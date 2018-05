Slovenská eurobankovka s hodnotou 0 EUR z Banskej Bystrice trhákom

8. mája si pripomíname ukončenie II. svetovej vojny. Jej historické udalosti pripomína najvýraznejšie na Slovensku Banská Bystrica a múzeum SNP. Práve charakteristická budova Múzea a vyobrazenie tanku československej výroby LT vzor 38 tvoria prednú stranu bankovky, ktorá vyzerá ako skutočná. S nulovou hodnotou (0 EUR) a označením EURO SOUVENIR však prezrádza, že je len symbolickou bankovkou.

Zberateľský kúsok a 0 EUR

Limitovaný počet 5000 kusov bol rozdelený pre zahraničný trh a 3500 kusov, ktoré si mohli len počas 8. mája kúpiť návštevníci múzea SNP. Má vyhotovenie ako skutočná bankovka, je na bavlnenom kvalitnom papieri a nechýbajú jej ani ochranné prvky ako na skutočnej bankovke. Nákup prebiehal cez automat a limitovaný bol na 3 kusy na osobu. Napriek tomu sa ju podarilo vypredať za necelé tri hodiny. Niektorí ľudia si vystáli rad už od skorého rána do otvorenia brán múzea.

Iní vyrazili neskôr, keďže netušili, že sa takto rýchlo vypredá. Poobede na nich čakala smutná správa, že boli bankovky už všetky predané. Dokonca si medzi sebou odovzdávali správy tí, čo sa na miesto chystali, že sú vypredané a snaha vyjde nazmar. Nuž a potom sú tu ďalší. Tí, ktoré krútia hlavou a smejú sa z dlhých radov pred múzeom, prípadne len nechápu celý ošiaľ pre bankovku s nulovou hodnotou. Odpoveď je jednoduchá, nie sú zberateľmi.

Perfektný marketingový nápad

Euro suvenír tohto typu je už známy z iných krajín. Podľa reportáže TV Markíza vznikol vo Francúzsku. 0 € s vyobrazením múzea SNP z Banskej Bystrice a tanku nemusí byť jediná, ktorá na Slovensku vyjde. Je len otázkou času, kedy sa objaví ďalšia iniciatíva a objekt, ktorý na bankovke bude.

Z pohľadu marketingu šlo o projekt podpory turizmu a zvýšenia záujmu o múzeum. Z tohto dôvodu to vyšlo Múzeu perfektne, pretože záujem o jeho návštevu stúpol výrazne. Do Banskej Bystrice prilákal ľudí, ktorí by do nej inak nesmerovali. Bankovka presvedčila aj nás vyraziť do Banskej Bystrice. Hoci nakoniec bez úspechu. Perfektný marketingový nápad pripomenul nie iba dnešný sviatok, ale spropagoval Banskú Bystricu. Medializácia spojená s bankovkou spomína len jediné múzeum – to, ktoré nakoniec získalo najviac.

S nulovou hodnotou má už teraz vysokú hodnotu

Chápať celý ošiaľ môže len ten, ktorí rozumie hodnote limitovaných edícií a zberateľských predmetov. Hodnotu jej zvýšila limitovaná emisia, medializácia a aj vysoký počet záujemcov. Pri maximálnom nákupe troch kusov postačilo niečo viac ako 1000 záujemcov, čo je pri čase do 3 hodín naozaj mimoriadny záujem. Pri zmienke o Banskej Bystrici sa zapotili všetci, ktorí pre bankovku premýšľali o spôsobe dopravy, či hľadali na internete možnosť online rezervácie alebo online objednávky nula eurovej bankovky.

Ide o trhák, keďže záujem o bankovku už dnes zvýšil jej hodnotu. Zakúpenie za 2 EURÁ bolo len nákupnou cenou. Predajná je ďaleko vyššia. Záujemcovia o limitovanú bankovku môžu postupne nachádzať ponuky. Šťastný majiteľ niektorej z bankoviek sa môže jednej z tých jeho vzdať, no nikto to neurobí len za pôvodných pár eur. To je už údel zberateľských artiklov. Najmä ak sú krásne a všade sa o nich hovorí. Práve jej dizajn a číslo hrá vo svete zberateľov svoj prím.

Jedno je isté. Slovenskí majitelia bankoviek, ktorí ju držia v tejto chvíli, sú všetci tí, čo si vystáli od skorého rána rad a vedeli sa rýchlo rozhodovať, prípadne to len mali najbližšie. Gratulujeme.

Foto: MuzeumSNP.sk