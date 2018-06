Letné horúčavy pri bazéne: Dokonalé osvieženie vďaka solárnej sprche

Tlačová správa: Všetci netrpezlivo očakávame leto. Obdobie, keď je všetko akési voľnejšie, pohodovejšie, keď je viac času pre rodinu a priateľov. Míňame si svoje dovolenky a víkendy sú plné zážitkov, sme všetci spolu, veľa sa smejeme, zabávame sa a užívame si. Možno aj preto sa veľa ľudí rozhodlo zakúpiť si solárnu sprchu – nie len ako doplnok k bazénu, ale aj ako ďalšiu skvelú možnosť, ako si spríjemniť letné horúčavy a osviežiť tak svoje rozpálené telo i myseľ.

Solárna sprcha ako ozdoba vašej záhrady

Isto si všetci s úsmevom spomínate na časy, keď sme sa ako deti zvykli sprchovať v záhrade u našich starých rodičov pod provizórnou sprchou. Čo na tom, že vyzerala ako dáky strašiak a od estetiky mala teda na míle ďaleko. My sme sa však tešili, pretože chvíle, keď sme pod ňou šantili, sa nám vryli do pamäti. Nič nebolo lepšie ako počas brigády v záhrade utekať pod túto famóznu sprchu a zmyť zo seba prach a špinu, ktoré boli dôkazom toho, že sme sa poriadne narobili. Bola to naša vytúžená odmena. Alebo ste mali takúto sprchu niekde v chatovej oblasti, kde sa kúpeľne nenachádzali, a tak každý večer bol jedno veľké dobrodružstvo. Sprchovanie pod holým nebom sa nepáči len deťom, pre ktoré to je hotový zážitok, ale i dospelé romantické duše, najmä však zaľúbené páry, si pri hviezdach nad hlavou tiež prídu na svoje.

Doprajte si luxus

Našťastie, doba pokročila a s ňou prišli aj nové prvky a inovácie, a tak sa zo záhradnej solárnej sprchy stáva úžasný moderný doplnok vášho exteriéru. „Strašiaka“, ktorého mali na dvore naše babičky, nahradila elegantná konštrukcia solárnej sprchy, ktorá zaberá minimum miesta. Hrdo bude stáť na vašom pozemku a ukazovať všetkým, že máte výborný štýl. Viete si dopriať dobré a kvalitné veci. Jednoducho – kráčate s dobou. Dnešné solárne sprchy majú výšku okolo dvoch metrov a zásobník na vodu postačujúci na 40 litrov vody. Spoľahlivé ukotvenie do zeme či do dlažby je známkou dokonalej premyslenosti tejto skvelej vychytávky.

Vďaka solárnemu kolektoru sa voda v nádržke zohreje bez zbytočných nákladov na energiu a vám tak zabezpečí komfortné sprchovanie počas celého dňa s príjemnou teplotou vody. Okrem sprchovej hlavice vás uspokojí aj ovládateľný kohútik slúžiaci na oplachovanie chodidiel alebo iba tak, na oplachovanie rúk bežne počas dňa. Určite si vyberie každý. Keď chcete byť originálni, stavte na nejakú výraznú farbu, ktorá istotne ohúri na prvý pohľad. Avšak tí náročnejší sa môžu rozhodnúť pre antracitovú farbu, ktorá dokonale splynie s prostredím.