Zbieranie 0 eur suvenírových bankoviek: koníček a jeho pravidlá

Fenomén 0 eurových bankoviek sa na Slovensku objavil pri príležitosti pripomenutia 8. mája ako dňa ukončenia II. svetovej vojny. Slovensko vtedy podľahlo 0 eurovej bankovke vydanej s vyobrazením tanku československej výroby LT vzor 38. Záujemcovia zo Slovenska aj zahraničia sa objavili v dlhom rade pred Múzeum SNP, aby sa im ušiel hoci len jeden kúsok.

V médiách sa vtedy hovorilo o prejave masovej hystérie. Všetci tí, pre ktorých je zberateľská vášeň nepochopiteľná, mali rôzne pomenovania. Tí, ktorí vtedy siahli po bankovke pritom urobili dobre. Už dnes má oveľa vyššiu hodnotu, ako 2 eurá, za ktoré ste ich mohli kúpiť. 0 eurové bankovky aj napriek tomu, že nemajú nominálnu hodnotu, majú hodnotu zberateľskú. Ako je to možné?

Bankovka nebankovka

0 eurová bankovka ako stále ešte v našich končinách novinka, je v skutočnosti len 0 EUR suvenírová bankovka. Tak sa aj nazýva „souvenir 0 eur banknote“. Nejde totiž o skutočné platidlo. Tento koncept vznikol vo Francúzsku a jeho zmyslom bolo naštartovať záujem verejnosti o konkrétne miesta, múzeá a atrakcie. Koncept uspel a stal sa medzinárodným v celej EÚ. Napriek tomu, že suvenírové bankovky poznáme aj v iných lokalitách sveta, tento jednotný koncept priniesol medzi zberateľov niečo, čomu by zrejme nikdy neverili. Fakt, že bankovka nebankovka môže byť zberateľsky populárnejšia než skutočná. Bankovka s 0 eurovou nominálnu hodnotou vytlačená s podobnou technológiou a na podobnom papieri ako skutočná bankovka, má určité vlastnosti, ktoré z nej robia zberateľsky atraktívny produkt.

Dôvodom sú:

Obmedzenosť na jediné miesto a čas, kedy je spustený predaj a s tým spojené riziko, že sa vypredá a nebude. (nepočítajme v tomto prípade obmedzený počet pre medzinárodný predaj)

Obmedzenosť na konkrétny počet – s tým súvisiace číslovanie samotného produktu, ktoré zamedzí tomu, aby sa na trhu objavovali vyššie sériové čísla a tým sa podkopávala hodnota postavená na veľmi nízkom počte vydaných kusov

Motív bankovky je tiež dôležitý. Žiadaný bude jednoducho ten, čo zachytáva motív atraktívneho miesta, architektúry, či diela.

Tlačová chyba, či nedostatok. Aj tie dokážu zvýšiť hodnotu bankovky. Nechtiac sa to podarilo aj v rámci vydania slovenskej bankovky pre Bratislavský hrad bez „S“. Uvedenie ako Bratislavký hrad spôsobilo, že bola ešte viac atraktívnejšia pre zberateľov zo Slovenska a Česka. Tak ako poštové známky s tlačovými chybami, aj bankovky s tlačovými chybami, hoci len suvenírové, majú svoju cenu.

Zbieranie 0 eur bankoviek a sériové čísla

Mať zbierku 0 eurových bankoviek určite dokazuje váš vzťah k Slovensku a cestovaniu. Ak vám ich mnoho nechýba, pravdepodobne ste navštívili osobne miesta, kde sa ponúkali a tak to svedčí aj o tom, že sa nebojíte vyraziť. Alebo len máte šťastie na ponuky inzerentov a špekulantov, ktorí predávajú svoje bankovky. Nech je ako chce, siahli ste po nich aj preto, že ich cena prakticky rastie počas toho, koľko rokov ich budete mať uskladnené a nepoškodené. Každá bankovka je číslovaná a vo všeobecnosti sú tie najnižšie čísla považované za tie najlákavejšie. Mať pritom postupnú sériu je tiež zaujímavé a žiadané.

Určitým spôsobom tak môžete doma cenné kúsky aj bez toho, že ste pri ich nákupe číslu veľký význam nedávali. Prípady, kedy konkrétne znenie čísla znamená pre iného zberateľa veľa, nie sú ničím neobvyklé. Sú ľudia ochotní zaplatiť za konkrétnu bankovku s číslom 00123 nemalú sumu jednoducho preto, že s rovnakým číslom majú už tri iné. Pri sériových číslach sa pritom nemožno čudovať ničomu. Ani vyššej hodnote bankoviek s číslom 01111, či 01234, čo skvelo vyzerá a aj láka milovníkov kuriozít. A opäť sú to internetové inzeráty, burzy, veľtrhy zberateľov a podobne, kde sa dajú kúpiť, či predať. Problémom však môže byť stav bankovky.

Zbieranie a poriadok v bankovkách

Kým niektorí menej nároční zberatelia si bankovku dali do peňaženky pre šťastie a nosia ju s bežnými peniazmi, väčšinou si ich obstarali tí, ktorí ich založili do kníh, do obálok, vložili medzi ostatné, či len šupli do zásuvky medzi doklady a rôzne cennosti. Zberatelia bankoviek so skúsenosťami siahnu po riešeniach v podobe albumov určených priamo na 0 eurové bankovky. Trh výrobcov albumov a materiálu pre zberateľov skrátka musel zareagovať aj na tento fenomén, tak príbuzný na klasické obehové bankovky. Tentoraz s jednou výhodou, ktorou je jednotná veľkosť.

Album na 0 eur bankovky obsahuje rovnaké políčka, kde nie je nutné premýšľať nad univerzalitou a rôznymi zmenami veľkostí políčok pre drobné, či naopak veľké bankovky. To je totiž prípad bežných zbierok bankoviek. 0 eur bankovky majú rovnakú farebnosť a vzhľadom na fakt, že zadná strana je vždy rovnaká, políčka vyhradené pre jednu bankovku využívajú aj pre dve bankovky súčasne. Len na Slovensku ich máme viac ako desať, kým vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku, Holandsku a podobne ich má množstvo múzeí. Na ich skladovanie je preto dobré mať album. Jednoducho preto, že naukladané v jednej obálke nie sú vidieť a neustála manipulácia s nimi im znižuje hodnotu.

Album na EURO souvenir bankovky – Tento album zožerie 200 kusov bankoviek, má 50 strán a fóliové listy, do ktorých je možné bankovky vkladať. Prekvapením je biela plocha vedľa slúžiaca na zápis, či popis. Najmä tento album pochádza od výrobcu Leuchtturm.

foto: Album na EURO souvenir bankovky

Platí:

Čím častejšie ich vyťahujete a narábate s nimi, tým viac zvyšujete riziko opotrebovania, ohnutia rohov, papiera, znečistenie a pod. Ich uloženie do albumu zamedzí dotykom a poškodeniu.

Vlhkosť, alebo aj kečup, omáčka, mastnota, rôzne kvapalné látky a pod. sú nepriateľom pre filatelistov a rovnako aj pre zbierku bankoviek. Aj keď nie s tak fatálnymi následkami ako pri známkach. Opäť je ideálnym riešením rozdelenie do okienok ku ktorým je prienik tekutín o niečo viac sťažený. Najmä sa nezlepí niekoľko bankoviek k sebe.

Početná zbierka majiteľa teší. Návštevu so záujmom o niečo také pochopiteľne zaujme, no na to, aby sa dalo v zbierke listovať, je nutné jej uloženie. Prezentovateľná môže byť len za sklom, zarámovaná ako obraz na spôsob výstavnej galérie, zaliata do presklených dosiek, či vložená do ochranných kaziet. Pre bežné domáce podmienky je aj pre zberateľa vhodné mať v chaose poriadok aj pre vlastný prehľad toho, čo má a čo chce mať. Skúsený zberateľ pozná situácie, kedy vynaložil úsilie na získanie kúsku, ktorý sa záhadne objaví v zbierke už z minulosti.

Akú hodnotu majú vaše bankovky?

Každého zberateľa, ktorý nedokáže odhadnúť hodnotu svojej zbierky, alebo netuší nič o možných hodnotách, trápi jej ocenenie. Predstavujú si ho ako konkrétne číslo, čo je žiaľ chyba. Ocenenie akejkoľvek zbierky čohokoľvek je vždy veľmi individuálne a posudzuje sa podľa rôznych aspektov. Len ak kompletné série v stopercentnom stave niektorých produktov s katalógovou cenou môžu mať jasnejšiu hodnotu. Hodnotu zbierky ale zvýšite jednoznačne vekom, kompletnosťou a svjou nedotknuteľnosťou (za sklom, alebo celofánom.)