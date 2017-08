Sfilmovaný bestseller Ready Player One odhalil prvý trailer - ZN.SK

Kniha Ready Player One je neopakovateľným zážitkom pre kohokoľvek so vzťahom k hrám, filmom a kultúre 80 tych rokov. Napriek tomu, že jej príbeh sa odohráva v budúcnosti, šikovným spôsobom vyzdvihne všetko, čo znamenalo počiatok éry hier a sci-fi, ale tiež základný kameň sveta každého geeka. Každý, čo siahol po knihe, si dokázal z jej príbehu vyskladať nesmierne rozsiahlu scénu plnú prvkov z najznámejších hier a filmov. Teraz, keď vieme o filmovej novinke pripravovanej na marec 2018, je o dôvod viac oživiť si príbeh Ready Player One.

Film Ready Player One s premiérou 29. marca

Filmový trailer odhaľuje viac, ako sme na prvý trailer zvyknutí. Zväčša sa dozvieme len niečo málo z deja, ozve sa pár ohlučujúcich mohutných zvukov, aké Hollywood používa v každom druhom sci-fi filme. Prvé informácie o pripravovanom filme sa objavuili už minulý rok počas slovenskej premiéry knihy. Ready Player One ale vypáli ihneď s poriadnou akciou aj s krátkym príbehom, ktorý vysvetľuje pozadie hlavného hrdinu. Svet budúcnosti a svet v ktorom všetci žijú vo virtuálnej realite, ktorá im ponúka vzdelanie, prácu, zábavu, aj druhý osobný život.

Kvality sú nepopierateľné

Ukážka je po kvalitatívnej stránke výborná. Kto nepozná príbeh a knižnú predlohu, môže byť zaskočený, ako je možné, že sa v príbehu objaví lietajúci DeLorean, či motorka z filmu Tron. Sú to veci, ktoré medzi sebou nijako nesúvisia. Aj s týmto problémom sa museli tvorcovia filmu popasovať. Knižná predloha Ready Player One od Ernesta Clina totiž mixuje rôzne symboly a získať práva na použitie všetkých z nich bolo nepochybne nesmierne ťažkým orieškom.

Rôzne štúdiá, softwarové firmy, niektoré už neexistujúce spoločnosti a ich produkty, to všetko sa podľa príbehu objaví aj vo filmovej podobe. Mohli sme si myslieť, že niektoré veci už vo filme nikdy neuvidíme, no opak bude pravdou. Ready Player One nakrúca Steven Spielberg, ktorý sa zrejme nezľakol ani takejto náročnej úlohy – poskladať jeden film z prvkov z mnohých iných. Na Ready Player One sa tešíme tak, ako na málo filmov.

Premiéra je naplánovaná na marec 2018. Filmovú ukážku ako aj film na Slovensko uvedie Continental Film. Kniha je v ponuke Bux.sk