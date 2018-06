Kežmarský hrad na suvenírovej 0 eur bankovke už 24. júna - ZN.SK

Kežmarský hrad, ktorý je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši, bude čoskoro opäť v niečom jedinečný. Bude prvým a zatiaľ jediným hradom na Spiši, ktorý bude zobrazený na vlastnej suvenírovej bankovke. Bratia Imrich a Štefan Zápoľský, ktorí boli staviteľmi a prvými majiteľmi hradu, by sa tomu určite potešili.

Kežmarský hrad – Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku začne euro souvenir bankovku s vyobrazením Kežmarského hradu predávať v pokladni hradu v nedeľu 24. júna 2018 od 9:00 za cenu 2,50 €. Predaj bude limitovaný 3 kusy na osobu + 1 kus ku vstupenke – platí pre základnú vstupenku dospelého návštevníka do expozícií hradu v sume 5,00 €. (k vstupenkám je vyčlenených 2000 ks euro souvenírov)

Už teraz je o euro souvenir bankovkus vyobrazením Kežmarského hradu veľkýzáujem a ako nám potvrdili v múzeu, telefóny im neustále zvonia vďaka množstvu záujemcov. Euro souvenir však nie je možné vopred objednať ani rezervovať a rovnako ani zásielkový predaj sa realizovať nebude. Preto sú zberatelia z celého Slovenska pripravení vycestovať do Kežmarku a získať ďalší cenný úlovok do ich zbierky.

Koncept na podporu turizmu

Koncept na podporu turizmu a propagáciu zaujímavých turistických lokalít pochádza z Francúzska, kde sa od roku 2015, keď bol vytvorený, teší veľkému záujmu. Jeho vydávanie sa veľmi rýchlo rozšírilo aj do iných krajín Európy a v roku 2018 sa do tohto konceptu zapojilo aj Slovensko. 0 euro souvenir je vyrobený zo 100-percentne bavlneného papiera, ktorý sa používa na výrobu pravých eurobankoviek. Od tých sa odlišuje jedine tým, že nie je určený na platenie. Inak je po všetkých stránkach identický ako pravé euro bankovky, vrátane množstva ochranných prvkov ako je vodoznak, hologram, UV ochranné prvky, dotyková zóna pre nevidiacich a mnoho iných. Každý 0 euro souvenir je jedinečný vďaka individuálnemu číslu tak, ako je to pri bankovkách, ktorými platíme.

Na Slovensku dosiaľ vyšlo už niekoľko bankoviek, prípadne sa niektoré koncepty ešte len pripravujú. Napríklad prvou bola bankovka múzea SNP, druhou bankovka na Červenom Kameni a treťou bankovka s Bratislavským hradom.

Oficiálne stránky konceptu sú: http://www.eurosouvenir.sk/

Oficiálne stránky múzea sú: http://www.kezmarok.com/