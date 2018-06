Podnikanie v gastronómii: Podľa čoho si vybrať barové boxy?

Tlačová správa: Každá rekonštrukcia reštaurácie či baru si zaslúži aj nový nábytok. Či je prevádzka štedrá na priestor, alebo rátate každý centimeter, reštauračné a barové boxy vám môžu výrazne pomôcť, a to nielen čo sa týka rozšírenia kapacity, ale aj dizajnu vašej prevádzky. Ako si vybrať barové boxy, aby ste boli spokojní vy aj vaši zákazníci?

Čalúnené sedacie boxy na mieru

Barové a reštauračné boxy doslova lákajú na príjemné posedenie. Obed v čase pracovnej prestávky či romantická večera s partnerom chutí rozhodne lepšie, ak sedíme na mäkkom povrchu a ešte sa aj môžeme oprieť a po výdatnom jedle si trocha oddýchnuť… Určite to poznáte. Ak si treba vybrať medzi klasickými stoličkami a čalúnenými sedacími boxmi, vyhrá to, čo je pohodlnejšie a tak trochu nám pripomína našu pohovku. Na barových boxoch je skvelé to, že vďaka nim prevádzka vždy získa – umiestnite ich do prázdnych rohov alebo kdekoľvek, kde sa vám ešte žiada kus nábytku, a tešte sa z miesta navyše, ktoré môžete ponúknuť svojim zákazníkom.

Keďže každý bar disponuje inými priestorovými možnosťami, sedacie boxy sa vyrábajú na mieru, čo sa rozmerov i dizajnu týka. Klasické či rohové barové boxy môžu byť opatrené rôznymi druhmi textílií, ale i kožou, môžu mať podľa vašich predstáv upravené aj nožičky či si dokonca v prípade plného spodku viete vybrať preferovaný laminodekor. Látky môžu mať výraznú štruktúru, ale i byť úplne hladké. Veľmi efektné je, ak ich zdobí prešívanie či gombíky alebo ak sa v rámci jedného barového boxu kombinuje viacero farieb a poťahových látok. Sedacie boxy do baru charakterizujú vysoké chrbtové opierky, čo ešte viac zvyšuje súkromie pri rozhovoroch hostí.

Boxy do barov i reštaurácií

Sedacie boxy do reštaurácie či baru predstavujú pohodlný a predovšetkým trvácny kus nábytku, ktorým môžete darovať svojej prevádzke špecifický imidž. Nech už si zvolíte ten najminimalistickejší dizajn sedacieho boxu, vždy bude pôsobiť luxusne. Ak chcete svojim hosťom ešte viac zvýšiť pohodlie, môžete barový box opatriť opierkou pre nohy. Pri výbere vhodného barového boxu sa riaďte výškou stola, pri ktorom bude umiestnený, ale určite aj štýlom prevádzky, prevládajúcimi farbami či tým, koľko času ste schopní venovať údržbe boxov. Znečistené látky totiž bude treba z času na čas vytepovať a kožu ošetriť na to určeným prípravkom. Ak je sedací box na nožičkách, bude treba pod ním z času na čas poumývať podlahu, ak je spodok plný, táto starosť vám odpadne.