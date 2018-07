Bojnická rozhľadňa: Vyhliadková veža má adrenalínové atrakcie a je bezbariérová

Vyhliadková veža Bojnice je jednou z najnovších atrakcií, ktoré na Slovensku máme. Tento typ atrakcií už vo svete zaujal na viacerých miestach, dokonca jedno máme už viac ako rok na Slovensku aj v Bachledovej doline, kde niekoľko krát pre veľké promo zlyhávalo parkovanie. Azda o niečo lepšie to bude s parkovaním v mestečku susediacom s Prievidzou, ktoré pozná azda každý na Slovensku.

Foto: všetky práva vyhradené, autor: Maťka

Bojnice sú turistickým cieľom opakovane pre rôzne dôvody, pre Bojnický zámok, kúpele, kúpalisko, Zoologickú záhradu, pre pravekú jaskyňu, ale po novom aj pre dreveno oceľovú konštrukciu stojacu na kopci v nie príliš dobre prístupnom teréne, ale zážitok je to v prípade vašej premiéry naozaj jedinečný.

Bojnická vyhliadka, je aj adrenalínovým zážitkom

Navštíviť rozhľadňu na kopci v národnom parku nie je to isté, ako navštíviť vyhliadku tohto typu. Konštrukčne náročné dielo kombinuje rôzne tvary, stále si zachováva priechodnosť pre kočíky a vozíčky. Nejde tak o vyhliadku náročnú ani pre dôchodcov. Fotografovať sa pritom nedá len výhľad na okolí, ale aj samotná konštrukcia a vedľajšie atrakcie umiestnené v tejto. 30 metrov vysoká stavba vyhliadky nemá jednoliaty tvar, ale skôr neforemnú konštrukciu vyčnievajúcich vyhliadok. Žiaden výťah, alebo schody. Jeden úsek si je možné skrátiť prechodom cez sieťový tunel umiestnený vo výške. Celkom hore sa môžete postaviť opäť na kovovú sieť, umiestnenú vo výške s výhľadom pod seba.

Foto: všetky práva vyhradené, autor: Maťka

Službou navyše je miestny tobogan, ktorý síce nemá vodu, ale na spustenie v ňom slúžia dečky s ktorými to ide ľahko dole. Len hore si to musí návštevník vyšliapať. Tobogan stojí 1 EURO a platí sa pri pokladni.

Náhle prekvapenie

Výstavba prebiehala bez veľkého ohlasu a aj prvé spustenie, hoci v akejsi testovacej prevádzke, nemalo žiaden veľký marketing. Základy boli postavené začiatkom roka a o výstavbu sa starali stavitelia z Českej republiky. Menšia podpora ale miestu zatiaľ neškodí. Nevznikol tak počiatočný ošiaľ a návaly, aké sa objavili pri Chodníku v korunách stromov v Bachledovej doline. Môže za to aj predpoklad, že si atrakciu ľudia v Bojniciach nájdu sami. Ani dnes nemožno nájsť veľké propagovanie tejto atrakcie, čo je možno stále len dočasný stav, než sa dobuduje viac parkovacích miest a lepšie možnosti prístupu. O to viac je však táto atrakcia atraktívnejšia pre menej uponáhľaných turistov, ktorí uprednostnia miesto nezaťažené reklamou a masami ľudí.

Prístupnosť

Vyhliadkova veža Bojnice sa nachádza v susedstve miestnej kalvárie. Dnes k nej navigujú aj cedule. Z centra Bojníc je nutné smerovať vzdušnou čiarou až za hrad do lesov. Prístupná je nezvyčajne aj pre vozíčkárov a mamičky s kočíkmi. Má to však jeden problém, ktorým je terén a cesta k veži samotnej. Nečakajte ju nikde v blízkosti hradu a zoologickej záhrady, čo sú lokality veľmi dobre známe a azda nikto sa v ich okolí nestratí. Kočík s malými kolieskami má problém, preto to chce lepšiu terénnu úpravu alebo väčšie kolieska.

Nie je nutné obávať sa návštevy s malými deťmi. Hoci je atrakcia umiestnená vo veľkej výške, zábradlia sú sieťované. Nezaškodí však počítať s disciplínou, aká je na takomto mieste očakávaná. Je len o zodpovednosti rodiča, či nechá dieťa preliezať zábradlie a hrať sa na naháňačku práve tu.

Trasa: Smerujte po ceste, ktorá ide na západ smerom ku kúpeľom, ale neodbočíte ku kúpeľom na Kúpeľnú ulicu vľavo, ale pokračujete ešte 350 metrov po hlavnej ceste až k odbočke na menšiu cestu ku Kalvárii v pravo. (GPS približne: 48°46’43.0″N 18°34’12.2″E). GPS pre Bojnickú rozhľadňu sú 48°46’48.8″N 18°34’01.1″E. Peši je to z parkoviska pri hrade zhruba 15 až 25 minút.

Informácie a cenník vstupného:

Otvorené denne od 09:00 do 20:00

Vstupné: Dospelí: 6 EUR; deti od 3 rokov: 3,99 EUR; Deti do 3 rokov: bezplatný vstup

Foto: Maťka