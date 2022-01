Nový markizácky seriál Druhá šanca z nemocničného prostredia zaujal

Televízia Markíza 10. januára 2022 uviedla premiérový prvý diel nového seriálu z nemocničného prostredia s názvom Druhá šanca. V hlavnej úlohe sa nám predstavuje Ján Koleník so šedivou úpravou, stvárňujúc postavu primára Andreja Fabiána, úspešného lekára z bratislavskej nemocnice na Bezručovej. Slovenská verzia seriálu je slovenskou prerábkou úspešného talianskeho seriálu DOC – Nelle tue mani, ktorý však vznikol podľa skutočných udalosti významného talianskeho lekára, ktorý po autonehode stratil niekoľko rokov života a spomienkami sa vrátil na oslavu narodenín svojho syna, ešte ako dieťaťa.

Zaujímavosťou je, že aj Česká republika sa pustila medzičasom do nakrúcania svojej vlastnej českej verzie, no hlavnú postavu v nej stvárňuje Tomáš Maštalír. Aj vzhľadom na obsadenie a scénu je pravdepodobné, že slovenská verzia bude v mnohom lepšia a zaujímavejšia.

Seriál Druhá šanca a jeho príbeh

Novinka Druhá šanca niesla dlho pracovný názov ako DOC. Seriál bol nakrúcaný na niekoľkých miestach Bratislavy, prevažne však v priestoroch exteriérov a interiérov skutočnej nemocnice na ulici Bezručova v centre Bratislavy. Tá sa nachádza neďaleko Modrého kostolíka a Gymnázia na Grosslingovej, čo smiesta už v minulosti využívané vo filme. Budovu nemocnice sa podarilo zrekonštruovať a ešte ako stavba čerstvo po renovácii poslúžila filmárom. Samotné nemocničné interiéry sú však filmárskou úpravou z iného miesta, ako už v mnohých prípadoch filmári vyriešili filmársku scénu. (kniha Filmové miesta). V tomto prípade ide ale o skutočné priestory, nie umelé kulisy, kde je výhľad z okna riešený protisvetlom a plachtami.



Úspešný lekár má pod kontrolou svoje oddelenie, no čelí problémom pre úmrtie detského pacienta. Otec malého chlapca si však počká na primára vonku a postrelí ho. Zo zranení sa po bezvedomí prebúdza v nemocnici, no posledné čo si pamätá, sú udalosti z pred 12 rokov. Spomína si na to, že šiel otvoriť dvere opravárovi. V čase, keď jeho deti boli ešte malé a s manželkou prežíval veľkú lásku. Náhle stráca 12 rokov života, konfrontovaný je s faktom, že medzičasom sa so ženou rozviedol a stratil aj syna Tomáša. Nepamätá si ani to, že nadviazal vzťah s mladou lekárkou (Sarah Arató). Udalosťami a jeho amnéziou tak stráca aj ona. Svoje myšlienky už nikdy neobnoví, takže sa bude snažiť získať späť roky strávené lekárskymi skúsenosťami a štúdiom, aby mohol pokračovať v tom, na čo mal mimoriadny talent a výborné výsledky.

Seriál zaujal. Musel

Už pilotný diel priniesol pohľad na výbornú prácu jeho tvorcov. Vizuálne atraktívny seriál s dejom, zaujímavou zápletkou, aj zaujímavými postavami. Ján Koleník už nie je Maslák, ani žiadnou svojou postavou z predošlej kariéry. Stvárňuje celkom inú úlohu, osobnosť a v rovnakom diely vidíme arogantného, tvrdého, ale svedomitého lekára, neskôr zlomeného muža, ktorý sa musí zmieriť s mnohými zmenami. Na seriál sa dá pozerať. Nie len pre obsadenie známymi aj neznámymi tvárami. Mnohé mladé tváre si ešte dlh budeme spájať so seriálom Pán Profesor, ktorý nám prinášal niekoľko pondelkov ťažko uveriteľné situácie, prehnaný product placement a otáľanie v jasnej odpovedi na vzťah s Klaudiou pre až prehnanú Vozárovu frajerinu. Mladí herci, len “včera” študenti gymnázia” zatiaľ nedostali výrazný priestor. Trochu si budeme zvykať na Ďura Brmbalíka bez “píščanského/hornodolňáckeho” prízvuku, ale inak nemožno čo viac vytknúť.

Už dnes je možné zhodnotiť seriál ako v mnohom atraktívnejší, než JOJkárska Nemocnica. Tu sme už medzičasom mohli vidieť ovenčenú titulom “najsledovanejší seriál” v upútavke na TV JOJ. Kým Nemocnica na JOJ je značne ateliérová záležitosť, Druhá šanca má pre náročnejšiu scénu, vychádzky do exteriéru a aj atraktívnejšie nemocničné prostredie našliapnuté ďalej. uvidíme. V každom prípade držíme palce. Už talianska televízna predloha bola mimoriadne úspešná a prenikla aj do ponuky AXN, kde sme si ju mohli všimnúť aj u nás na Slovensku. Slovenskú verziu je možné pozerať, pôsobí veľmi podarene a ani v nej nemožno nájsť zásadné nedostatky. Je isté, že bude pre televíziu znamenať úspešné