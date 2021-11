Filmové miesta: hotel Morava, Lomnický štít a Anděl na horách (1955)

Kniha Filmové miesta nás sprevádza po filmovými miestami po celej Slovenskej republike. Filmov sa na Slovensku naozaj nakrúcalo mnoho. Vo Vysokých Tatrách je takýchto miest viac. Dlhé roky sa však medzi najviac Tatry propagujúce filmy považoval Anděl na horách z roku 1955. Čo presne vlastne tento film propagoval? Budovateľská snímka s Jaroslavom Marvanom v hlavnej úlohe vytvorila tak silné povedomie o Tatrách, že sa stal nezabudnuteľným.

Nezabudnuteľné sú však pre Čechov aj Lomnický štít, lanovka, hrozba uviaznutia pre zlé počasie a hlavne zotavovňa Morava. V čase rekreácií a kolektívneho cestovania oslavujúceho režim znamenala Morava naozaj veľa. Film bol mimoriadne silnou reklamou, ktorá žije dodnes. V samotnom hoteli nájdete niekoľko zmienok a pripomienok slávnemu filmu, hoci nebola Moravou celá filmová Morava.

Anděl na horách… ďakujeme.

Napriek tomu, že je film poznačený komunizmom a účelovou úpravou režimom, film milujeme. Ukazuje nám dobu, no najmä Tatry. Zjazdovky, Tatranskú Lomnicu a mnoho detailov, aké dnes dokážeme porovnávať. Film sa odohráva aj na skutočnom Lomnickom štíte priamo hore v podniku, ktorý dnes navštívi každý, kto cestuje lanovkou až na vrchol. Gustav Anděl, pražský revízor, ktorý sa prichádza rekreovať „do Tater“, zostáva pre zlé počasie na vrchole uväznený. Úžasné je, že nejde o kulisy, ale skutočný priestor a zábery na skutočnú lanovku.

Zmienky a výraznú podporu má vo filme hotel Morava, pôvodne zotatovňa Morava patriaca pod Zemskú moravskú poisťovňu v Brne. Budova postavená podľa návrhov architekta Bohuslava Fuchsa je zástupcom funkcionalizmu z medzi rokov 1930 – 1932. Dnes tento hotel vnímame len ako jeden z mnohých hotelov s menším počtom hviezdičiek. Stále je však obľúbený aj u českých turistov pre spojenie s cestovnou kanceláriou Atis a dobové tematické zájazdy v štýle ROH. Aj na Slovensku je hotel známy a majú ho ľudia v povedomí ako ten z filmu. Kniha Filmové miesta miesto upozorňuje na fakt, že interiér hotela Morava si do filmu požičali z iných hotelov, najmä z Grand hotelu Smokovec. Ďalšie filmové zaujímavosti a filmy nakrúcané vo Vysokých Tatrách nájdete v knihe Filmové miesta.

Hotel Morava, alebo Tatranská Lomnica dnes

Za zmienku stojí, koľko významných a slávnych českých hercov sa vo filme objavuje a navštívili Vysoké Tatry pred viac ako polstoročím. Stella Zázvorková, Josef Kemr, Rudolf Deyl mladší, Karol Machata a ďalšie mená. Bolo to v čase, keď v okolí zotavovne Morava boli zachovalé športoviská, ihriská a športové dráhy. V zime ich síce nevyužívali, no Morava vtedy bola skutočnou zotavovňou s bohatými možnosťami. Dnes sú zarastené trávou, sú v nich vyrastené stromy a niektoré ihriská nám vedľa hotela prezrádzajú ihriská len držiaky na siete, či tyče vyrastajúce zo zarastenej zeme. Zmenená je aj celá Tatranská Lomnica. Zmizlo bezplatné parkovanie, pribudlo viacero podnikov, obnovila sa ruina pôvodného hotela Lomnica, no aspoň centrum zostáva bez zásadných zmien aj po rokoch.

O filme:

Réžia: Bořivoj Zeman

Scenár: František Vlček ml.

Rok vzniku: 1955