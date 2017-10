Recenzia: Dungeons 3 vás nadchne hrou, fantáziou aj humorom - ZN.SK

Dungeons 3 je jedna z tých hier, ktoré vás nepustia, budú baviť, budú sa páčiť a dobre sa budú hrať. Už ste chytení a chcete vedieť viac? Nie, nejde o žiaden ťahák na prilákanie pozornosti. Dungeons 3 od Kalypso Media je len pár dní starou novinkou, ktorá vychádza z už dobre naštartovaného mena mladej hernej série Dungeons. Tretí diel je stále to, čo hráči doterajších dielov spoznali.

Hra zábavná a vtipná. Humor je totiž niečo, čo v nej nechýba, nie je nútený a svojim spôsobom originálny. Nakoniec ale o humor vôbec nejde. Vy ste totiž v hre zástupcom tej zlej strany, vlastne v tejto chvíli dobrej, bojujete proti tým, ktorých by inak označovali za dobrých a vašou misiou je… vždy dva svety a mať ich neustále pod kontrolou.

Dva svety, ktoré musíte sledovať

Nestáva sa bežne, aby ste v jedinej hre hrali dve rozdielne úlohy a naraz. Svet v Dungeons 3 je rozdelený na ten hore na povrchu a na svet v podzemí, v temnej kobke plnej démonov, strašidiel, orkov, či škretov, či goblinov… ťažko ich nazvať. Oba tieto svety máte na mapách, jeden na jednej a druhý na druhej strane. Prechodom medzi nimi sú temné prechody v tvare kamennej démonickej lebky vedúcej do podzemia.



obrázok: výboje na povrchu prekazili grilovačku, ale čo teraz s prasiatkom?

Tak ako vy môžete prechádzať hore, tak tí hore môžu prechádzať dole. To, že ste vládcom podzemia ste sa už dovtípili. Ale čo chcete tam hore? Napríklad dcéru ich kráľa získať na svoju stranu, tieňom kľučkovať pomedzi tmavé miesta bez zasiahnutia cieľa, aby ste posadli nepriateľských vojakov, zničili niekoľko miest, napadli dediny a terorizovali vôbec celý svet tam hore.

Obrázok: postaviť plochu pre dielňu nestačí. Potrebuje aj pracovnú jednotku (stroj).

Lenže ak vyrazíte s celou vojenskou silou na boj a necháte nechránenú kobku, má nepriateľ vyššie šance na oveľa silnejšie škody. Mať dve mapy a prepínať medzi nimi sa zdá komplikáciou a prácou navyše, no nie je to tak. Hráč si na niečo také vie zvyknúť, ba dokonca mu to môže chýbať, keď hru opustí a prejde inam.

Vašou úlohou v hre je mnoho vecí ale stratiť sa v nich nedá

Strategická hra, ktorá si žiada tradičnú postupnosť, nepredstavuje žiadny veľký zádrhel v chápaní. Je tu jeden fakt a to ten že mimo angličtinu v Dungeons 3 nie je nijaký preklad a to môže byť pre niekoho komplikácia. Vvojári dali každému dôležitému pojmu v interakcii a v informačných prvkoch inú farbu, takže viete, kedy sa daná vec týka inej veci a potrebujete na to inú vec. Skrátka nestráca sa hráč v tom, čo na čo potrebuje.

Staviate budovy, presnejšie plochy, ktoré majú mať ďalšie funkcie. Iná budova vytvára debny a tie sa zas dajú použiť na iné účely. Zlato ťažíte jednoducho tak, že rozširujete plochu v podzemí o ďalší a ďalší priestor. Lenže nechať robotníkov len tak na automatickej ťažbe nemusí byť dobré riešenie. Neraz spolu so zlatom vykopú aj nejakého spiaceho neutrálneho nepriateľa, škaredé megapavúky a podobne. Vykopať sa toho dá oveľa viac a je dobré sledovať, či to nie je nejaká kniha, alebo iná vec, napríklad roztrúsená mana.

Obrázok: keď sa pri kopaní narazí na pavúky a niet bojovníkov, pomôže aj nejaký ten spell a obetovanie trochy many.

V Dungeons 3 má všetko logiku

Logiku má všetko, hoci všetko je založené na nereálnych postavičkách. Každá jedna má však svoje originálne meno. Strom vylepšení dovolí zväčšovať počet maximálnych robotníkov aj maximálny počet vojakov. To všetko stojí zlato.

Obrázok: strom znalostí je typickým stromom, kde niektoré veci na seba nadväzujú

Viacero ďalších vlastností sa otvára aj podľa toho, aký druh misie hráte a na akej úrovni ste. Na začiatku teda nemáte hneď sprístupnený celý strom. Veď aj misie sú menej náročné. Vylepšením sa dajú získavať lepšie jednotky, aj ďalšie budovy.

Obrázok: stačí vybrať stavbu a vyhĺbený priestor, robotníci si už čas nájdu.. ihneď!

Následne odomknutím pascí a brán získavate zdržiavače nepriateľov, ktorí prichádzajú na ničiteľskú misiu do vašej kobky. Pasce sú tu samostatná kategória. Je len na múdrom umiestnení, aby mali čo najlepší účinok. Väčšinou nepriateľa nezabijú, ale tvoja domobrana má aspoň menej práce so zraneným útočníkom.

Obrázok: pasce majú zdržať nepriateľa. Aj preto majú zmysel pri východe…

Stavba kľúčových stavieb je jedna vec. Tá druhá je zaistenie spokojnosti svojich vojakov aj robotníkov. Kým robotníci sa môžu flákať a nejaký ten preplesk ich znovu vzpruží, vojaci majú svoje nároky. Potrebujú odpočiváreň, rovnako tak stravu a keďže odmietajú všetko, len nie špeciálny druh podzemného moriaka, musíte mať farmu a chovať tieto moriaky. Vlastne na posilnenie potrebujú aj pivo, čiže zmysel má výstavba pivovaru. Nepracujú len za jedlo a chlast, ale aj za plat, takže pokiaľ nie je dostatok zlata, aj v tom najdrsnejšom útoku bude pár z nich jednoducho štrajkovať a vyhrážať sa, že bez peňazí nepohnú ani prstom.

Stránka hrateľnosti

Základné nastavenia hry umožňujú ukladať a načítať kedykoľvek, nezávisle od nejakých checkpointov a podobne. Mimo základné prvky má hra aj vlastný almanach, čo je samostatná položka v menu. Je akousi knihou, ktorá vysvetľuje základné predmety, miesta, postavy, ich potreby, vlastnosti a podobne. Niečo, čo by mohlo mať viac takýchto hier a hráč sa vie viac priblížiť k pochopeniu tohto sveta. Dôležitá časť pri tomto chápaní je nepochybne tutorial, ktorý prevádza hráčov pochopením základov a jednotlivých potrieb toho, čo potrebuje čo. Už hneď prvé misie sú zábavné a dokážu hráča vtiahnuť jednoducho preto, že nedokážu byť nutné a neprinášajú ustavičný unavujúci kolobeh toho istého klikania. Vlastne…

Obrázok: Každý má svoje meno a dá sa ľahko vybrať.

Pri označovaní a zadávaní príkazov je táto hra trochu inou ako ostatné v strategickom žánri. Nemusíte vyslovene klikať na konkrétnu jednotu, aby konala. Tu niektoré javy fungujú na umelej inteligencii. Napríklad robotníkov neoznačujete. Svoju prácu si nájdu sami. Vy len zadáte jav a miesto. Pracovná sila si tento jav a miesto nájde už sama a vykoná ju. Vojaci sú na tom niekedy podobne. Avšak tí sa dajú označovať aj jednotlivo, viete tak cielene rozdeliť, ktorá jednotka má kam smerovať a z akého uhla útočiť. Pri misiách na povrch to á svoje opodstatnenie. Viete tak rozdeliť dve skupinky a útočiť na dvoch frontoch.

Faktom je, že v tejto hre nevlastníte armádu. Žiadne megavojsko, ale vždy len malú skupinku bojovníkov, ktorá čelí inej malej skupinke bojovníkov. Tým je to menej náročné na ovládanie, ale je aj oveľa viac zábavnejšie. Priblížením kolieskom sa z pohľadu z hora stáva pohľad takmer v akcii. To je dnes už štandardom strategického žánru. Štart každej jednej misie ponúkne možnosť hrať sám za seba, alebo s niekým. Zároveň ponúka možnosť mimo základnej úlohy, aj pokorenie niektorých menších. Podobne ako je to v bežných Steam Achievementoch, aj priamo v spustenej Dungeons 3 je vidieť úspešnosť zvládnutia úloh navyše.

Obrázok: výber novej misie a zatiaľ sivé žetóny – tie charakterizujú vedľajšie úlohy.

Ani pri úlohách nejde o nič komplikované. Sú jasné, ak vás posielajú na konkrétne miesta. A keď náhodou netušíte, čo od vás misia chce, jednoducho vyrazte na povrch a začnite rozbíjať osady. Nielen že nájdete nejaké tie bonusy, možno nejaké múdre knihy, ale byť na povrchu jednoducho musíte.

Obrázok: ohnivá žeravá láva v pôvodne svetlom pokojnom svete, to je tvoj cieľ…

Zmeniť svetlé miesta na temné znamená pretvoriť ich na miesto vypľúvajúce ohnivé bubliny a tento oheň potrebujete ako surovinu pre stavbu jednotiek, niektorých budov, vylepšení a mnoho iného.

Grafická stránka a efekty v Dungeons 3

Pre ktorúkoľvek generáciu hráčov hra zaujímavá a zábavná vyniká grafikou použiteľnou a vhodnou pre strategický žáner. Nevidieť snahy o približovanie sa k realite. Ani by to nešlo. Veď ako reálny je goblin s metlou? Hra vyzerá pekne. Tá vtipná stránka v nej spočíva v textoch, ale aj vo vyobrazeniach. Občas vidieť nejaké video, pri splnenej misii, alebo pri úvode. Na rozdiel od hier, ktoré nepochopiteľne do hier dávajú nepreskočiteľné videá, Dungeons 3 dovolí video preskočiť druhým tlačidlom myši. Ešteže tak. Po efektnej stránke je hra sama o sebe zážitkom z rozprávkového sveta elfov, víťaznej temnoty, ohňa, bojov. Poteší aj viacero detailov v hernom svete, ktoré nemajú žiadnu funkciu, len aby sa páčili.

Obrázok: pokojný rybár na rybolove na móle vpravo aj tá voda je na pohladenie oka…

Plusy:

Výborne hrateľná a zábavná

Nenáročná a na HW

Vizuálne veľmi podarená a prehľadná hra v rámci hrateľnosti a ovládania

Zábavný príbeh a úlohy, ktoré hráča vtiahnu

Zaujímavé riešenie rozširovania stavebných plôch a kombinovanie viacerých prvkov.

Slušná pestrosť vo viacerých zmysloch slova. Od príbehu, úloh, aj rozmiestnenia priestoru v podzemnej kobke.

humor

Mínusy:

Pri označovaní vojakov, ak chcem do štvorca označiť len niektorých, mi pripadá krkolomné.

Dungeons 3 je zábavná hra plná logického premýšľania, akcie a tých pravých hráčskych zážitkov. Poteší aj náročného hráča, v ničom zásadnom sa nezadrháva a ani nepripravuje nervy drásajúce situácie zúrivosti. Výborný odreagovák, pri ktorom dokážete stráviť niekoľko hodín bez vnímania času. Pri percentuálnom hodnotení by si pokojne zaslúžila 95 %.

Na slovenský trh prináša Comgad, hra je v kompletnej anglickej verzii bez prekladov.