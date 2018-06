Na Slovensku nájdeme Jeruzalem, Prahu aj Havaj starší než ten americký

Slovensko je malá krajina a predsa dokáže ponúknuť niekoľko teplotných pásiem, roviny aj hory, vodné plochy aj suché miesta, močariny, či pralesy. Nedokážeme si však vážiť to, ako jedinečnú krajinu môžeme nazývať domovom. Dokonca tu máme vlastný Jeruzalem, Prahu či Havaj. Áno, sú to názvy ako rarity, pripomínajúce iné miesta vo svete. V našom prípade však ide o miesta, ktoré ležia vo vnútri zemí, obklopené slovenskou zelenou prírodou a nemieria do nich tisíce až milióny turistov ročne.

Slovenská osada Jeruzalem (okres Myjava)

Na Slovensku máme Jeruzalem. Nie je to síce originálne Sväté mesto a nenájdete v ňom ani žiaden Múr nárekov, za to srdečných ľudí a krásnu slovenský prírodu. Jeruzalem je myjavská kopaničiarska osada s asi len desiatimi stálymi obyvateľmi. Patrí obci Krajné. O pôvode názvu sa dnes nevie nič. Len sa predpokladá, že bol inšpirovaný zmienkami v Biblii.

GPS: 48°42’47.4″N 17°38’18.2″E

Slovenská obec Praha (okres Lučenec)

Praha, do ktorej neprídete po večne upchatej diaľnici v nekončiacej rekonštrukcii a nebudete mať problém s parkovaním, sa nachádza v okrese Lučenec. Stovežatá síce nie je, má len jedinú kostolnú vežu, no tá jej celkom stačí. Obec vďačí svojmu názvu historickým udalostiam v dnešnom ponímaní medzinárodného charakteru. V roku 1451 bojovali vojská na strane Jána Huňadyho a Jana Jiskru z Brandýsa neďaleko Lučenca. Po bitke si husitské oddiely založili v blízkosti niekoľko osád. Napríklad České Brezovo svojmu názvu vďačí práve českým husitským vojakom. Prečo založili Prahu? Môžeme len predpokladať, že dôvodom pre taký názov bolo, že niektorí z nich z Prahy naozaj pochádzali, alebo jej len chceli vzdať akúsi úctu.

foto: Praha, evanjelický kostol z roku 1856, získaná z wikipedie.

GPS: 48°21’45.1″N 19°30’33.4″E

Slovenská obec Havaj (okres Stropkov)

Zaujímavosťou je, že dedinka Havaj sa volá Havajom bez akejkoľvek súvislosti so súostrovím v Pacifiku patriacom pod USA. Havaj sa totiž volal Havajom už v roku 1403, keď kráľ Žigmund daroval zemanom z Geče túto obec. Ameriku objavili až v roku 1492 a veľmi dlho trvalo, kým sa podarilo objaviť aj tropické súostrovie. To znamená, že slovenský Havaj bol pre našincov oveľa skôr a etymologicky je starší.

Legenda o názve hovorí o maďarských slovách “Vaj” pomenúvajúcich maslo a “Havy”, mierkové množstvo na nákup masla. Mohlo tak ísť o miestny výmenný obchod, ktorý bol vyformovať miestny názov na HAVAJ. Iná legenda hovorí, že tu žili chudobní, ktorí nemali čo dať obchodníkovi a ten poďakoval aspoň za maslo po maďarsky “jó ha vaj is” v preklade “dobré je aj maslo”. Cez obec prechádza križovatka do viacerých známych obcí v okolí. Obec má žiaľ webové stránky v katastrofálnom stave

GPS: 49°15’17.6″N 21°47’23.5″E