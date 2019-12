České mesto Mělník slávi 745 rokov: zaujímavosti a kuriozity Mělníka

České mesto Mělník je zaujímavé z viacerých uhlov pohľadu. Vzdialené je len 40 kilometrov severne od Prahy. Nadchne jeho historické centrum, množstvo zaujímavých a známych mien miestnych rodákov, ale zaujímavá je aj história, hoci ako mesto bolo založené v roku 1274. Pri príležitosti pripomenutia 745 výročia od prvej písomnej zmienky sa bude od pondelka 16. decembra predávať zberateľská suvenírová bankovka v hodnote 0 EUR. Vyobrazená je na nej mělnická radnica, mestský erb, ako aj výročie od založenia.

Foto, Mělnická radnica a kapucínsky kostol v pozadí, zdroj: https://cs.wikipedia.org

Čím je zaujímavé mesto Mělník?

História mesta sa spája s významným slovanským kmeňom Pšovanov, ktorých centrum sa malo nachádzať na hradisku Pšov. Tento kmeň sa mal spojiť s kniežacím rodom Prřemyslovcov svadbou Bořivoja a Ľudmily z kmeňa Pšovanov, neskôr vyhlásenou za svätú.

Ľudmila je v rámci historickej chronológie úplne prvou svätou v českých dejinách

v českých dejinách Pšov bol starý názov pre súčasný Mělník

bol starý názov pre súčasný Mělník Prvá písomná zmienka o meste sa tak datuje od 25. novembra 1274 . Založené bolo za panovania kráľa Přemysla Otakara II. Stalo sa kráľovským mestom, tradične odovzdávaným ako veno.

. Založené bolo za panovania kráľa Přemysla Otakara II. Stalo sa kráľovským mestom, tradične odovzdávaným ako veno. V období tridsaťročnej vojny mesto veľmi utrpelo. Mesto okupovali švédske vojská a bolo takmer vyľudnené.

Miestny Mělnický zámok postavený v barokom štýle slúžil ako sídlo českých kráľovien, ktoré ovdoveli.

postavený v barokom štýle slúžil ako sídlo českých kráľovien, ktoré ovdoveli. Dodnes sa v meste nachádza niekoľko zvyškov pôvodného stredovekého opevnenia. Významnou pamiatkou fortifikačnej siete je Pražská brána z okolia roku 1500, bašta, či vodárenská veža.

Počas stredoveku až do modernej doby sa história mesta spája s vinárstvom. Hroznové sady siahajú až priamo do mesta.

Mesto je rodiskom viacerých osobností. Medzi nimi, mimo Svätú Ľudmilu, je napríklad významný český kráľ Karol IV ., upálený študent Jan Palach, spisovateľ Jaroslav Seifert, alebo tiež Otakar Jaroš (1912 – 1943), historicky prvý ne-Rus vyznamenaný najvyšším sovietskym radom Hrdina sovietskeho zväzu.

., upálený študent Jan Palach, spisovateľ Jaroslav Seifert, alebo tiež Otakar Jaroš (1912 – 1943), vyznamenaný najvyšším sovietskym radom Hrdina sovietskeho zväzu. Partnerským mestom mu je na Slovensku Lučenec.

Miestny vinársky kopec, ale aj mesto sa pýši podzemnou sieťou chodieb. Nie úplne jasné, kde všade chodby sú. Vytvárané boli do pieskovca a v nepokojných dobách mohli slúžiť na ochranu. Vo vinárskej oblasti mali využitie aj na skladové účely. Niektoré sú sprístupnené.

Mesto s rovnakým názvom a rovnako vinárskou tradíciou sa nachádza aj v Bulharsku. Vína sa uvádzajú v znení Melnik .

. V meste majú unikátnu studňu . Je najširšou studňou v krajine a fascinuje aj hĺbkou. Široká je totiž 4,54 metrov a hlboká 54 metrov.

. a fascinuje aj hĺbkou. Široká je totiž 4,54 metrov a hlboká 54 metrov. V období 30 ročnej vojny, v roku 1643, švédske vojská do studne nahádzali delá, zbrane a rôzny odpad, ktorý v roku 1851 miestni vytiahli a dnes tvorí výstavu v Regionálnom múzeu Mělník.

K studni vedie podzemná chodba dlhá 62,5 metrov.

Studňu kopali ručne v 2. polovici 13. storočia.

Suvenírová 0 eur bankovka

Spomínaná suvenírová bankovka 745 LET MĚSTA MĚLNÍK sa začína predávať 16. decembra o 09:00 v Turistickej informačnej kancelárii mesta Mělník na ulici Legionářů 51. Ide o jediné miesto, kde sa bude dať kúpiť, takže záujemcovia o bankovku sa automaticky stávajú turistami, ktorí do mesta prídu kvôli bankovke, no nepochybne aj pre zaujímavosti, ktoré mesto ponúka. Cena jednej bankovky bude 50 Kč a limit na jednu osobu bude 10 kusov. Ide o veľmi lákavú cenu a vysoký limit, ktorý nie je celkom bežný pri tak nízkom náklade. Bankovka totiž vychádza len v počte 5 000 kusov. Aj preto pôjde zrejme o vzácny kúsok medzi zberateľmi.

Odkazy: