Skrachovala najstaršia cestovná kancelária Thomas Cook - ZN.SK

Najstaršia cestovná kancelária sveta skrachovala. Thomas Cook pre ekonomické komplikácie spojené s udržaím spoločnosti v posledných rokoch slabla. Dostala sa do finančých problémov a odmietol jej pomôcť aj súčasný premiér, ktorý pomoc zamietol len z dôvodu, aby nešlo o precedens a nežiadali o pomoc aj iní. Thomas Cook má v súčasnosti v zahraničí viac ako pol milióna dovolenkárov. Krachom cestovnej kancelárie sa pritom objavil ešte zásadnejší problém, než si ktokoľvek dokáe zatiaľ predstaviť. Vzhľadom na dlhoročnú prax v odvetví si dovoľujeme zhrnúť niekoľko zásadných bodov.

Zánik Thomas Cook znamená:

O zamestnanie prišlo viac ako 21 000 zamestnancov vo viac ako 15 krajinách.

zamestnancov vo viac ako krajinách. Spoločnosť bola poistená proti úpadku CK, o zákazníkov je postarané. Niektorí však budú mať skrátené pobyty, alebo zostali trčať na letiskách v krajinách po celom svete.

Thomas Cook bola najstaršou CK s najväčšou flotilou vlastných autobusov a lietadiel v rámci európskych cestovných kancelárií a spoločností v cestovnom ruchu. Disponuje svojim vlastným majetkom a nehnuteľnosťami. Je celkom možné, že predaj a zhodnocovanie techniky a nehnuteľností bude pri takomto objeme problém.

Cestovná kancelária už počas tohto roka nepochybne kontrahovala pobyty na ďalšiu sezónu.

Od CK bolo aj je závislých viacero destinácií a ubytovacích zariadení. Tu je problém pre ešte stále tohtoročnú sezónu ako aj pre sezónu 2020.

Do popredia sa dostanú dvojky, trojky a švorky na britskom trhu. Pravdou však je, že CK poskytovala kalitné služby a pre svoj vplyv aj v zahraničí s dokázala nakontrahovať veľké počty balíčkov služieb za dobré ceny. Krach cestovnej kancelárie Thomas Cook vyvoláva zemetrasenie na trhu cestovného ruchu tak vážne, že následky sa nedajú ani predpovedať. CK je totiž zakladateľom konceptu a princípov, na akých vôbec cestovné kancelárie po celom svete fungujú.

S prevádzkou služieb sa spája veľké množstvo ďalších služieb a ďalších obchodných partnerov priamo v destináciách. Pre zamestnancov v daných krajinách je toto odvetvie pravdepodobne tým, v ktorom by sa chceli pohybovať aj naďalej. Je vša nepravdepodobné, že dokážu nájsť zamestnanie v tomto odvetví, pretože žiadna CK nebude mať taký rozsiahly záber a záujem rozširovať samých seba. Najmä v čase záveru letnej sezóny.

Thomas Cook lietal do mnohých destinácií ako kľúčový dopravca. Na ňom závisel cestovný ruch. Niektoré menšie CK mohli fungovať ako subcharter – ten, ktorý nakúpi menší počet miest v lietadle priamo od Thomasa Cooka pre svoju CK. Vplyv Thomasa Cooka dokázal spraviť z máloobjavených destinácií s pomocou záujmu britských dovolenkárov výraznejšiu destináciu.

Žiadna CK z konkurečných britských však nemá schopnosť a možnosti rásť tak rýchlo, aby dokázali vykompenzovať dieru na trhu. Žiadna CK nemá dostatok letov, nemá prístup k leteckým spoločnostiam a nedokáže zaistiť ani kontrakty s hotelmi v takom objeme, aby mohla Thomas Cook zastúpiť. Rovnako tak je nemožné hovoriť o vykrytí dopytu a ponuky po zapojení úsilia viacerých CK na britských ostrovoch.

Thomas Cook mal podiely v ďalších CK v Európe. Je preto otázne, ako veľmi tento krach zasiahol aj ich. Pre nejasnosť dopadov však bolo mnoho týchto prevádzok v EÚ nedostupných.

Spoločnosť pripravila stránky, v ktorých podrobne informuje o postupe pre tých, ktorí sa ocitli v destinácii, alebo zostali doma čakajúc na svoj termín, ktorý sa však konať nebude. Podobné stránky sme v prípadoch slovenských úpadkov nikdy nevideli. Ich adresa je: https://thomascook.caa.co.uk/

História cestovnej kancelárie Thomas Cook

Thomas Cook, zakladateľ cestovnej kancelárie, chcel priniesť viac vzdelania a menej vysedávania doma, či po krčmách. Viktoriánske časy sa niesli v duchu pokroku aj úpadku. Záležalo len od miesta. Preto mu napadlo zorganizovať jednodňovú exkurziu z domáceho Leicesteru do mesta Loughborough. Nápad sa ujal, narazil na záujem ľudí vidieť niečo viac, ako len svoje mesto a nechať sa tam dopraviť vlakom, či na vozoch. Úspešné boli výletné okruhy medzi mestami Leicester, Nottingham, Derby a Birmingham. Celkom prvá cesta, ktorá bola robená pod hlavičkou zrodenej cestovnej kancelárie, bola v lete 1845 do Liverpoolu. Zaujímavá je však aj preto, že k nej boli dve cenové hladiny za 1. a 2. triedu, no súčasťou bola aj 60 stranová cestovateľská príručka, ktorá bola prvou brožúrou tohto typu na svete.

Postupne vznikali nové a nové ciele a ponuka rástla. Pomáhal aj organizovať exkurzie spojené s obchodom a investíciami. Zaviedol systém balíčka, keď kombinoval predaj služieb kombinujúcich nie len dopravu, ale aj ubytovanie a stravu. Pre vtedajšiu dobu bolo výnimočné, že sa o niečo také dokázal namiesto záujemcu postarať niekto iný. O to viac, ak dokázal pre hromadný nákup získať pre zákazníka lepšie ceny. Nakoniec aj pre mnohých bez znalosti miestnych pomerov a jazyka, sa tento koncept stal obľúbený najmä pre menej skúsených obchodníkov a čoraz viac uponáhľanú dobu.

V mapách mala spoločnosť celé Britské ostrovy a čoskoro aj v plánoch rôzne ciele v Európe, s lodnými lístkami kombinácie pobytov v USA aj cesty do Svätej zeme. Pre históriu vývoja cestovného ruchu je kľúčová požiadavka Sira Josepha Paxtona, ktorý potreboval dopraviť robotníkov na Veľkú výstavu v roku 1851. Vtedy Thomas Cook dostal nápad navýšiť svoje kapacity a pustil sa do marketingu, vďaka ktorému spropagoval svoje cesty ešte viac. Podľa údajov od samotného Thomas Cook malo ísť až o 150 000 ľudí, ktorých dopravil do Londýna a späť. Tých vďaka železnici dokázal dopraviť na Veľkú londýnsku výstavu. Už v roku 1855 zaujal svet vďaka spustení komplikovaných, no úspešných dopravných liniek cez Lamanšský prieplav v súvislosti s Veľkou medzinárodnou výstavou v Paríži.

Od roku 1864 zapojil medzi ciele britských turistov aj talianské mestá Neapol, Rím a Florenciu. Bolo to v čase, kedy už fungovali linky medzi Parížom a Londýnom, ako aj Ženevou. Samozrejme, šlo o linky, ktoré slúžili aj pre Parížanov a Švajčiarov na cesty do Londýn a iných miest po trase. Po roku 1868 prichádza spoločnosť s dvoma zásadnými vynálezmi v oblasti cestovného ruchu. Prináša systém využívania cestovných šekov, ako aj hotelových voucherov. Pred rokom 1870 už mali podchytenú Severnú Ameriku až po San Francisco. Keďže sa v roku 1869 otvoril Suezský prieplav otvárajúci cestu zo Stredozemného mora do Červeného mora, mohli pokračovať na cesty do Indie, ciele v Indickom oceáne celkovo, až do Japonska, Nového Zélandu, Austrálie a ďalších cieľov v Pacifiku.

O úspech firmy sa do roku 1890 staral Thomas aj spolu so synom menom John Mason Cook. V tom roku totiž obaja zomierajú a tak firma prechádza pod Johnových synov Franka Henryho, Ernesta Edwarda a Thomasa Alberta. To bolo v čase, keď firma niesla názov Thos Cook and Son a na trh prichádzal záujem o zimnú turistiku, zimné športy, prichádzali prvé komerčné lety, prebiehal extrémny postup vo vývoji technológií. Aj to spôsobilo výrazný rozmach spoločnosti, ktorá reagovala promptne na všetky zmeny. Iróniou je, že práve v posledných rokoch rozmach a novinky na trhu spôsobili oslabenie vplyvu cestovnej kancelárie. Za oslabenie a následný krach mohli z dlhodobého hľadiska:

nízkonákladové spoločnosti, ktoré umožnili cestovať s nižším komfortom, ale lacnejšie

nástup internetu a sprístupnenie rezervácií hotelov, či iného ubytovania koncovým zákazníkom

uľahčenie komunikácie a vybavovania celých balíčkov svojpomocne bez potreby CK

sprístupnenie a uľahčenie dostupnosti služieb ako požičovne áut, poistenie, rezervácia taxi, transferov, vyhľadania informácií o cieľovom mieste a pod.

v poslednom čase spoločnosti nepomáhala ani neistota okolo brexitu. To spôsobilo aj nervozitu bánk, ktoré začali mať ťažšie nároky na fungovanie CK.