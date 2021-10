Product placement vo filmoch a seriáloch: keď je reklama cítiť, aj nie

PP, značka umiestnená v hornom ruchu slovenských seriálov, znamená product placement. V našich končinách sme si zatiaľ veľmi nezvykli na to, že môže existovať reklama a ovplyvňovanie správania televíznych divákov tým, čo nám naservírujú tvorcovia len preto, že si to zaplatí niekto iný. Tým všímavejším ale neunikla miera reklamy, ktorá sa v seriáloch objavuje. Film pritom nie je výnimkou. Občas je reklamy až príliš, ba dokonca je potom dôvod, pre ktorý niektoré seriály už ani nepozeráme. Ktoré seriály príliš poznačila prešpikovaná reklama?

Panelák

Pamätáte si ešte na seriál odohrávajúci sa na Geologickej ulici, hoci na samotnej Geologickej ulici žiadne nakrúcanie neprebiehalo? Panelák nám servíroval riadnu sprchu šialene nápadnej reklamy, proma koncertov, ale všetko zaklincoval nehorázny update seriálu, keď v priestoroch paneláku otvorili pobočku supermarketu Billa. Bolo nás vtedy viacero, čo sme sa na nápadnosť podsunutej reklamy už nemohli pozerať.

Pán Profesor

Pána Profesora drží nad vodou vzťah slovenčinárky Belanskej a chemikára Vozára. Nereálne situácie, ktoré so svojimi študentami pán profesor, v skutočnosti zrejme len Mgr. na gymnáziu bez reálneho prof. pred menom, zažíva ešte televízny divák prekusne. Keď však marketéri na workshopoch preberajú Pána Profesora po stránke marketingu krútia podaktorí hlavou. Zápach prehnanej podpory všetkých možných trendov súčasnej mládeže a jediného online média je príliš. Nálepka magazínu Refresher doslova nezmyselne nalepená na stole ako gesto akejsi sily, či nalepená na skrinkách… Neustále zmienky o Refresheri ako o mieste, ktoré udáva trend a informuje o všetkom ako „spravodajstvo“. Akoby študenti v roku 2021 nežili ničím iným, iba jediným portálom, ktorý však neznamená život. Je len reklamou.

Oteckovia

Vidíme, že sa rodiny v Oteckoch napchávajú produktami K-Classic z Kauflandu. Vidíme a počujeme dokonca konkrétne meno automobilky a modelu, ktorý náhle riešili všetci a ktorý sa ocitol v záberoch tak, že každý videl značku. Nikdy predtým a ani potom sa auto neriešilo tak okato, ako v Oteckoch. Tvorcovia seriálu sa rozhodli nedávno aj pre iné umiestnenie reklamy. Propagovali očkovanie a predtým nechali niekoľko viet povedať aj primátora Bratislavy Valla, a nikto mu do reči z hereckých Oteckov nevstúpil niečímm, čo by bolo súčasťou kalsických oteckov a ich poznámok. Trápne ale nebolo asi len divákom, ale aj hercom. Že sme nedávno videli reklamu Dedoles a nereálnu komunikáciu otca so synom o tom, čo kto nosí a že dizajn tejto značky sa hodí komukoľvek… už asi len hľadá hranicu, po ktorej sa stáva seriál nepozeraným.

Vo filme je product placement bežný

Vo filmoch z americkej produkcie vidíme mnoho áut s priznanými značkami. Takmer vždy ak je film zameraný na auto, ide o dohody s automobilkami. Zábery na mobily, notebooky s nahryznutým jabĺčkom a iPhony je tiež záležitosť marketingu. Napríklad v novšom Netflix seriály o chlapcovi menom Dion, u ktorého mama zistí špeciálne schopnosti, je niekoľko krát záber na tenisky Converse a opakované zábery na čokoládu Kit Kat. Je neskôr jediná, ktorá má v obchode so sladkosťami etiketu a nezmyselne ju majú vo všetkých sklenených nádobách, čo by vlastne žiaden obchod priestorovo neurobil. Z pív je to v amerických filmoch často Budweisser, ktorý v skutočnosti vychádza z licencie českého úspešného Budějovického Budvaru. V Dva a pol Chlapa sme videli Porsche. Iné filmy vystavujú Ford, Corvettu, aj niekedy prekvapivo nemecké BMW a nič z toho nie je náhoda. A značky áut v Transformeroch? Ani to nie je náhoda.



V seriáli Sex Education je taktiež záber na Kit Kat z automatu. Čokoládová dvojtyčinka sa zasekne v automate na cukrovinky, počas toho ako Otis čaká na záver matkinej operácie po komplikácii pri pôrode. Kit Kat je však v USA zrejme obľúbenou čokoládou, pretože sa v reklamách objavuje bežne. Product Placement sa najčastejšie týka fast foodov, Coca Coly, žuvačiek, cereálií, poštových a kuriérskych spoločností, sťahovacej služby HAUL, automobiliek a aj niektorých liekov, akým je napríklad válium, viagra, alebo aspirín. Kým niekde sa to deje nenásilne, inde je to ako päsť na oko. Príkladom sú niektoré české filmy. Pamätáte si ešte skvelú paródiu s Leslie Nielsenom v hlavnej úlohe Utopenec na úteku? Po presune záchodovej misy k oknu vytiahne Mentos. Zväčša je ale vo filmoch spomínaný TicTac, alebo M&Ms.

Stroskotancovi prepáčime Fedex aj Wilsona

Že poznáme Fedex vďaka Stroskotancovi? Ide o jeden z najslávnejších product placementov v histórii filmu. Ale príbeh majstrovsky zasadený do konkrétnej služby, jej podoby a činnosti. Bol tiež vysvetlením, prečo sa muž ocitne tak ďaleko od civilizácie. Prečo občas k nemu pripláva nejaká zásielka, automaticky to berieme ako súčasť deja. Nevyhnutný detail, ku ktorému sa viaže už samotný fakt, že v závere filmu jediný neotvorený balíček môže znamenať nový začiatok pre nový život hlavného hrdinu. Značka Fedex je tu prijatá, tolerovaná a má svoje miesto. Hlavná postava je totiž jej zamestnancom. Je súčasťou príbehu, ktorý sme prijali, ktorý milujeme a ktorý vo svete zaznamenal úspech pre znamenité herectvo. Aj drastické zmeny, ktoré Tom Hanks na sebe podstúpil.

A ozaj, kamarát Wilson dostal meno podľa značky športových potrieb… podľa značky lopty, ktorá k nemu ako balíček priplávala.

České filmy, ktoré product placement výrazne degradoval

Vo filmoch českej produkcie sa občas objavuje množstvo reklamy, ktorá výrazne financuje produkovanie takýchto diel. Na komédiu Byl jednou jeden polda si spomenie určite každý. Že šlo o veľkú reklamu na český Bohemia sekt, ktorý vo filme volali opakovane ako „Bohemka“, si niektorí ani nevšimli. Po rokoch si však všímame výraznú reklamu na McDonald v Prahe a jednu konkrétnu banku, v ktorej prebehol prepad a pred ktorou sa odohrávala scéna so slávnymi 11 prstami na rukách príslušníka Kuřete. Novšie filmy sú ale úplní majstri v oblasti pašovania reklamy do filmu, á la product placement.

Veni Vidi Vici bola komédia z golfového prostredia, ako jedna z mnohých modernej éry českej komédie, v ktorej azda nič nie je náhodou. Množstvo reklamy, služieb, značiek, ba dokonca niektoré od kinoverzie vyretušované, aby tej reklamy nebolo až tak veľa. Dokonca sú vo filme aj priamo scény nakrúcania reklamných spotov pre partnerov, pretože hlavná hviezda golfových turnajov je odrazu dôležitý partner pre sponzorov. Sponzorov hviezdy a zároveň sponzorov filmu. Podobne sú na tom Babovrěsky, v ktorých sa preháňajú amatérsky herci, dedinskí frajeri na rýchlom kabriolete, ktorý nie je polepený reklamami náhodou. Aj plynové bomby, ktoré necháva pozorný džentlmen ťahať svoju priateľku namiesto toho, aby jej pomohol, jasne ukazujú, kde má divák nakupovať plyn. Dozvieme sa aj to, kde máme nakupovať pneumatiky. Nesedí to vôbec so scenárom, či ideou filmu, no ak sa to tam zakomponuje, sponzor prispieva k existencii filmu. Filmová výroba je skrátka finančne náročná.

Menej produt placement vidieť v komédii LOVEnie, kde si takmer ani nevšimneme reklamu na miestne záhradníctvo, alebo pamiatky ako hrad a historické centrum Pardubíc.