodou náhod. Film totiž prišiel s témou upálenia a samovraždy nechcene v čase, keď sa upálil Jan Palach. Šlo o Vtáčkovia, siroty a blázni z roku 1969. Film Juraja Jakubiska je prvým dielom akejsi trilógie, ktorá pokračuje filmami Sedím na konári a je mi dobre z roku 1989 a Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý z roku 1992. Ten prvý zachytil Bratislavu v rokoch, ktoré neboli jednoduché. Zatiaľ nestál Most SNP a v Bratislave sa ešte stále nachádzali zvyšky pôvodnej židovskej štvrte. Najnezabudnuteľnejšia scéna, mimo úvod nakrúcaný v Trnave, je bezpochyby upálenie a snaha o utopenie sa v Dunaji. Nakrúcali ju za treskúceho mrazu na pôvodnom Starom moste.

Trochu vzdialenejšia Bratislava – Devínska Nová Ves je opakovane propagovaná zo strany seriálu, či skôr telenovely Oteckovia. So seriálom sa spájajú niektoré miesta, ktoré v Devínskej Novej Vsi veľmi dobre poznajú. Napríklad Spoločenský dom vytvárajúci dojem seriálovej škôlky, neskôr školy. Sú to aj miesta, ktoré si neželajú, aby si ich ktokoľvek spojil s nakrúcaním. V Devínskej vznikal aj seriál Autoškola v areáli zberne odpadu. Známy slovenský film Vlakári s československým obsadením sa nakrúcal v Záhorskej Bystrici a na ďalších miestach Záhoria. V Bratislave toho vzniklo ešte oveľa viac. Hlavnému mestu a ešte ďalším známym či neznámym miestam sa venuje kniha Filmové miesta.