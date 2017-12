Recenzia: postapokalyptická herná novinka Seven: The Days Long Gone

Seven: The Days Long Gone je hernou novinkou poľských vývojárov IMGN.PRO a Fool’s Theory, tímu ľudí, ktorý má z časti pozostávať z bývalých zamestnancov CD Projektu RED. Do vývoja sa tak pustili ľudia so skúsenosťami a veľkými ambíciami. Tie sa snažili pretaviť aj do výsledku, ktorý sa z časti podaril, miestami výborne podaril. Vonku je Seven: The Days Long Gone už pár dní a už stihol herný svet zaujať.

Hoci sa jej to darí pre hrateľnosť a mnoho zaujímavých prvkov v hre, ktoré okrajovo pripomínajú iné hry, miesi v sebe akýsi originál, aký ste doteraz nemali možnosť vidieť. Možné negatívne hodnotenia si hra získava len nedoladenými bugmi, ktoré sa po vydaní ešte objavujú a v ktorých rýchle vyladenie dúfame viacerí. Veď skočiť mimo schodisko do chybnej textúry naozaj nie je príjemná záležitosť.

Príbeh a život v hre Seven: The Days Long Gone

Nie je nič lepšie, než postapokalyptický svet, kde sa zrútil systém, aby mohli vzniknúť nové pravidlá a nové usporiadanie sveta. Také je aj Seven: The Days Long Gone, v ktorom je hlavným hrdinom ten váš. Jeho meno je Teriel, vreckár, ktorý môže okrádať kohokoľvek v celom rozľahlom svete s pomerne slobodným pohybom. Tým, že môžete okrádať ľudí, alebo robiť inú kriminálnu činnosť, nepáchate niečo celkom samozrejmé, čiže pri odhalení môžete vyvolať rozruch a je na vás zavolaná polícia. Napriek tomu sa relatívne dá zdržiavať v hre neustálymi krádežami a získavaním predmetov. Ale kto by to robil, keď vás čaká toľko miest a času je dnes naozaj málo? Kto? Možno väčšina z hráčov.

Zdržiavať sa v celej hre dá aj inak. Tým, že vaša postava dokáže zliezať a šplhať, dokáže sa dostať na množstvo miest. Na veže tvorené z kovového odpadu, ruiny, stavby moderné, alebo čokoľvek, kde sa dá zachytiť. To všetko tvorí príležitosť na objavenie tajných pokladov, alebo predmetov, ktoré neskôr môžu poslúžiť inej veci. Hra je to tak priam ako stvorená pre všetkých milovníkov pestrých svetov s možnosťami rabovania a vykrádania každej maličkosti. Všade navôkol je šanca objaviť nejakú skrýšu a tým si užiť hru ešte viac.

Teriel sa v úvode hry ocitá na väzenskom ostrove s tajným poslaním, ktoré na začiatku ešte neodhaľuje. Teriel však nesie jedno tajomstvo. V jeho hlave sa nachádza ešte niekto ďalší, s ktorého pomocou bude prekonávať jednotlivé prekážky. Skrátka váš herný hrdina nemôže byť len tak obyčajným vreckárom.

Teriel prechádza svetom, komunikuje s okolím a pre fakt, že hra disponuje od základu viacerými jazykovými verziami s výberom možnej češtiny medzi nimi, je aj hranie pre kohokoľvek o niečo jednoduchšie. Na výber je samozrejme aj poľština, portugalčina, taliančina a ďalšie svetovejšie jazyky. Komunikácia hlavnej postavy sem tam prechádza do humoru, má svoj štýl a dokonca má ambície k tomu, že vám nebude hlavný hrdina protivný.

Ovládanie a hrateľnosť

Žánrovo nie je hra vyhradená. Na tom vývojári zakladali, že vytvorili hru, ktorá je niečím novým, hoci pozliepaným z viacerých iných hier. Je tam však určitá rovnováha, kedy hra síce má prvky RPG, no nie je čistým a preťaženým RPG s kvantom textu, no zároveň nie je ani čisto akčnou, či stealth akciou. Stealth prvkov si v hre užijete dosť. Veď v mnohých miestach sa oplatí byť nenápadný a útočiť napríklad celkom v tichosti. Hra dokonca občas pripomenie aj také hry ako je séria Diablo. Výraznejšie vylepšovanie postavy ale nečakajte podobne ako možnosť spájania predmetov do iných (crafting), ktorá príliš veľkú dôležitosť v hre nemá a tak celkom postačí si ho len vyskúšať, ale viac sa naň v hre nespoliehať.

Svet pohybu a hrateľnosti prechádza po zemi, ale často aj do vzduchu, na zábradlia, striešky, levitujúce skaly a priestor umiestnený skrátka “hore”. Preto je dôležitou súčasťou ovládania výskok a interakcia “použiť”. Základné útoky päsťami, alebo zbraňami sú kľúčové v súbojoch. Pomocou E a stredného tlačidla na myši stlačením kolieska, získate kruhový výber ďalšej akcie, podobne ako poznáme napríklad zo Sniper Elite III. V princípe však hra napriek hľadaniu podobností s inými hrami vychádza ako originál. Postavička v strede obrazovky sa drží stále na svojom mieste a mení sa len obrazovka. Na tento štýl ovládania si bude nutné zvykať. Niekedy totiž kamera otáča hrou nešťastne a vy sa musíte vyrovnávať. Samozrejme, dá sa na to zvyknúť a neskôr to už ani nemožno považovať za nezvyčajné, pretože to ovládanie bude už v rukách.

Otáčajúca kamera však je občas na škodu. Najmä vtedy, keď by vám za iných okolností zavadzala stena, či nízky strop a hra v snahe zaistiť neustálu viditeľnosť hrdinu skrátka postavičku v strede odhaľuje. Žiaľ, robí to tak, že ak nemáte v pamäti celú lokalitu, ocitnete sa na mieste, kde nie a nie prejsť ku schodom a až pri zúfalom vzdialení zistíte, že tam je v skutočnosti stena, cez ktorú neprejdete, no len sa vám nezobrazila, pretože bola medzi vami a hernou kamerou. Zábavnou chybou je aj umelá inteligencia. Kým sa vy pokúšate uniknúť pri poplachu do vertikálneho sveta a šplhania, vydávajú sa za vami aj počítačom riadené postavy, ktoré sa neváhajú vrhať do nepriechodné miesta a zasekávajú sa tam, kde by v reálnom svete nikto nešiel pre pud sebazáchovy.

Nie je to len hlavná dejová línia, hľadania odpovedí a predierania sa svetom. Občas narazíte nejaké to miesto, ktoré nepatrí do hlavnej dejovej linky, je bočnou misiou, alebo vás len upúta okoloidúci u ktorého z rozhovoru zistíte, že vám dokáže ponúknuť oveľa viac. Ako hráč sa tak pozriete naozaj všade v rozsiahlom a pestrom svete. To je jedným z tých zásadných plusov, že sa dá na čo pozerať.

Ostrov Peh, na ktorom sa celý dej odohráva ponúka rôzne pestré, svetelné, či naopak celkom tmavé lokácie, miesta, ktoré chcete prejsť rýchlejšie, alebo miesta, ktoré potrebujete mať rýchlo za sebou. Niektoré uhly sú pritom doslova ťahákom pre vytvorenie si screeshotu do vlastnej galérie. Niektoré uhly a snímky totiž vyzerajú ako umelecké dielo, povedzme hlavne pre nadšencov pre biotechnologické artworky, kyperpunkové sci-fi grafiky tvorené technologickým odpadom a zničenými technológiami, ktoré v minulosti boli robotmi a pomocníkmi v bežnom svete ľudí.

Grafika

Je to netradičný pohľad, ak sledujete svoju postavu tak malú. Zvládne toho na svoju veľkosť pomerne dosť. Nečaká vás v hre žiadna horibilná grafika s dych vyrážajúcimi prvkami a efektmi, z ktorých sa pomaly parí z grafickej karty. Prednosťami sú však mnohé detaily, scenár, pestrosť, zábavnosť. Ale tiež tá originalita. Pri výkonnejšom počítači si hráč užije aj okolitú grafiku. Bežný počítač hru zvláda pomerne dobre, no pre grafické detaily sa oplatí mať čo i len grafickú kartu súčasný priemer. vylepší to tak aj samotný pocit z hry, v ktorej máte výhľad na rozľahlú hernú plochu. ďaleko pred postavou, hlboko pod ňou, nech už stojí kdekoľvek a smeruje kamkoľvek. Svet na okolí je neustále plný rôznych prvkov, konštrukcií, striech, chodníkov, rámp, prechodov a priestoru, kadiaľ je možné prejsť. Nikto vás nenáhli, len ak misia a povinnosti.

Stealth

Stealth akcia Hra sa pokúša niektoré prvky postaviť na stealth žánri a možno ten by mohol byť akýmsi základom pri identifikácii žánru a pri začlenení Seven: The Days Long Gone. Umožňuje sa v hre nepozorovane presúvať, využívať okolie, plochy, neviditeľnosť ale aj riešiť mieru hlučnosti okolia a vlastných krokov. Aj tu badať bugy, vstávanie nepriateľa tam, kde to nie je celkom vhodné. Vo chvíli, keď nepomôže stealth technika, či zámer, bude nutné použiť nohy, alebo ešte lepšie päste. Útok je ľahko použiteľný, funguje za každých okolností. Najmä v základe dva útoky rukami, prípadne útoky so zbraňami. Nachádza sa tu aj zopár vychytávok pre ozvláštnenie súbojov, no nie je ich tak veľa, aby po čase súboje mohli vyzerať trochu nudne. To však len v prípade, ak vyhľadávate len súboje a nevychutnávate si hru prieskumom okolia a plnením misií.

Plusy:

Rozsiahly a detailný svet

Výborná herná atmosféra, ktorá si dokáže podmaniť hráča, čo najviac naštrbujú bugy

Len 2,2 GB na disku čo je na dnešné pomery naozaj malá náročnosť na priestor

Nevyhradenosť žánru a rovnováha prvkov

Hra vôbec nemusí nudiť, má dobrý scenár, mnoho zaujímavých prvkov, aj veľa možností na okolí, ktoré ozvláštňujú hru.

Výber viacerých jazykov

Mínusy:

mínusom hry sú niektoré bugy, ktoré sa azda podarí čoskoro vyriešiť. Veď hra má len pár dní.

náročnejšia grafika

hra vypína aplikáciu Fraps. Čože? Prekvapenie, vďaka ktorému nie je možné urobiť si snímky z hry nepoteší hlavne tých pôžitkárov, ktorí siahajú po hrách a aj po výrobe niekoľkých snímkov.

stealth nemá doriešené niektoré nelogické nedostatky

Len čo sa podarí vývojárom tomuto čerstvému a zatiaľ ešte horúcemu kúsku doladiť bugy, pôjde o skvelú hru s rozsiahlym a bohatým svetom, ktorý ponúka viacero režimov hry. Buď ten, v ktorom zbierate a okrádate všetko, nehľadíte príliš na detektor zločinu, alebo naopak dbáte na bezúhonnosť a absolútnu nepozorovanosť pri akomkoľvek protizákonnom ťahu. Hra je nevídaná a v skutku originálna. Radi po nej siahneme o mesiac alebo dva. To by mohlo byť ešte zaujímavejšie.